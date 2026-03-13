정청래, 검찰개혁법 이견에 "국민 눈높이에 맞게 처리…내가 물밑조율 중"

"검찰개혁, 이재명 정부와 민주당의 깃발이자 상징"

[순창=뉴스핌] 조승진 배정원 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 검찰 개혁과 관련해 "국민 눈높이에 맞게 당 대표인 내가 물밑 조율을 하고 있다"고 밝혔다.

정 대표는 13일 전북 순창군에서 개최한 현장 최고위원회의에서 모두발언을 통해 이같이 밝혔다.

정 대표는 " 검찰 개혁은 이재명 정부와 민주당의 깃발이고 상징"이라며 "깃발이 찢어지지 않도록, 그 상징이 얼룩지지 않도록 하겠다는 말을 여러 차례 했다"고 말했다.

이어 "국민 눈높이에 맞게 조율해서 열망이 실망이 되지 않게 당대표로서 최선을 다하겠다는 말을 다시 한다"고 했다.

정청래 더불어민주당 대표가 지난 12일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 2차종합특검대응특별위원회 출범식 및 1차 회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

또 "어제 본회의에서 정치검찰 조작 진상조사 위한 국정조사요구서가 제출됐다"며 "쌍방울 김성태와 관련한 것들이 많이 폭로되고 있는데 도대체 수원지검 1313호에서는 무슨 일이 벌어졌냐"고 짚었다.

그는 "그동안 여느 술 파티 의혹이 많았는데 혹시 집무실로 이용된 것은 아니냐는 황당하고 충격적인 사실이 계속 드러나고 있다"며 "수원지검 1313호에서 무슨 일이 벌어졌는지 이 또한 국정조사 대상이 되어야 한다고 생각한다"고 말했다.

그러면서 "주가조작도 패가망신해야 마땅하지만, 조작 기소도 패가망신시켜야 한다"며 "민주당은 윤석열 정권하 자행된 정치검찰 의혹을 낱낱이 밝혀내서 엄중하게 책임을 묻겠다"고 강조했다.

