정청래, 검찰개혁법 이견에 "국민 눈높이에 맞게 처리…내가 물밑조율 중"

[순창=뉴스핌] 조승진 배정원 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 검찰 개혁과 관련해 "국민 눈높이에 맞게 당 대표인 내가 물밑 조율을 하고 있다"고 밝혔다.
정 대표는 13일 전북 순창군에서 개최한 현장 최고위원회의에서 모두발언을 통해 이같이 밝혔다.
정 대표는 " 검찰 개혁은 이재명 정부와 민주당의 깃발이고 상징"이라며 "깃발이 찢어지지 않도록, 그 상징이 얼룩지지 않도록 하겠다는 말을 여러 차례 했다"고 말했다.
이어 "국민 눈높이에 맞게 조율해서 열망이 실망이 되지 않게 당대표로서 최선을 다하겠다는 말을 다시 한다"고 했다.
또 "어제 본회의에서 정치검찰 조작 진상조사 위한 국정조사요구서가 제출됐다"며 "쌍방울 김성태와 관련한 것들이 많이 폭로되고 있는데 도대체 수원지검 1313호에서는 무슨 일이 벌어졌냐"고 짚었다.
그는 "그동안 여느 술 파티 의혹이 많았는데 혹시 집무실로 이용된 것은 아니냐는 황당하고 충격적인 사실이 계속 드러나고 있다"며 "수원지검 1313호에서 무슨 일이 벌어졌는지 이 또한 국정조사 대상이 되어야 한다고 생각한다"고 말했다.
그러면서 "주가조작도 패가망신해야 마땅하지만, 조작 기소도 패가망신시켜야 한다"며 "민주당은 윤석열 정권하 자행된 정치검찰 의혹을 낱낱이 밝혀내서 엄중하게 책임을 묻겠다"고 강조했다.
