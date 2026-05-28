이란 반다르아바스 동부서 또 폭발음…방공망 수분간 가동

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 매체들이 28일(현지시간) 이란 반다르아바스에서 폭발음이 들렸다고 보도했다.

로이터 통신에 따르면 이란 매체들은 이날 오전 1시 30분(한국시간 28일 오전 7시)께 반다르아바스 동쪽에서 폭발음 3회가 들렸다고 전했다. 방공망이 수분간 가동됐으며 당국이 원인을 조사 중이다.

반다르아바스는 이란 남부 호르모즈간주의 주도로, 호르무즈 해협 인근에 위치한 이란 최대 항구도시다. 이란 정규 해군 본부가 자리 잡고 있으며, 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군도 이 일대에서 소형 고속정과 미사일 보트 등을 운용하는 것으로 알려져 있다.

이 지역에서 폭발음이 들린 것은 이번이 처음은 아니다. 미군은 지난 25일 이란 남부에서 기뢰 부설을 시도하던 선박과 미사일 발사 기지 등을 타격했다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 성명을 내고 당시 공격이 "미군 보호를 위한 방어적 조치"라고 설명하면서 "휴전 기간 자제력을 발휘하면서도 우리 병력을 계속 방어할 것"이라고 밝혔다.

미국 성조기와 이란 국기.[사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com