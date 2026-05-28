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뉴욕증시, 헬스케어·소비주 견인에 상승 마감...3대 지수 일제히 신고가

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  • 뉴욕증시는 27일 다우·S&P·나스닥이 일제히 사상 최고치를 경신했다
  • 헬스케어·소비주 강세와 유가 하락, 실적 호조가 투자 심리를 지지했다
  • 기술주·은행주는 약세였고 시장은 28일 PCE 물가·GDP 수정치 발표에 주목했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

PCE 물가지수 등 주목

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 27일(현지시간) 일제히 상승해 사상 최고치를 경신했다. 헬스케어와 소비주가 다우지수를 견인했다. 미국과 이란의 평화 협상이 결국 타결될 것이라는 전망이 유가가 하락하면서 투자 심리는 지지됐다. 

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 182.60포인트(0.36%) 상승한 5만644.28에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 1.24포인트(0.02%) 오른 7520.36으로 집계됐다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 18.55포인트(0.07%) 전진한 2만6674.73에 마감했다. 이날 3대 지수는 모두 사상 최고치를 경신했다. 

프록터앤드갬블 등 소비주와 헬스케어 업종으로의 로테이션은 이날 다우지수 상승의 주된 동력이었다. 반면 반도체주의 후퇴는 기술주 중심의 나스닥 상승세를 제한했다.

전날 사상 최고치를 기록했던 기술주는 이날 상대적으로 부진한 모습을 보였다. 인텔과 마벨 테크놀로지는 1.42%, 4.59% 각각 하락했고 전날 급등했던 퀄컴은 6% 이상 밀렸다. 시가총액 1위 엔비디아도 1.05%의 약세를 보였으며 필라델피아 반도체 지수도 전날 사상 최고치 이후 1%대 하락했다.

클락 캐피털 매니지먼트 그룹의 션 클락 최고투자책임자(CIO)는 "시장이 이렇게 크게 상승한 후 약간의 휴식이 있는 것은 놀랍지 않다"며 "지금 살펴볼 긍정적인 요인이 많다"고 설명했다. 그러면서 "아웃퍼포머가 기술과 AI 관련 테마에 의해 주도되고 있지만 광범위한 시장도 함께 참여하고 있다는 점을 무시해서는 안 된다"고 강조했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 근처의 월가 표지판 [사진=로이터 뉴스핌]

LPL 파이낸셜의 애덤 턴퀴스트 수석 기술 전략가는 "기술주 리더십을 무시하기 어렵다"며 "이 업종은 광범위한 시장 대비 절대적·상대적 기준 모두에서 새로운 고점을 향해 계속 나아가고 있다"고 지적했다. 하지만 "점점 늘어나는 모멘텀 조건과 높은 포지셔닝은 단기적 상승 지속성에 의문을 제기한다"고 언급했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 백악관 각료회의에서 이란이 합의를 매우 원하고 있지만 미국이 아직 만족하지 않고 있다고 밝혔다. 그는 호르무즈 해협이 어느 국가에도 통제되지 않을 것이며 미·이란 기본 합의 시 즉시 개방될 것이라고 강조했다.

은행주는 약세를 보였다. JP모간 체이스 주가는 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)가 올해 비용이 예상보다 10억 달러 더 늘어날 수 있다고 경고하면서 2.43% 하락했다.

지스케일러는 클라우드 보안 기업이 4분기 매출 전망을 기대치 이하로 발표하면서 31.52% 급락했다. 글로벌파운드리스는 대주주인 무바달라 인베스트먼트가 비등록 블록 세일로 19억1000만 달러를 조달하려 한다는 블룸버그 보도에 9%대 하락했다.

배스앤바디웍스는 1분기 매출과 이익이 예상치를 상회하면서 9.70% 급등했다. 

시장에서는 강력한 실적에 기댄 주식시장 낙관론이 지속하고 있다. 투자은행(IB) 골드만삭스는 올해 말 S&P 500 목표치를 7600에서 8000으로 상향 조정했다.

시장은 28일 발표될 4월 개인소비지출(PCE) 물가지수에 주목한다. 연방준비제도(Fed)가 주목하는 핵심 인플레이션 지표로 케빈 워시 신임 의장 체제하의 통화정책 경로에 대한 새로운 단서를 제공할 전망이다. 같은 날 1분기 국내총생산(GDP) 수정치도 발표된다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 4.00% 내린 16.33을 가리켰다.

mj72284@newspim.com

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'한덕수 재판 위증' 尹 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 10시 윤 전 대통령의 위증 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 2년의 실형을 구형했다. 이에 윤 전 대통령 측은 위증죄가 성립하지 않아 무죄가 선고되어야 한다고 맞섰다. 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 재판에 증인으로 출석해 한 전 총리의 건의 전부터 국무회의를 계획한 것처럼 허위로 증언한 혐의로 기소됐다. 당시 재판에서 한 전 총리가 12·3 비상계엄의 합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의 소집을 건의했느냐는 특검 측 질문에 '처음부터 국무회의 심의를 거쳐 선포할 계획이었다'는 취지로 답변했다. 특검팀은 윤 전 대통령이 계엄 선포 당일 국무회의 개최 의사가 없었으나, 한 전 총리 건의에 뒤늦게 국무위원들을 소집했다고 보고 있다. 이와 함께 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일도 이날 열린다. 같은 법원 형사합의30부(재판장 박옥희)는 이날 오후 2시 강 전 실장에 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 특검팀은 지난 4월 29일 강 전 실장의 결심 공판에서 징역 5년을 선고해달라고 요청했다. 특검은 강 전 실장이 윤 전 대통령, 한 전 총리, 김용현 전 국방부 장관과 공모해 12·3 비상계엄 선포가 헌법에 따른 국무총리와 관계 국무위원의 부서가 있는 문서에 의해 이루어진 것처럼 보이게 하고, 이를 탄핵 심판 절차와 수사기관에 행사할 목적으로 계엄 선포문을 허위로 작성한 것으로 조사했다. 또 특검은 이후 강 전 실장이 해당 문서를 부속실에 보관하다 손상한 것으로 판단해 강 전 실장을 지난해 12월 4일 허위 공문서 작성 등 혐의로 불구속 기소했다. 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 12·3 비상계엄 당시 사후 계엄선포문을 작성한 혐의를 받는 강 전 실장이 지난 4월 8일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] pmk1459@newspim.com 2026-05-28 05:02
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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