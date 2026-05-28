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2026.05.28 (목)
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[금/유가] 美-이란 합의 기다리며 유가 5%대 급락...금값도 하락

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  • 국제유가는 27일 미국·이란의 호르무즈 해협 재개방 협상 진전 기대 속에 5% 넘게 하락 마감했다.
  • 호르무즈 해협 선박 운항이 일부 재개되며 공급 부족 우려가 완화되고 에너지 흐름 정상화 기대가 커졌다고 전문가들은 분석했다.
  • 금값은 중동 전쟁 장기화에 따른 인플레이션과 연준의 추가 금리 인상 가능성 우려로 두 달 만의 최저치로 떨어졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

인플레 우려에 금값 두 달 만에 최저치
연준 카시카리 "인플레이션 리스크에 집중해야"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 국제유가는 27일(현지시각) 미국과 이란이 갈등 종식 및 호르무즈 해협 재개방을 위한 합의 프레임워크를 논의하고 있다는 소식 속에 추가 협상 진전을 기다리며 5% 넘게 하락 마감했다. 금값은 인플레이션 우려로 두 달 만에 최저치로 내렸다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 7월물은 배럴당 5.21달러(5.55%) 떨어진 88.68달러를 기록했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 7월물은 5.29달러(5.31%) 하락한 94.29달러에 마감했다.

두 벤치마크 유가는 장중 한 달 만의 최저치를 기록했다. 이날 하락폭은 전날 브렌트유 상승분을 대부분 반납한 수준이다.

이날 마코 루비오 미 국무장관은 이란과의 협상에서 일부 진전이 있었다고 밝혔다. 다만 도널드 트럼프 미국 대통령은 평화 협상에서 여전히 해결해야 할 문제가 남아 있다고 말했고, 이란의 파르스 통신도 미해결 쟁점이 존재한다고 전했다.

또한 미국 정부는 "한 달 내 호르무즈 해협 선박 운항을 정상화하고 이란 선박에 대한 미 해군 봉쇄를 해제하는 틀의 합의가 이뤄졌다"는 이란 국영TV 보도를 부인했다.

이란 국영TV는 미국이 이란 인근에서 군 병력을 철수하고 해상 봉쇄를 해제할 것이며, 향후 호르무즈 해협 선박 통행 관리는 오만과 협력해 이란이 맡게 될 것이라고 보도했다.

BOK 파이낸셜의 수석 부사장 겸 트레이딩 책임자인 데니스 키슬러는 "이란 군 관계자가 전면전 재개 가능성이 낮다고 언급하면서 많은 트레이더들이 평화 합의가 가까워졌다고 판단하고 있다"며 "원유 시장에 반영됐던 극심한 공급 부족 우려가 점차 완화되는 모습"이라고 말했다.

호르무즈 해협 통항도 일부 재개되는 모습이다.

중국 해운그룹 COSCO가 운영하는 석유제품 운반선 한 척이 수요일 해협 통과 절차를 진행했고, 지난 하루 동안 두 척의 원유 운반선도 항해했다. 다만 해운 데이터상 전체 원유 운송량은 여전히 제한적인 상태다.

리퀴디티 에너지의 디렉터 마크 셰이퍼는 "선박 운항 증가세는 이 핵심 해상 통로가 점진적으로 재개방될 수 있다는 기대를 강화하고 있다"며 "이는 차질을 빚었던 글로벌 에너지 흐름 회복과 단기 공급 리스크 프리미엄 축소 가능성을 의미한다"고 설명했다.

금괴. [사진=블룸버그통신]

◆ 인플레발 금리 인상 우려에 금값 두 달래 최저

금값은 두 달 만의 최저치로 하락했다. 미국이 지원하는 이란과의 전쟁이 장기화되는 가운데 인플레이션 상승에 대응하기 위한 긴축 통화정책 전망이 강화된 영향이다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 6월물 미국 금 선물은 1.2% 하락한 4,448.40달러에 마감했다. 현물 금 가격은 한국시간 28일 3시 8분 기준 온스당 1.3% 하락한 4,447.71달러를 기록했다.

이란 국영TV는 이란이 미국과의 프레임워크 합의에 따라 한 달 내 호르무즈 해협 선박 운항을 전쟁 이전 수준으로 복구할 것이라고 보도했다. 해당 합의에는 미국이 이란 인근에서 군 병력을 철수하는 내용도 포함됐다고 전했는데, 이 보도 직후 금값은 낙폭을 일부 줄였다.

하지만 시장은 여전히 에너지 가격발 인플레이션이 연방준비제도로 하여금 올해 말까지 기준금리를 25bp(0.25%포인트) 인상하도록 만들 수 있다고 보고 있다.

제이너 메탈스의 부사장이자 수석 금속 전략가인 피터 그랜트는 "가장 큰 영향 요인은 여전히 중동 상황"이라며 "한동안 남아 있던 낙관론이 있었지만, 전쟁이 장기화되면서 그런 기대가 약해지고 있다"고 말했다. 그는 이어 현재 진행 중인 분쟁이 인플레이션 우려를 키우고 있다고 덧붙였다.

닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 연준이 점차 커지고 있는 인플레이션 위험을 억제하는 데 집중해야 한다고 말했다. 다만 그는 현재 정책금리를 언제 변경할 수 있을지 예측하기에는 "아직 너무 이르다"고 밝혔다.

투자자들은 통화정책 방향에 대한 단서를 얻기 위해 28일 발표 예정인 미국 개인소비지출(PCE) 물가 지표를 주시하고 있다.

 

kwonjiun@newspim.com

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'한덕수 재판 위증' 尹 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 10시 윤 전 대통령의 위증 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 2년의 실형을 구형했다. 이에 윤 전 대통령 측은 위증죄가 성립하지 않아 무죄가 선고되어야 한다고 맞섰다. 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 재판에 증인으로 출석해 한 전 총리의 건의 전부터 국무회의를 계획한 것처럼 허위로 증언한 혐의로 기소됐다. 당시 재판에서 한 전 총리가 12·3 비상계엄의 합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의 소집을 건의했느냐는 특검 측 질문에 '처음부터 국무회의 심의를 거쳐 선포할 계획이었다'는 취지로 답변했다. 특검팀은 윤 전 대통령이 계엄 선포 당일 국무회의 개최 의사가 없었으나, 한 전 총리 건의에 뒤늦게 국무위원들을 소집했다고 보고 있다. 이와 함께 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일도 이날 열린다. 같은 법원 형사합의30부(재판장 박옥희)는 이날 오후 2시 강 전 실장에 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 특검팀은 지난 4월 29일 강 전 실장의 결심 공판에서 징역 5년을 선고해달라고 요청했다. 특검은 강 전 실장이 윤 전 대통령, 한 전 총리, 김용현 전 국방부 장관과 공모해 12·3 비상계엄 선포가 헌법에 따른 국무총리와 관계 국무위원의 부서가 있는 문서에 의해 이루어진 것처럼 보이게 하고, 이를 탄핵 심판 절차와 수사기관에 행사할 목적으로 계엄 선포문을 허위로 작성한 것으로 조사했다. 또 특검은 이후 강 전 실장이 해당 문서를 부속실에 보관하다 손상한 것으로 판단해 강 전 실장을 지난해 12월 4일 허위 공문서 작성 등 혐의로 불구속 기소했다. 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 12·3 비상계엄 당시 사후 계엄선포문을 작성한 혐의를 받는 강 전 실장이 지난 4월 8일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] pmk1459@newspim.com 2026-05-28 05:02
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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