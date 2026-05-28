[금/유가] 美-이란 합의 기다리며 유가 5%대 급락...금값도 하락

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인플레 우려에 금값 두 달 만에 최저치

연준 카시카리 "인플레이션 리스크에 집중해야"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 국제유가는 27일(현지시각) 미국과 이란이 갈등 종식 및 호르무즈 해협 재개방을 위한 합의 프레임워크를 논의하고 있다는 소식 속에 추가 협상 진전을 기다리며 5% 넘게 하락 마감했다. 금값은 인플레이션 우려로 두 달 만에 최저치로 내렸다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 7월물은 배럴당 5.21달러(5.55%) 떨어진 88.68달러를 기록했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 7월물은 5.29달러(5.31%) 하락한 94.29달러에 마감했다.

두 벤치마크 유가는 장중 한 달 만의 최저치를 기록했다. 이날 하락폭은 전날 브렌트유 상승분을 대부분 반납한 수준이다.

이날 마코 루비오 미 국무장관은 이란과의 협상에서 일부 진전이 있었다고 밝혔다. 다만 도널드 트럼프 미국 대통령은 평화 협상에서 여전히 해결해야 할 문제가 남아 있다고 말했고, 이란의 파르스 통신도 미해결 쟁점이 존재한다고 전했다.

또한 미국 정부는 "한 달 내 호르무즈 해협 선박 운항을 정상화하고 이란 선박에 대한 미 해군 봉쇄를 해제하는 틀의 합의가 이뤄졌다"는 이란 국영TV 보도를 부인했다.

이란 국영TV는 미국이 이란 인근에서 군 병력을 철수하고 해상 봉쇄를 해제할 것이며, 향후 호르무즈 해협 선박 통행 관리는 오만과 협력해 이란이 맡게 될 것이라고 보도했다.

BOK 파이낸셜의 수석 부사장 겸 트레이딩 책임자인 데니스 키슬러는 "이란 군 관계자가 전면전 재개 가능성이 낮다고 언급하면서 많은 트레이더들이 평화 합의가 가까워졌다고 판단하고 있다"며 "원유 시장에 반영됐던 극심한 공급 부족 우려가 점차 완화되는 모습"이라고 말했다.

호르무즈 해협 통항도 일부 재개되는 모습이다.

중국 해운그룹 COSCO가 운영하는 석유제품 운반선 한 척이 수요일 해협 통과 절차를 진행했고, 지난 하루 동안 두 척의 원유 운반선도 항해했다. 다만 해운 데이터상 전체 원유 운송량은 여전히 제한적인 상태다.

리퀴디티 에너지의 디렉터 마크 셰이퍼는 "선박 운항 증가세는 이 핵심 해상 통로가 점진적으로 재개방될 수 있다는 기대를 강화하고 있다"며 "이는 차질을 빚었던 글로벌 에너지 흐름 회복과 단기 공급 리스크 프리미엄 축소 가능성을 의미한다"고 설명했다.

금괴. [사진=블룸버그통신]

◆ 인플레발 금리 인상 우려에 금값 두 달래 최저

금값은 두 달 만의 최저치로 하락했다. 미국이 지원하는 이란과의 전쟁이 장기화되는 가운데 인플레이션 상승에 대응하기 위한 긴축 통화정책 전망이 강화된 영향이다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 6월물 미국 금 선물은 1.2% 하락한 4,448.40달러에 마감했다. 현물 금 가격은 한국시간 28일 3시 8분 기준 온스당 1.3% 하락한 4,447.71달러를 기록했다.

이란 국영TV는 이란이 미국과의 프레임워크 합의에 따라 한 달 내 호르무즈 해협 선박 운항을 전쟁 이전 수준으로 복구할 것이라고 보도했다. 해당 합의에는 미국이 이란 인근에서 군 병력을 철수하는 내용도 포함됐다고 전했는데, 이 보도 직후 금값은 낙폭을 일부 줄였다.

하지만 시장은 여전히 에너지 가격발 인플레이션이 연방준비제도로 하여금 올해 말까지 기준금리를 25bp(0.25%포인트) 인상하도록 만들 수 있다고 보고 있다.

제이너 메탈스의 부사장이자 수석 금속 전략가인 피터 그랜트는 "가장 큰 영향 요인은 여전히 중동 상황"이라며 "한동안 남아 있던 낙관론이 있었지만, 전쟁이 장기화되면서 그런 기대가 약해지고 있다"고 말했다. 그는 이어 현재 진행 중인 분쟁이 인플레이션 우려를 키우고 있다고 덧붙였다.

닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 연준이 점차 커지고 있는 인플레이션 위험을 억제하는 데 집중해야 한다고 말했다. 다만 그는 현재 정책금리를 언제 변경할 수 있을지 예측하기에는 "아직 너무 이르다"고 밝혔다.

투자자들은 통화정책 방향에 대한 단서를 얻기 위해 28일 발표 예정인 미국 개인소비지출(PCE) 물가 지표를 주시하고 있다.

kwonjiun@newspim.com