성북 정릉동-광진 자양동서 모아주택·모아타운 추진…1091가구 신축

정릉동, 모아주택 364가구…자양동 모아타운 727가구 공급

주변 도로 확폭 및 등굣길 보행전용도로 조성…공공시설 건립

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 성북구 정릉동과 광진구 자양2동에서 2곳의 모아타운·모아주택 사업이 추진돼 총 1091가구의 새 아파트가 들어설 전망이다.

13일 서울시에 따르면 지난 12일 열린 제3차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서는 ▲성북구 정릉동 559-43 일대 모아타운 ▲광진구 자양2동 681번지 일대 모아타운 관리계획을 가결했다. 사업추진 시 모아주택 총 1091가구(임대 203가구 포함)가 공급될 예정이다.

성북구 정릉동 559-43번지 일대 1만5030.93㎡ 부지에 모아주택 1개소가 추진돼 임대 37가구 포함 총 364가구가 공급된다. 사업지는 현행 제2종일반주거지역(7층)에서 제2종일반주거지역 용도가 상향되며 층수 및 건축규제 완화가 적용돼 지상 22층으로 지어질 예정이다.

대상지는 노후건축물 비율이 77.8%에 달하는 저층 주거밀집지역으로 비정형 도로와 가파른 경사로 개발이 어려웠던 곳이었지만 이번 관리계획 확정으로 체계적인 사업 추진이 가능해졌다. 차량·보행 통행을 위해 사업지 서측 아리랑로5다길에 양측보도를 설치하고 경사지의 도로 선형을 완만하게 변경하며 사업지 북측 마을버스 정류장도 사업지 내로 이전해 이용객들의 안전과 편리성을 확보한다.

주요 도로 폭도 확장된다. 현 8~12m인 아리랑로5길은 12~15m로, 아리랑로5다길은 4~8m에서 8~12m로 넓어진다. 아리랑로5길 변에는 저층부 연도형 개방형 공동이용시설, 근린생활시설을 조성해 커뮤니티 가로를 활성화한다.

광진구 자양2동 681번지 일대 모아타운 위치도 [자료=서울시]

광진구 자양2동 681번지 일대 3만2503.3㎡ 부지에는 모아주택 2개소의 모아타운 사업으로 임대 166가구 포함 총 727가구가 공급된다. 용도지역은 현행 제2종, 제2종(7층), 제3종 일반주거지역에서 제3종, 제2종(7층) 일반주거지역으로 상향된다.

성동초, 광진중, 양남초 등 학교변 뚝섬로64길 구간은 보행 친화적 공간으로 정비해 안전한 통학로로 조성한다. '현대한창 가로주택정비사업'과 '자양동 690번지 공동주택 신축공사'와 같은 주변 사업과의 보행 및 차량 동선 연계한 도로계획을 수립했다. 저층부에는 연도형 상가와 개방형 공동이용시설을 도입해 '커뮤니티 가로'를 조성한다.

최진석 서울시 주택실장은 "모아타운·모아주택 사업으로 노후 저층주거지 주민들에게 쾌적한 주거환경이 제공하고, 지역 기반시설을 확충할 것"이라며 "주민 중심의 소규모 정비사업을 적극 지원해 효과를 체감할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

donglee@newspim.com