[오늘의 정치일정] 5월 28일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 28일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재했다
- 외교·통일·국방·보훈 등 각 부처가 외교·안보·경제 현안을 논의하는 공식 일정을 진행했다
- 여야 각 정당 지도부가 전국 곳곳에서 지방선거 후보 지원유세와 간담회, 방송 출연 등 선거운동을 펼쳤다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
14:00 수석보좌관회의 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
08:00 싱가포르 외교장관 조찬
09:10 싱가포르 외교장관 면담
14:00 유럽의회 한반도관계대표단(DKOR) 단체 접견
-1차관
통상업무
-2차관
09:00 비상경제본부회의
10:00 수출·수주 외교지원단 제2차 회의
<통일부>
-장관
10:00 EU의회 한반도관계대표단 면담 (남북회담본부)
-차관
12:00 일일 평화통일교사 (국민대)
<국방부>
-장관
10:00 국방부 청사어린이집 방문
11:00 국방부-한의사협회 업무협약
14:00 2026 합동화력훈련
-차관
13:10 스웨덴 국방차관 접견
<국가보훈부>
-장관
15:00 관서장 회의 (정부세종청사)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 총괄상임선대위원장
09:30 더불어민주당 국토위·행안위 주최 전문가 긴급 좌담회 <서울의 안전 이대로 괜찮은가?> / 국회 본관 대표회의실(206호)
10:30 김종무 서울 강동구청장 후보 지원유세 / 암사역 3번출구(서울 강동구 올림픽로 769)
11:40 문종철 서울 광진구청장 후보 지원유세 / 롯데백화점 건대스타시티점 앞 교차로(서울 광진구 능동로 92)
13:00 유동균 서울 마포구청장 후보 지원유세 / 망원역 1번 출구 앞(서울 마포구 월드컵로 74)
17:30 오중기 경북도지사 후보·나영민 경북 김천시장 후보지원 유세 / 탑텐 김천혁신도시점 앞 사거리(경북 김천시 율곡동 885)
18:50 오중기 경북도지사 후보·장세용 경북 구미시장 후보 지원 구미시청 상가 시민인사 / 한국투자증권 구미지점 앞(경북 구미시 송정대로 56)
-한병도 공동상임선대위원장
09:30 김부겸 대구광역시장 후보 지원유세 및 군위시장 방문 / 군위재래시장(대구광역시 군위군 군위읍 중앙5길 8-1)
11:00 김부겸 대구광역시장 후보 대구경북통합신공항 이전 예정지 현장 방문 / 대구광역시 군위군 소보면 봉내길 257
13:30 박형룡 대구광역시 달성군 국회의원 후보 공약 지원 기자간담회 / 박형룡 후보 선거사무소(대구광역시 달성군 화원읍 비슬로 2494, 4층)
17:30 이원택 전북특별자치도지사 후보 퇴근길 인사 / 익산 전자랜드 사거리(전북 익산시 무왕로 1119)
18:30 이원택 전북특별자치도지사 후보 집중유세 / 익산 전자랜드 사거리(전북 익산시 무왕로 1119)
<국민의힘>
-장동혁 상임선거대책위원장
11:50 논산 화지중앙시장 방문 (화지중앙시장 2주차장 / 충남 논산시 중앙로492번길 23)
12:30 논산 화지중앙시장 유세 (논산타워 앞, 구 아원백화점 / 충남 논산시 중앙로 464)
15:00 충남대 대학생 간담회 (조원휘 유성구청장 후보 캠프 / 대전 유성구 대학로 77, 7층)
15:35 충남대 정문 유세 (충남대 정문/ 대전 유성구 대학로 99)
16:40 금산 도보유세(하나로마트 금산농협 비호점 / 충남 금산군 금산읍 비단로 326)
-송언석 공동선거대책위원장
09:00 추경호 대구광역시장 후보 대구경북통합신공항 건설 예정 부지 현장 방문(소보면 신공항 예정지 정상 / 대구 군위군 소보면 내의리 778-5)
10:30 추경호 대구광역시장 후보, 김진열 대구 군위군수 후보 대구 군위전통시장 합동유세(군위전통시장 / 대구 군위군 서부리 16-6)
14:00 김영환 충청북도지사 후보, 이범석 충북 청주시장 후보 청주시 상당구 집중 유세(굿모닝타워 앞 사거리 / 충북 청주시 상당구 산성로92번길6)
18:20 김길수 강원 영월군수 후보, 임광식 강원 횡성군수 후보 집중 유세(하송주공 3단지 / 강원 영월군 하송로 123-4)
-정점식 공동선거대책위원장
09:00 추경호 대구광역시장 후보 대구경북통합신공항 건설 예정 부지 현장 방문(소보면 신공항 예정지 정상 / 대구 군위군 소보면 내의리 778-5)
10:30 추경호 대구광역시장 후보, 김진열 대구 군위군수 후보 대구 군위전통시장 합동유세(군위전통시장 / 대구 군위군 서부리 16-6)
<개혁신당>
-이준석 총괄선대위원장
09:30 경기도 현장 중앙선거대책위원회의 / 남양주시 경춘로 1807, 1층
12:30 강원도 삼척시 중앙시장 집중 유세 / 삼척시 중앙로 236
13:30 강원도 동해시 북평오일장 유세 및 시장 인사 / 강원 동해시 대동로 132
19:00 서울특별시 동작구 집중 유세 / 남성사계시장 앞(총신대입구(이수)역 14번 출구)
-천하람 공동선대위원장
7:00 정승연 인천 연수구갑 국회의원 후보 지원유세/ 선학역 4번출구, 인천 연수구 경원대로 480
11:00 TV조선 류병수의 강펀치 출연
14:50 MBC 뉴스외전 출연
19:00 서울특별시 동작구 집중 유세 / 총신대입구(이수)역 14번출구, 서울 동작구 사당동
21:00 정승연 인천 연수구갑 국회의원 후보 지원유세/ 선학동먹자골목, 인천 연수구 선학동
22:00 정승연TV 라이브방송 출연
-이주영 공동 선대위원장
09:30 경기도 현장 중앙선거대책위원회의 / 남양주시 경춘로 1807, 1층
10:30 김성열 하남갑 국회의원 후보 지원유세 / 경기 하남 감이동 438, 감일푸르지오마크베르 2층
15:00 채송준 강남구 구의원 후보 지원유세 / 한티역 7번 출구 공영주차장(강남구 역삼동 765-22)
19:00 서울특별시 동작구 집중 유세 / 남성사계시장 앞(총신대입구(이수)역 14번 출구)
<조국혁신당>
-서왕진 조국혁신당 상임선대위원장 일정
10:00 중앙선거대책위원회 (광산구을 배수진 후보 선거사무소)
10:50 광산구 유세 및 시장 순회 인사
13:30 곡성 유세 및 상가 순회 인사
17:10 여수 유세 및 상가 순회 인사