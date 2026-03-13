KB금융그룹, 한국광고학회 주관 '올해의 광고상'서 인쇄 광고 부문 대상

'KB국민행복 프로젝트', 소방관과 경찰관에 감사·존중 차원 캠페인

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융그룹은 지난 12일, 한국광고학회 주관 '제33회 올해의 광고상'에서 'KB국민행복 프로젝트'로 인쇄광고 부문 대상을 수상했다고 13일 밝혔다.

'KB국민행복 프로젝트'는 대한민국의 행복한 일상을 위해 보이지 않는 곳에서 묵묵히 헌신하는 소방관과 경찰관에게 감사와 존중의 마음을 전하고자 기획된 캠페인이다. 실제 현장의 순간을 담아 진정성을 더하고, KB금융과 국민이 함께 전하는 응원의 메시지를 담아냈다는 점에서 높은 평가를 받았다.

이번 수상은 KB금융만의 일관된 브랜드 철학을 다시 보여줬다는 평가다. KB금융은 지난 2015년 몰래카메라 형식으로 가족의 소중함을 일깨우며 전국민의 눈물샘을 자극했던 '하늘 같은 든든함, 아버지'편을 통해 온라인·모바일 부문 최우수상을 수상한 바 있다.

10여 년 전 '아버지'라는 이름으로 가족의 든든함을 이야기했다면, 이제는 'KB국민행복 프로젝트'로 사회 곳곳에서 공동체를 지탱하는 이들의 헌신을 조명하며, 사회 구성원 모두의 곁을 지키는 든든한 동반자로서 확장된 브랜드 철학을 제시했다.

KB금융 관계자는 "이번 수상은 국민과 함께 성장하는 금융이라는 철학 아래, KB금융이 지향해 온 금융의 본질이 '국민의 행복'에 닿아 있음을 다시 한번 확인한 뜻깊은 성과"라며 "과거 '아버지'편이 주었던 따뜻한 감동에 이어, 앞으로도 KB금융은 우리 사회에 따뜻한 변화를 만들어가는 희망과 응원의 메시지를 진정성있게 전해 나가겠다"고 말했다.

