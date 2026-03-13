美日, 내주 정상회담서 기밀정보 공유 확대 논의

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 미국과 일본 정부가 군사적 억지력을 강화하기 위해 미군과 자위대 사이의 기밀 정보 공유를 확대하는 방안을 논의할 것으로 보인다.

12일 교도통신에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리는 오는 19일(현지시간) 미국에서 열릴 것으로 예상되는 정상회담에서 미일 동맹 강화를 위한 다양한 협력 방안을 협의할 전망이다.

이 자리에서는 양국 군 간 기밀 정보 공유 확대도 주요 의제로 다뤄질 가능성이 있다.

양국은 통합적인 군사 의사결정 체계를 구축하기 위한 기반 마련 차원에서 정보 공유 범위를 넓히는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다. 특히 미군과 일본 자위대가 보다 긴밀하게 협력할 수 있도록 정보 체계를 정비하는 것이 논의의 핵심이 될 것으로 전해졌다.

정상회담에 앞선 사전 협의에서는 미국 측이 일본에 사이버 보안 체계 강화를 요구한 것으로 알려졌다. 이에 일본 정부는 자위대의 정보 보호와 미군과의 기밀 정보 교환을 원활히 하기 위해 미국 기업의 클라우드 서비스를 활용하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

또 양국은 기밀 정보와 인공지능(AI)을 활용해 공격 목표를 보다 효율적으로 선정하는 체계를 구축하는 구상도 논의하고 있는 것으로 알려졌다.

방위산업 협력도 주요 논의 대상이 될 가능성이 있다. 정상회담에서는 미사일 공동 생산 문제도 의제로 거론될 수 있다.

우크라이나 전쟁 장기화와 중동 지역 긴장 고조로 미사일 수요가 늘어난 상황에서, 양국은 '미일 방위산업 협력·취득·유지정비 정기 협의' 틀을 활용해 생산 확대를 추진하는 방안을 검토 중이다. 증산 대상에는 패트리엇 요격 미사일 등이 포함될 가능성이 있는 것으로 전해졌다.

또 이번 회담에서는 중동 정세가 인도·태평양 지역 안보 환경에 미치는 영향과 중국 관련 문제도 함께 논의될 전망이다. 특히 중국이 일본을 상대로 수출 규제 등 경제적 압박을 강화하는 상황에서 양국 정상은 에너지와 핵심 광물 공급망 안정화 방안에 대한 공조 필요성도 확인할 것으로 관측된다.

한편 다카이치 총리는 이날 중의원에서 이번 방미 기간 미국 측이 의회 연설을 제안했으나 일정상 이를 보류하기로 했다고 밝혔다. 또한 중동 정세와 관련한 공동 성명 발표 여부에 대해서는 일본의 국익에 도움이 되는 내용이 담길 경우 긍정적으로 검토할 수 있다며, 문서 교환 가능성을 포함해 양국이 조율을 이어가고 있다고 설명했다.

지난해 10월 도쿄에서 첫 정상회담을 가진 도널드 트럼프 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com