KB국민은행, 택스티넘과 '소상공인 세금환급 서비스' 제휴

고용지원금 등 무료 조회·신청…KB스타뱅킹서 전격 출시

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = KB국민은행은 오는 18일부터 소상공인 고객 대상 세금환급 지원 서비스인 '사장님 세금 환급받기'를 KB스타뱅킹에서 선보인다고 12일 밝혔다.

해당 서비스는 세금환급 플랫폼 기업 '택스티넘'과의 제휴를 통해 개인사업자가 놓치기 쉬운 세무·노무 혜택을 간편하게 신청할 수 있도록 지원한다.

지난해 6월 KB스타기업뱅킹에서 먼저 도입된 이 서비스는 지난해 말 기준 가입자 5만명을 돌파하는 등 소상공인들로부터 큰 호응을 얻었다. 이에 국민은행은 KB스타뱅킹 내 소상공인 전용 공간인 '사장님+'에도 선보이게 됐다.

[사진=KB국민은행]

'사장님 세금 환급받기' 서비스를 이용하면 비대면으로 고용 증대와 관련한 세무∙노무 혜택을 무료로 조회할 수 있으며 산출된 예상 환급금을 즉시 신청할 수도 있다. 특히 청년, 경력단절여성 등 취약계층 직원을 고용한 사업자에게 고용지원금 제도를 안내함으로써 사회적 가치 창출에도 기여하고 있다.

앞서 택스티넘은 KB국민은행 사내벤처로 출범해 기술력과 사업성을 인정받아 독립사업체로 분사했다. '2024 경북메타콘텐츠페스티벌'에서 대상을 수상하고, 지난해 10월에는 중소벤처기업부 팁스(TIPS) 기업에 선정되기도 했다.

이경구 택스티넘 대표는 "KB금융그룹의 포용금융 인프라와 택스티넘의 세무·노무 전문성이 결합돼, 소상공인에게 직접적으로 도움이 되는 세금과 고용지원금, 정책자금 혜택을 더 많은 사업자들이 받을 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

KB국민은행 관계자는 "택스티넘의 성장은 직원의 혁신 아이디어가 사회적 가치 창출로 이어지는 선순환의 결실"이라며 "앞으로도 포용금융 기조 아래 적극 지원하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com