전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.28 (목)
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

공급 확대 기대감 커지는 도시형 생활주택…빌라 자리 넘본다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 28일 도시형 생활주택 규제 완화와 지원 확대에 나서 비아파트 주택시장의 중심축 이동이 예상됐다
  • 도시형 생활주택은 1~2인 가구 전월세 대체재이자 중형 평형 공급 확대를 통해 장기적으로 빌라를 대체할 주거 유형으로 부상할 가능성이 크다고 분석됐다
  • 다만 세제·주택수 합산·일몰 규정 등으로 실수요는 제한되고 고급 도생·임대사업자 중심 기형적 공급과 빌라의 공공임대 전환이 우려된다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공급환경 좋아진 도생, 아파트·오피스텔 대체재 공급 탄력 전망
아파트 맞먹는 세금 규제-수요 제한으로 공급 목표 달성 우려도
빌라, 매입임대로 쏠릴 듯…민간임대·내집마련 가치 줄 것

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 비(非)아파트 주택시장의 중심축이 기존 빌라에서 도시형 생활주택으로 이동할 것이란 전망이 나온다. 빌라 전세사기 사태 이후 급격히 위축된 비아파트 시장을 되살리기 위해 정부가 도시형 생활주택 공급 확대와 규제 완화에 나서면서다.

도시형 생활주택은 단기적으로 1~2인 가구를 위한 전월세 대체 상품 역할을 할 가능성이 크다. 다만 향후 전용면적 59~84㎡ 규모의 중형 평형 공급도 가능해지면서 장기적으로는 빌라를 대체하는 주거 유형으로 자리 잡을 것이란 관측이 나온다. 특히 주택 수 산정과 세제 측면에서 상대적으로 부담이 적은 전용 59㎡ 공급 확대에 대한 기대감이 커지고 있다.

28일 주택업계와 전문가들에 따르면 정부 지원이 집중되고 있는 도시형 생활주택이 향후 비아파트 시장의 대표 상품으로 부상할 가능성이 크다는 분석이다. 특히 아파트 가격 부담이 커진 상황에서 민간 임대시장의 핵심 주거 상품으로 자리매김할 것이란 전망도 제기된다.

[AI 일러스트 = 이동훈 선임기자]

◆ 정부, 도시형 생활주택 규제완화·지원강화…업계 공급 환경 좋아져 탄력 기대

도시형 생활주택(도생)은 2009년 당시 전월세난이 심화되자 도입된 준주택이다. 1~2인 가구를 겨냥한 주거상픔으로 주택에 비해서는 규제가 약하지만 주거용 오피스텔에 비해서는 전용률이 높고 발코니 설치가 가능해 주택으로서의 가치가 높다.  

국토교통부는 지난 26일 비아파트 공급확대방안을 발표하며 특히 도시형 생활주택에 대한 집중적 지원 계획을 수립했다. 국토부는 도시형 생활주택에 대해 다양한 인센티브를 제공해 향후 2년 간 서울 및 수도권 규제지역에서 2만6000가구를 공급한다는 계획이다. 이는 국토부의 비아파트 공급확대방안에서 2027년까지 공급키로 한 비아파트 주택 4만1000가구의 63%에 달하는 물량이다. 또 2030년까지 도생 공급 목표는 7만7000가구로 이는 전체 11만가구의 70%에 달한다.

이를 위해 지원도 강화한다. 최근 정부는 도시형 생활주택에 대해 '단지형' 건축이 가능하도록 규제를 해제했으며 전용 84㎡ 이하 중형 주택도 건립할 수 있도록 한 바 있다. 이어 26일 방안에서는 700가구 미만까지 지을 수 있도록 했으며 층수도 기존 5층 이하에서 6층까지 허용한다. 아울러 일조권 보호를 위한 높이 규정도 완화했으며 경로당·어린이집 같은 주민공동시설 설치를 최소화했다. 주차장도 늘려 주거시설로서의 가치를 확보하도록 했다. 

국토부의 이같은 정책은 이재명 정부 들어 실거주 1주택 기조가 뚜렷해짐에 따라 위축되고 있는 아파트 민간 임대차 시장의 대체재로 활용하기 위한 것으로 풀이된다. 준주택이지만 공동주택 형태로 지어져 주거 여건은 오히려 빌라에 해당하는 연립주택보다 낫다는 점도 장점으로 꼽힌다. 국토부 관계자는 "공급 규모 확대와 함께 이번 층수·일조권·주민공동시설 규제 완화로 도생 공급이 탄력을 받게 될 것"이라고 말했다.

업계에서도 도생 공급이 확대될 가능성이 높은 것으로 내다보고 있다. 도생은 분양시 청약 절차를 거치지 않으며 분양가 상한제가 적용되지 않아 분양이 자유롭다. 또 소형 1채를 보유할 경우 주택 보유로 인정하지 않고 있어 아파트나 주거용 오피스텔 대체 상품으로 활발한 인기를 끌 것이란 기대감이다. 

한 건설업계 관계자는 "도생 규제 완화는 주택 업계에 있어 전환점이 될 것"이라며 "이번 도생 규제 완화로 '벌떼 분양' 금지로 공공택지에서 사업량이 줄어든 업계 20위권 이하 주택브랜드도 분양에 참가할 것으로 예상된다"고 말했다. 

◆ 현행 제도에선 수요는 임대사업자뿐 '프리미엄 도생' 등 주거 사다리와 상관없는 기형 공급 우려

다만 준주택임에도 부동산 세금 규제는 고스란히 받고 있다는 점에서 시장 확대가 쉽지 않을 것이란 분석도 있다. 현행 제도에서 도생은 전용 60㎡ 이하, 실거래가 6억원 이하면 주택수 합산이 되지 않는다. 이 때문에 양도소득세 중과를 피할 수 있다. 하지만 양도세 중과는 피할 수 있어도 소형이라도 도생을 여러 채를 보유할 경우 종합부동산세 합산이 된다. 전용 60㎡를 넘는 도생은 모든 규제 조건이 아파트와 동일하다. 이같은 점이 해결되지 않으면 시장 확대가 제한적이 될 수 있다는 진단도 나온다.

또한 주택수 비합산도 오는 2027년 말이면 일몰되는 만큼 2028년부터는 아파트처럼 양도세 중과가 재개될 수 있어 불확실성이 크다는 진단이 나온다. 이에 따라 장기임대사업등록이 필수적이란 게 전문가들의 조언이다. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "도생은 내집 마련 용도로 살 수요는 많지 않은 만큼 결국 임대사업자가 수요라는 한계가 있다"며 "공급이 쉬워지긴 했지만 수요가 한정적이란 점에서 시장이 급격히 확대될 가능성은 낮아 보인다"고 말했다. 

이에 따라 도생을 고급 주거상품 형태로 지어 고급 수요자에게 판매하는 형태가 늘어날 가능성도 나온다. 즉 고급 빌라 대신 고급 도생이 서울 강남권을 중심으로 공급될 수 있을 전망이다. 다만 이 경우 국토부가 이번 방안에서 기대했던 '주거사다리'와는 상관 없는 결과로 분석된다. 

기존 비아파트 주택시장을 주도하던 5층 이하 연립주택 '빌라'는 퇴조될 전망이다. 정부는 수도권 규제지역에 한해 매입임대 무제한 공급 의사를 밝힌 만큼 빌라 사업자의 숨통은 트였다는 진단이다. 하지만 빌라는 이번 비아파트 확대 방안에서 포함되지 않아 정부의 매입약정이라는 '판로'가 있다는 점을 제외하면 민간 차원의 공급은 제한적일 수밖에 없을 것으로 보인다. 

업계 관계자는 "정부와 서울시 등이 매입약정을 지속적으로 추진하고 있는 만큼 빌라는 앞으로 공공 임대주택으로만 공급될 것이며 시장 확장성은 제한적으로 볼 수밖에 없다"며 "정부의 정책 기조가 민간 임대주택 성향으로 도생을 육성키로 한 것으로 보이고 있어 도생으로 비아파트 주택시장의 추가 움직일 것"이라고 내다봤다. 

donglee@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'한덕수 재판 위증' 尹 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 10시 윤 전 대통령의 위증 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 2년의 실형을 구형했다. 이에 윤 전 대통령 측은 위증죄가 성립하지 않아 무죄가 선고되어야 한다고 맞섰다. 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 재판에 증인으로 출석해 한 전 총리의 건의 전부터 국무회의를 계획한 것처럼 허위로 증언한 혐의로 기소됐다. 당시 재판에서 한 전 총리가 12·3 비상계엄의 합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의 소집을 건의했느냐는 특검 측 질문에 '처음부터 국무회의 심의를 거쳐 선포할 계획이었다'는 취지로 답변했다. 특검팀은 윤 전 대통령이 계엄 선포 당일 국무회의 개최 의사가 없었으나, 한 전 총리 건의에 뒤늦게 국무위원들을 소집했다고 보고 있다. 이와 함께 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일도 이날 열린다. 같은 법원 형사합의30부(재판장 박옥희)는 이날 오후 2시 강 전 실장에 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 특검팀은 지난 4월 29일 강 전 실장의 결심 공판에서 징역 5년을 선고해달라고 요청했다. 특검은 강 전 실장이 윤 전 대통령, 한 전 총리, 김용현 전 국방부 장관과 공모해 12·3 비상계엄 선포가 헌법에 따른 국무총리와 관계 국무위원의 부서가 있는 문서에 의해 이루어진 것처럼 보이게 하고, 이를 탄핵 심판 절차와 수사기관에 행사할 목적으로 계엄 선포문을 허위로 작성한 것으로 조사했다. 또 특검은 이후 강 전 실장이 해당 문서를 부속실에 보관하다 손상한 것으로 판단해 강 전 실장을 지난해 12월 4일 허위 공문서 작성 등 혐의로 불구속 기소했다. 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 12·3 비상계엄 당시 사후 계엄선포문을 작성한 혐의를 받는 강 전 실장이 지난 4월 8일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] pmk1459@newspim.com 2026-05-28 05:02
사진
서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동