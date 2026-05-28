트럼프 "이란, 합의 매우 원해…미국은 아직 만족스럽지 않아"

"우라늄 포기 대가로 제재 해제는 없다"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 이란이 합의를 매우 원하고 있지만 미국이 아직 만족하지 않고 있다고 밝혔다. 합의에 도달하지 못하면 "임무를 끝내야 할 것"이라고도 경고했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 각료회의에서 기자들에게 "이란이 매우 (합의하려는) 의도를 갖고 있다"며 "합의를 매우 원하고 있다"고 말했다. 그러면서 "지금까지 그들은 거기에 도달하지 못했다"며 "우리는 그것에 만족하지 않지만 만족하게 될 것"이라고 강조했다. 다만 "만족하거나 아니면 임무를 끝내야 할 것"이라고 덧붙였다.

이 같은 발언은 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개와 고농축 우라늄 처분을 골자로 하는 합의에 원칙적으로 도달했다는 보도가 나온 가운데 트럼프 대통령이 합의 조건에 대한 강경한 입장을 재확인한 것으로 해석된다.

트럼프 대통령은 같은 날 PBS 뉴스 인터뷰에서 이란이 고농축 우라늄을 포기하는 대가로 제재 완화를 받지 않을 것이라고 분명히 했다. 이는 이란 측이 협상에서 일관되게 요구해온 핵심 사안이다.

앞서 이란 반관영 타스님 통신은 이란이 해외에 동결된 240억 달러의 자국 자금 해제를 추진하고 있다고 보도한 바 있다. 마코 루비오 미 국무장관도 이란과의 분쟁 중단 합의가 "며칠이 걸릴 수 있다"고 밝힌 상태다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.05.28 mj72284@newspim.com

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