한국투자금융그룹, MS와 초기 창업사 글로벌 진출 워크숍

한투AC·한투파트너스 공동 주관…40여 개사 참여

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주는 13일 자회사 한국투자액셀러레이터와 한국투자파트너스가 마이크로소프트(MS)와 함께 초기 창업 기업의 해외 진출을 돕기 위한 '시너지 클럽' 워크숍을 진행했다고 밝혔다.

시너지 클럽은 한투AC가 운영하는 포트폴리오사 대상 파트너십 프로그램이다. 그간 앤트로픽, 링크드인 등 글로벌 기업과 협력하며 유망 스타트업에 실질적인 성장 기회와 네트워킹 자리를 제공해 왔다.

특히 이번 행사는 그룹 계열사인 한투파트너스와 공동 주관을 통해 액셀러레이터(AC)부터 벤처캐피털(VC)까지 아우르는 연속성 있는 투자 및 성장 지원 체계를 구축했다는 설명이다.

사진은 지난 12일 한국투자금융그룹이 개최한 '글로벌 스케일 업' 워크숍 현장. 스미타 로이(Smita Roy) MS 아시아 디지털 스타트업 및 ISV 부문 세일즈 디렉터가 강연하고 있다. [사진=한국투자증권]

행사는 전날 서울 강남구 한투AC 사옥에서 열렸으며 퓨리오사AI, 바이오디자인랩, 에너자이 등 스타트업 40여 곳이 참여했다. 마이크로소프트의 스미타로이 아시아 디지털 스타트업 및 ISV 부문 세일즈 디렉터를 비롯해 김석영 에쓰핀테크놀로지 본부장, 성동원 한국투자파트너스 팀장 등이 연사로 나서 아시아 기업의 글로벌 스케일업 전략과 마이크로소프트와의 협력을 통한 성공 사례 등을 공유했다.

워크숍에 참여한 기업에는 '마이크로소프트파운더스허브' 참여 기회가 제공된다. 이를 통해 클라우드 플랫폼 '애저(Azure)'를 포함한 기술 및 비즈니스 인프라 구축 멘토링을 지원받게 되며 향후 글로벌 공동 영업 및 네트워크 확장 관련한 도움도 받을 수 있다.

한투AC는 금융을 통한 사회공헌을 목표로 설립된 전문 액셀러레이터다. 국내 벤처 투자 시장의 위축 속에서도 초기 창업 기업에 대한 투자를 매년 확대하며 잠재력 높은 기업들이 지속 가능한 성장 동력을 확보하도록 돕고 있다. 한국투자증권 등 그룹 계열사도 '한투 바른동행 셰르파 펀드' 출자를 통해 이러한 사회적 가치 창출에 동참하고 있다.

한투AC 관계자는 "글로벌 리딩 기업과의 협력이 우리 스타트업들이 세계 무대로 뻗어 나가는 데 실질적인 발판이 되길 바란다"며 "앞으로도 그룹 계열사 간 시너지를 높이며 초기 기업을 위한 성장 단계별 맞춤 지원을 적극 확대해 가겠다"고 말했다.

