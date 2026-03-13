현대하이카손해사정, 임직원 모은 '사랑기금' 서울대 어린이병원에 기부

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대해상 자회사 현대하이카손해사정은 지난달 24일 서울시 종로구에 소재한 서울대 어린이병원에 'HEART 사랑기금'을 전달했다고 13일 밝혔다.
'HEART 사랑기금'은 임직원과 회사가 함께 소아중증환아와 그 가족들에게 실질적인 도움을 제공하기 위해 추진됐다. 직원들이 급여 일부를 자발적으로 모금하고, 회사는 고객이 접수한 직원 칭찬 건수에 비례한 금액을 추가로 적립해 1123만2000원을 모아, 소아중증환아 치료와 서울대 어린이병원 환아의 치료 지원 및 의료환경 개선을 위해 사용 예정이다.
이날 전달식에 참석한 서울대 어린이병원 후원회 사무국장 최영훈 소아영상의학과 교수는 "소아 환아의 경우 치료 기간이 길고 전문적인 의료지원이 필요한 경우가 많아 의료비 부담이 상당하다"며 "이번 기부는 환아와 가족들에게 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.
이재열 현대하이카손해사정 대표이사는 "지쳐있을 환아와 가족들에게 작은 도움이 되길 바라며 시작한 이번 나눔은, 임직원의 참여와 공감이 함께했다는데 의미가 있었다"며 "추후 지속적으로 임직원과 함께하는 참여형 사회공헌활동을 확대할 방침"이라고 말했다.
