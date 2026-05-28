3월말 은행 BIS 비율 15.64%, 전년말 대비 0.19%p↓

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환율 상승에 따른 RWA 증액 영향

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 환율 상승에 따른 외화대출자산의 위험가중자산(RWA) 환산액이 크게 증가하면서 1분기말 국내은행의 건전성이 소폭 악화됐다.

금융감독원은 3월말 국내은행의 BIS 기준 총자본비율은 15.64%로 전년말 대비 0.19%포인트(p) 하락했다고 28일 밝혔다.

[사진=금감원]

보통주자본비율은 13.41%로 0.09%p 떨어졌고 기본자본비율은 0.13%p 하락한 14.66%를 기록했다. 단순기본자본비율도 0.12%p 감소한 6.65%로 집계됐다.

BIS 자본비율은 은행의 자기자본을 위험가중자산으로 나눈 값으로 은행 건전성을 보여주는 지표다. 숫자가 높을수록 은행은 재무 상황이 좋다는 걸 의미한다.

금융당국이 기준점으로 삼고 있는 규제비율은 보통주자본비율 8.0%, 기본자본비율 9.5%, 총자본비율 11.5%(금융체계상 중요한 은행은 1%p 가산), 단순기본자본비율 3.0%(은행지주는 미도입) 등이다.

3월말 현재 모든 국내은행이 자본규제비율을 크게 상회하는 등 양호한 수준이다.

총자본비율은 우리·씨티·SC·케이·카카오·토스·수협·수출입이 16.0%를 상회해 매우 안정적인 모습이며, BNK는 14% 미만으로 상대적으로 낮은 수준이다.

보통주자본비율은 씨티·SC·케이·카카오·토스·수협·수출입이 14% 이상, KB·신한·하나·우리·산업이 13% 이상으로 상대적으로 높은 수준이다.

한편, 케이(+7.04%p), 우리(+0.72%p), 토스(+0.39%p), 기업(+0.04%p), JB(+0.03%p) 등 5개 은행은 전년말 대비 보통주자본비율이 상승한 반면, 씨티(-3.64%p), 카카오(-0.97%p), 수출입(-0.94%p), SC(-0.79%p), 수협(-0.69%p) 등 12개 은행은 하락했다.

금감원은 "중동 전쟁 등 대내외 리스크 요인 지속 및 금리·환율 변동성 확대 등이 건전성 관리에 부담 요인으로 작용할 수 있으므로 충분한 손실흡수능력이 유지될 수 있도록 은행 자본비율 등에 대한 모니터링을 지속할 예정"이라고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com