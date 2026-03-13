KB국민은행, 옵스네트웍스와 '관세ERP 활성화 위한 업무협약' 체결

관세사 특화 비대면 금융상품 출시도 협업
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 지난 12일 관세사 전용 ERP 운영사인 옵스네트웍스와 '관세ERP 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 13일 밝혔다.
이번 협약을 통해 양사는 ▲API개발 및 대고객 서비스 출시 ▲광고∙마케팅 공동 기획 ▲Data 연계 금융서비스 제공을 위한 플랫폼 협력 등을 추진할 예정이다. 또, 양사 간 시스템을 연동해 수출입 결제 프로세스 고도화, 관세사 특화 비대면 금융상품 출시 등도 협업해 나갈 계획이다.
KB국민은행은 2019년부터 옵스네트웍스가 제공하는 관세사무소 통관·물류 자금관리 시스템 '관세 ERP CL-FMS'와 연계해, 별도의 인터넷뱅킹 접속 없이 시스템 내에서 조회 및 이체 등 전반적인 금융업무를 이용할 수 있는 서비스를 지원하고 있다.
KB국민은행 관계자는 "이번 업무협약으로 고객들의 수출입 업무 편의성이 커질 것으로 기대된다"며 "앞으로도 양사의 전문성을 바탕으로 기업의 지속가능한 성장을 위해 차별화된 외환 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
