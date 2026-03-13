김재섭 "혁신 선대위 안 받으면 서울 선거 그냥 내버려두는 게 낫다"

"고성국·전한길 제명해야 진짜 절윤"

"플랜B·C 운운, 오세훈 겁박하는 것"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 김재섭 국민의힘 의원은 13일 "만약 장동혁 대표가 혁신선대위를 안 받으실 거라면 서울의 선거는 그냥 내버려두시는 게 나을 것 같다"고 밝혔다.

김재섭 국민의힘 의원은 이날 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 "서울은 그냥 우리끼리 선거를 치르겠다고 말씀드리고 싶다"며 이같이 말했다.

김재섭 국민의힘 의원. [사진=김재섭 의원실]

김 의원은 최근 오세훈 서울시장이 지방선거 공천 신청을 하지 않은 것과 관련해 불출마 가능성을 부정하며 당의 변화를 요구하는 행동이라고 해석했다.

김 의원은 "오세훈 시장이 후보등록을 안 한 것을 두고 불출마 명분을 쌓는 것 아니냐는 평가가 많은데 완전히 반대라고 본다"며 "당이 바뀌는 모습을 보여줘야 그 가운데서 출마해 서울을 지킬 수 있다는 책임감 때문에 당의 변화를 촉구하는 것"이라고 말했다.

이어 오 시장이 요구한 혁신선대위 구성에 대해 "반드시 필요하다고 생각한다"며 "지금 여론조사를 보면 지도부가 욕심을 낼 상황이 아니라 어떻게든 살려고 발버둥을 쳐야 하는 상황"이라고 강조했다.

김 의원은 지도부의 대응을 강하게 비판하기도 했다. 그는 "지금 지방선거 후보자들이 호미와 쟁기를 들고 밭을 열심히 갈고 있으면 장동혁 대표가 반대편에서 트랙터로 밭을 거꾸로 갈고 있는 상황"이라고 말했다.

김 의원은 "이런 상황에서는 각 후보자들이 중앙당과는 별개의 캠페인으로 선거를 치를 수밖에 없다"며 "국민의힘 간판을 달고 나가더라도 서울만의 선대위를 따로 구성해 중앙당과 디커플링된 선거가 될 가능성이 높다"고 말했다.

김 의원은 "누구나 맞기 전까지 계획은 있다"는 마이크 타이슨의 발언을 인용하며 "지금 플랜B·플랜C를 이야기하는 것은 오세훈 시장에 대한 겁박에 가깝다"고 말했다.

그러면서 "지도부가 해야 할 일은 오세훈 시장이 선거에 전념할 수 있도록 만들어주는 것"이라며 "서울에서 이길 수 있는 조건을 만들어주는 것이 지도부의 역할"이라고 강조했다.

특히 당이 추진 중인 '절윤' 기조와 관련해서도 상징적인 조치가 필요하다고 주장했다. 김 의원은 "징계를 하지 않는 것이 절윤은 아니라고 본다"며 "고성국이나 전한길 같은 부류의 사람들에 대해 강력한 제명 조치를 하는 것이 가장 뚜렷한 절윤 선언"이라고 했다.

oneway@newspim.com