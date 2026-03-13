면세업계 매출 부진 지속…정부, 업황 점검·지원 방안 검토

4월부터 비행기 결항 시 면세품 회수 완화

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 면세점 업황 부진이 이어지는 가운데, 정부가 업계 의견을 듣고 제도 개선과 지원 방안을 검토한다.

외국인 관광객은 늘었지만 고환율과 소비 패턴 변화, 중국인 보따리상 매출 감소 등이 겹치며 면세산업 회복이 지연되고 있다는 판단에서다.

재정경제부는 13일 이형일 제1차관 주재로 '제7차 보세판매장 제도운영위원회'를 열고 면세산업 업황을 점검하고 활성화 방안을 논의했다고 밝혔다.

보세판매장 제도운영위원회는 재정경제부와 문화체육관광부, 산업통상자원부, 국토교통부, 관세청 소속 공무원과 민간 위원으로 구성된다. 면세점 제도와 관련한 주요 정책 사항을 심의하기 위해 설치된 협의체다.

[서울=뉴스핌] 이형일 재정경제부 차관이 23일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 시장상황점검회의를 주재하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.02.23 photo@newspim.com

이날 회의에서는 최근 외국인 관광객 수가 증가하고 있음에도 면세점 업황 부진이 이어지고 있다는 점이 주요 논의 대상이 됐다. 고환율 상황과 소비 패턴 변화, 중국인 보따리상 매출 감소 등이 복합적으로 작용하며 업계 경영 여건이 악화된 것으로 정부는 보고 있다.

이에 정부는 면세업계의 건의 사항을 청취하고 업계 부담을 완화할 수 있는 지원 방안을 검토해 나가기로 했다.

아울러 항공기나 선박이 결항하거나 회항하는 경우 면세품 회수 절차에 대한 세부 지침 마련을 앞두고 위원회 의견을 수렴했다. 관세청은 관련 내용을 담은 고시를 행정 예고할 예정이다.

개정 지침에 따르면 다음 달 1일부터 천재지변이나 결항 등 불가피한 사유가 발생할 경우 여행자 휴대품 면세 한도 범위 내 면세품은 회수하지 않아도 된다. 여행자 휴대품 면세 한도는 기본면세 800달러에 더해 술 400달러·2리터, 담배 200개비, 향수 100밀리리터 등 품목별 별도 면세가 적용된다.

재경부와 관세청은 앞으로도 국민과 외국인의 면세점 이용 편의를 높이고 면세산업이 고용과 부가가치를 창출하는 핵심 유통산업으로 성장하도록 제도 개선과 지원을 이어갈 계획이다.

plum@newspim.com