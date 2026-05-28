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[오늘의 정치일정] 5월 28일(목)

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AI 핵심 요약

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  • 대통령이 28일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재했다
  • 외교·통일·국방·보훈 등 각 부처가 외교·안보·경제 현안을 논의하는 공식 일정을 진행했다
  • 여야 각 정당 지도부가 전국 곳곳에서 지방선거 후보 지원유세와 간담회, 방송 출연 등 선거운동을 펼쳤다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 

<청와대>

-대통령

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-6

14:00 수석보좌관회의 (청와대 본관)


<외교부>

-장관

08:00 싱가포르 외교장관 조찬

09:10 싱가포르 외교장관 면담 

14:00 유럽의회 한반도관계대표단(DKOR) 단체 접견

-1차관

통상업무

-2차관

09:00 비상경제본부회의

10:00 수출·수주 외교지원단 제2차 회의


<통일부>

-장관

10:00 EU의회 한반도관계대표단 면담 (남북회담본부)

-차관

12:00 일일 평화통일교사 (국민대) 


<국방부>

-장관

10:00 국방부 청사어린이집 방문

11:00 국방부-한의사협회 업무협약 

14:00 2026 합동화력훈련

-차관

13:10 스웨덴 국방차관 접견 


<국가보훈부> 

-장관

15:00 관서장 회의 (정부세종청사)

-차관

통상업무


<더불어민주당>

-정청래 총괄상임선대위원장

09:30 더불어민주당 국토위·행안위 주최 전문가 긴급 좌담회 <서울의 안전 이대로 괜찮은가?> / 국회 본관 대표회의실(206호)

10:30 김종무 서울 강동구청장 후보 지원유세 / 암사역 3번출구(서울 강동구 올림픽로 769)

11:40 문종철 서울 광진구청장 후보 지원유세 / 롯데백화점 건대스타시티점 앞 교차로(서울 광진구 능동로 92)

13:00 유동균 서울 마포구청장 후보 지원유세 / 망원역 1번 출구 앞(서울 마포구 월드컵로 74) 

17:30 오중기 경북도지사 후보·나영민 경북 김천시장 후보지원 유세 / 탑텐 김천혁신도시점 앞 사거리(경북 김천시 율곡동 885)

18:50 오중기 경북도지사 후보·장세용 경북 구미시장 후보 지원 구미시청 상가 시민인사 / 한국투자증권 구미지점 앞(경북 구미시 송정대로 56)

-한병도 공동상임선대위원장

09:30 김부겸 대구광역시장 후보 지원유세 및 군위시장 방문 / 군위재래시장(대구광역시 군위군 군위읍 중앙5길 8-1)

11:00 김부겸 대구광역시장 후보 대구경북통합신공항 이전 예정지 현장 방문 / 대구광역시 군위군 소보면 봉내길 257

13:30 박형룡 대구광역시 달성군 국회의원 후보 공약 지원 기자간담회 / 박형룡 후보 선거사무소(대구광역시 달성군 화원읍 비슬로 2494, 4층)

17:30 이원택 전북특별자치도지사 후보 퇴근길 인사 / 익산 전자랜드 사거리(전북 익산시 무왕로 1119)

18:30 이원택 전북특별자치도지사 후보 집중유세 / 익산 전자랜드 사거리(전북 익산시 무왕로 1119)

<국민의힘>

-장동혁 상임선거대책위원장

11:50 논산 화지중앙시장 방문 (화지중앙시장 2주차장 / 충남 논산시 중앙로492번길 23)

12:30 논산 화지중앙시장 유세 (논산타워 앞, 구 아원백화점 / 충남 논산시 중앙로 464)

15:00 충남대 대학생 간담회 (조원휘 유성구청장 후보 캠프 / 대전 유성구 대학로 77, 7층)

15:35 충남대 정문 유세 (충남대 정문/ 대전 유성구 대학로 99)

16:40 금산 도보유세(하나로마트 금산농협 비호점 / 충남 금산군 금산읍 비단로 326)

-송언석 공동선거대책위원장

09:00 추경호 대구광역시장 후보 대구경북통합신공항 건설 예정 부지 현장 방문(소보면 신공항 예정지 정상 / 대구 군위군 소보면 내의리 778-5)
10:30 추경호 대구광역시장 후보, 김진열 대구 군위군수 후보 대구 군위전통시장 합동유세(군위전통시장 / 대구 군위군 서부리 16-6)

14:00 김영환 충청북도지사 후보, 이범석 충북 청주시장 후보 청주시 상당구 집중 유세(굿모닝타워 앞 사거리 / 충북 청주시 상당구 산성로92번길6)

18:20 김길수 강원 영월군수 후보, 임광식 강원 횡성군수 후보 집중 유세(하송주공 3단지 / 강원 영월군 하송로 123-4)

-정점식 공동선거대책위원장

09:00 추경호 대구광역시장 후보 대구경북통합신공항 건설 예정 부지 현장 방문(소보면 신공항 예정지 정상 / 대구 군위군 소보면 내의리 778-5)

10:30 추경호 대구광역시장 후보, 김진열 대구 군위군수 후보 대구 군위전통시장 합동유세(군위전통시장 / 대구 군위군 서부리 16-6)

<개혁신당>

-이준석 총괄선대위원장

09:30 경기도 현장 중앙선거대책위원회의 / 남양주시 경춘로 1807, 1층

12:30 강원도 삼척시 중앙시장 집중 유세 / 삼척시 중앙로 236

13:30 강원도 동해시 북평오일장 유세 및 시장 인사 / 강원 동해시 대동로 132 

19:00 서울특별시 동작구 집중 유세 / 남성사계시장 앞(총신대입구(이수)역 14번 출구)

-천하람 공동선대위원장

7:00 정승연 인천 연수구갑 국회의원 후보 지원유세/ 선학역 4번출구, 인천 연수구 경원대로 480   

11:00 TV조선 류병수의 강펀치 출연

14:50 MBC 뉴스외전 출연

19:00 서울특별시 동작구 집중 유세 / 총신대입구(이수)역 14번출구, 서울 동작구 사당동

21:00 정승연 인천 연수구갑 국회의원 후보 지원유세/ 선학동먹자골목, 인천 연수구 선학동 

22:00 정승연TV 라이브방송 출연  

-이주영 공동 선대위원장

 09:30 경기도 현장 중앙선거대책위원회의 / 남양주시 경춘로 1807, 1층

10:30 김성열 하남갑 국회의원 후보 지원유세 / 경기 하남 감이동 438, 감일푸르지오마크베르 2층

15:00 채송준 강남구 구의원 후보 지원유세 / 한티역 7번 출구 공영주차장(강남구 역삼동 765-22)

19:00 서울특별시 동작구 집중 유세 / 남성사계시장 앞(총신대입구(이수)역 14번 출구)

<조국혁신당>

-서왕진 조국혁신당 상임선대위원장 일정

10:00 중앙선거대책위원회 (광산구을 배수진 후보 선거사무소)

10:50 광산구 유세 및 시장 순회 인사

13:30 곡성 유세 및 상가 순회 인사

 17:10 여수 유세 및 상가 순회 인사

 

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'한덕수 재판 위증' 尹 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 10시 윤 전 대통령의 위증 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 2년의 실형을 구형했다. 이에 윤 전 대통령 측은 위증죄가 성립하지 않아 무죄가 선고되어야 한다고 맞섰다. 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 재판에 증인으로 출석해 한 전 총리의 건의 전부터 국무회의를 계획한 것처럼 허위로 증언한 혐의로 기소됐다. 당시 재판에서 한 전 총리가 12·3 비상계엄의 합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의 소집을 건의했느냐는 특검 측 질문에 '처음부터 국무회의 심의를 거쳐 선포할 계획이었다'는 취지로 답변했다. 특검팀은 윤 전 대통령이 계엄 선포 당일 국무회의 개최 의사가 없었으나, 한 전 총리 건의에 뒤늦게 국무위원들을 소집했다고 보고 있다. 이와 함께 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일도 이날 열린다. 같은 법원 형사합의30부(재판장 박옥희)는 이날 오후 2시 강 전 실장에 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 특검팀은 지난 4월 29일 강 전 실장의 결심 공판에서 징역 5년을 선고해달라고 요청했다. 특검은 강 전 실장이 윤 전 대통령, 한 전 총리, 김용현 전 국방부 장관과 공모해 12·3 비상계엄 선포가 헌법에 따른 국무총리와 관계 국무위원의 부서가 있는 문서에 의해 이루어진 것처럼 보이게 하고, 이를 탄핵 심판 절차와 수사기관에 행사할 목적으로 계엄 선포문을 허위로 작성한 것으로 조사했다. 또 특검은 이후 강 전 실장이 해당 문서를 부속실에 보관하다 손상한 것으로 판단해 강 전 실장을 지난해 12월 4일 허위 공문서 작성 등 혐의로 불구속 기소했다. 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 12·3 비상계엄 당시 사후 계엄선포문을 작성한 혐의를 받는 강 전 실장이 지난 4월 8일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] pmk1459@newspim.com 2026-05-28 05:02
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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