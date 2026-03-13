전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.13 (금)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

李대통령 "대전·충남 통합하면 충북은 독자적 길 갈지, 함께 갈지 고민해야"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

충북에서 11번째 타운홀미팅
"국제 경쟁은 도시 간 경쟁 중요…전 세계적으로 초광역화 이뤄져
지역 중심 경쟁력 강화하려면 지역 간 연합보다 통합이 바람직"

[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 13일 "지금은 국경이 무너지고 국제 경쟁이 되고 있다. 도시 간 경쟁이 중요해지면서 전 세계적으로 도시 초광역화가 이뤄지고 있다"면서 "지역 중심 경쟁력을 강화하려면 지역 간 연합도 괜찮은 방법이지만, 연합을 넘어 통합이 바람직하다고 생각한다"고 강조했다. 

이 대통령이 추진한 광주·전남, 대구·경북, 대전·충남 광역 행정통합의 당위성을 설명하는 의도로 풀이된다.

이 대통령은 13일 충북 청주 오스코에서 '충북 타운홀미팅'을 주재하면서 이같이 말했다. 

이재명 대통령이 13일 충북 청주 오스코에서 '충북 타운홀미팅'을 주재하며 발언하고 있다. [사진=KTV]

◆지역균형발전 선택 아닌 필수 생존전략

이 대통령은 모두발언을 하면서 "대한민국의 가장 큰 문제는 똑같은 주권자인데 한곳에 모여 사는 곳은 인프라부터 교육·문화·취업 여건이 아주 좋고, 나머지 지역은 지방이라는 이유로 소외되고, 일자리가 귀하고, 불편함이 점점 많아진다는 것"이라며 "충북은 (사정이) 나은 편이긴 해도 마찬가지"라고 지적했다.

이 대통령은 구체적으로 "수도권 1극 체제로 집중되면서 집값 문제는 물론 산업 국제경쟁력에도 영향을 미치고 있다"며 "서울은 아파트 가격이 평당 2억 원인데 충북은 아파트 한 채에 2억~3억 원인 곳도 많다"고 비교했다.

그러면서 "서울과 수도권은 주거 비용이 올라가 물가가 비싸지고, 지방은 (인프라 등은) 부족한데 땅은 남아도는 심각한 문제가 발생하고 있다"며 "지금은 지역균형발전이 어려운 곳을 돕는 시혜 차원의 형평성 문제를 넘어 국가 발전을 위해 반드시 해결해야 할 과제"라고 강조했다.

이재명 대통령이 13일 충북 청주 오스코에서 '충북 타운홀미팅'을 주재하며 발언하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 충북이 겪는 특수한 어려움도 공감을 표했다. 이 대통령은 "충북은 수도권, 경기권과 가까워서 입는 피해가 있다"며 "최근 쓰레기 매립 문제로 주민들이 화가 많이 났다는 얘기를 들었다"고 말했다. 이어 "수도권 쓰레기가 인접 지역인 충북과 강원으로 많이 가고, 송전선로도 많이 지나간다"며 "지방이 국가 발전과 국민적 소요에 따른 부담은 많이 떠안는데 기회는 뺏기고 있어 상대적 박탈감이 상당히 클 것"이라고 했다. 

이 대통령은 특히 "정말로 국가역량을 총동원해서 지역에 산업과 기업을 배치하고, 주민들이 그 지역에서 희망을 갖고 살아갈 수 있도록, 다음 세대도 서울이나 수도권으로 가지 않고, 본인이 태어난 곳이나 부모님 고향에서 살 수 있게 만들어야 한다는 게 우리 정부의 각별한 각오"라고 힘줘 말했다.

◆ 국제경쟁 시대, 초광역화 도시로 경쟁력 확보…충북의 향방은?

이 대통령의 지역균형발전을 견인할 토대로 광역 행정통합을 언급했다. 

이 대통령은 "수도권 1극 체제를 5극 체계로 바꾸려 한다"며 "부산·울산·경남을 엮는 동남권, 호남, 대구·경북, 충청이 수도권과 대등하게 발전할 수 있게 만들겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 대전·충남 행정통합에서 충북이 배제된 것을 두고도 '충북도 통합 여부를 고민해야 한다'고 화두를 던졌다.

이 대통령은 "최근 충북에 문제가 생겼다. 아니 문제가 생길 가능성이 생겼다"면서 "대전·충남이 통합하면 '충북은 뭐냐'라는 생각을 하기 시작했다고 들었다"고 짚었다. 

이재명 대통령이 13일 충북 청주 오스코에서 '충북 타운홀미팅'을 주재하며 발언하고 있다. [사진=KTV]

아울러 이 대통령은 "과거에 대한민국 안에서만 경쟁할 때는 8도로 나눠서 경쟁을 해도 지역별로 충분히 넓고 경쟁할 수 있었다"며 "국제경쟁을 해야 하는 지금은 가급적 광역으로 통합해서 지역 경쟁력을 높이는 게 좋지 않을까 생각한다"고 강조했다.

이 대통령은 대전·충남 행정통합에 제동이 걸린 것에는 아쉬움을 드러냈다. 이 대통령은 "마침 충남과 대전이 통합을 한다고 해서 '잘됐다'고 열심히 했더니 갑자기 '끼익' 서서 이상하다. 밀면 같이 가야하는데 반대로 온다. 급정거를 한 상태"라고 했다. 

이어 "그래도 언젠가는 지역통합이 이뤄질 수 밖에 없다"며 "(대전·충남이 통합하면) 충북은 어떻게 할지 고민해야 한다"고 주문했다. 

이 대통령은 "충북만의 독자적 길을 계속 갈지, 대전·충남에 충북까지 통합해서 하나의 거대한 정주여건, 행정체계를 만들지 여러분도 고민해야 한다"며 "당장의 삶도 중요하지만, 다음 세대들이 어떤 방식으로 지역에서 자리잡고 기회를 누리며 전 세계적인 경쟁력을 가진 지역을 만들지 고민해야 한다"고 강조했다.

the13ook@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[단독] "반차 쓰면 30분 일찍 퇴근" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 반차를 사용해 하루 4시간 근무할 경우 휴게시간을 사용하지 않고 퇴근할 수 있도록 보장하는 내용의 근로기준법 개정안이 국회에서 발의된다. 근로시간 단축, 연차 휴가 분할 사용, 육아·돌봄 등으로 반일 근무 형태가 확대된 가운데 현행 법체계는 4시간 근무한 근로자에게 법정 휴게시간 30분을 부여하고 있다. 개정안은 휴게시간 때문에 퇴근이 늦어지는 불편을 해소한다는 취지에서 마련됐다. 12일 국회에 따르면 박홍배 더불어민주당 의원은 이 같은 내용을 담은 근로기준법 개정안을 이르면 이번 주 대표 발의할 예정이다. 현행 근로기준법은 4시간 근로한 경우 30분 이상, 8시간 근로한 경우 1시간 이상의 휴게시간을 부여한다. 휴식은 근로시간 도중에 부여하도록 규정됐다. 통상 8시간 근로자에게 부여되는 점심시간 1시간이 법정 휴게시간에 해당한다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 박홍배 더불어민주당 의원이 지난해 10월 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회의 고용노동부 국정감사에서 스마트 안전고리 시연을 하고 있다. 2025.10.15 pangbin@newspim.com 문제는 4시간 근로한 근로자가 퇴근을 희망해도 휴게시간 30분을 채우기 위해 사업장에 더 머물러 있어야 하는 어려움이 현장에서 이어지고 있다는 점이다. 시간 단위 연차 사용에 대한 명확한 법적 근거가 없어 사업장별 운영 기준이 상이하고, 육아·돌봄·자기계발 등 다양한 생활 수요에 현행 제도가 대응하지 못한다는 지적도 제기됐다. 개정안의 골자는 근로자가 4시간 근무 후 바로 퇴근할 것을 명시적으로 요청한 경우, 30분 휴게시간 없이 퇴근할 수 있도록 근로시간 유연성을 높인다는 것이다. 연차는 근로자의 의지에 따라 시간 단위 등으로 분할 사용할 수 있도록 보장하는 내용도 담고 있다. 반차 법제화 및 반일 근무 시 휴게시간 미적용 명문화는 지난해 12월 실노동시간 단축 로드맵 추진단의 논의 결과에도 포함됐다. 당시 추진단은 반차 사용의 경우 올해 법제화할 것을 목표로 제시한 바 있다. 박홍배 의원은 "반일 근무가 늘어나는 현실에서 4시간 근무 후 바로 퇴근하려는 노동자에게 휴게시간 때문에 추가로 사업장에 머물도록 하는 것은 제도와 현장의 괴리를 보여주는 사례"라며 "근로시간 제도도 변화하는 노동 현실에 맞게 합리적으로 정비할 필요가 있다"고 강조했다. sheep@newspim.com 2026-03-12 10:07
사진
삼성 '갤럭시 S26' 글로벌 출시 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 3세대 인공지능(AI) 스마트폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 글로벌 시장에 출시하며 프리미엄 스마트폰 경쟁에 속도를 낸다. 삼성전자는 '갤럭시 S26 시리즈'와 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'를 11일부터 세계 주요 국가에서 판매한다고 밝혔다. 한국·미국·영국·인도 등을 시작으로 약 120개국에 순차 출시한다. 미국·영국·인도·베트남 등에서 진행된 갤럭시 S26 시리즈 글로벌 사전판매는 주요 시장에서 전작 대비 두 자릿수 증가를 기록했다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] ◆프라이버시 디스플레이 탑재…카메라 기능도 업그레이드갤럭시 S26 시리즈는 하드웨어 성능을 높이고 갤럭시 AI 기능을 강화했다. 카메라 경험도 한층 개선했다. 최상위 모델 '갤럭시 S26 울트라'에는 '프라이버시 디스플레이'가 처음 적용됐다. 측면에서 화면 내용을 확인하기 어렵게 설계한 기능이다. 스마트폰 사생활 보호 기능을 강화했다. AI 기반 통화 기능도 추가했다. 모르는 번호로 걸려온 전화를 AI가 대신 받고 발신자 정보와 통화 내용을 요약한다. '통화 스크리닝(Call Screening)' 기능이다. 카메라 기능도 대폭 개선했다. 저조도 촬영 '나이토그래피', 영상 흔들림을 줄이는 '슈퍼 스테디', 텍스트 입력 기반 편집 기능 '포토 어시스트'를 지원한다. 이미지·스케치·텍스트 입력으로 창작물을 만드는 '크리에이티브 스튜디오'도 포함했다. 삼성전자는 3월 구매 고객 대상 프로모션도 진행한다. 갤럭시 버즈4 10% 할인 쿠폰과 정품 케이스·액세서리 30% 할인 쿠폰을 제공한다. 60W 충전기 할인 쿠폰도 지급한다. 콘텐츠 혜택으로 '윌라' 3개월 구독권과 갤럭시 스토어 게임 테마 8종도 제공한다. 마그넷 기반 신규 액세서리도 선보인다. 마그넷 무선 충전기와 카드 월렛, 링홀더, 미러 그립 스탠드 등이다. 마그넷 무선 충전 배터리팩은 스마트폰 후면 부착 시 카메라 간섭 없이 충전할 수 있다. 삼성전자 모델이 '갤럭시 S26 시리즈'의 '수평 고정 슈퍼 스테디' 기능을 체험하는 모습 [사진=삼성전자] ◆하이파이 사운드 '버즈4' 출시…AI 기능·케이스 라인업 확대삼성전자는 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'도 함께 출시했다. '버즈4 프로'와 '버즈4' 두 모델이다. 하이파이 사운드와 인체공학 설계를 적용했다. '헤드 제스처' 기능도 새로 넣었다. 사용자가 고개를 움직여 전화 수신과 빅스비 제어를 할 수 있다. 다른 갤럭시 기기와 연결하면 AI 음성 호출과 실시간 통역 기능도 활용할 수 있다. 버즈4 시리즈는 화이트와 블랙 두 색상으로 출시된다. 버즈4 프로는 삼성닷컴과 삼성 강남에서 핑크 골드 색상도 판매한다. 사전 구매 고객 약 90%는 버즈4 프로를 선택했다.케이스 제품도 확대했다. 전통 문양·통조림·레트로 게임기 디자인 케이스를 출시한다. 헬리녹스 러기드, 초코송이 협업 제품도 선보인다. 전통 문양 시리즈는 꽃과 호랑이 문양을 자개 디자인으로 구현했다. 버즈4 케이스 중 판매 비중이 가장 높았다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] 정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "'갤럭시 S26 시리즈'는 AI폰을 안심하고 사용할 수 있는 기능부터 갤럭시 AI, 카메라까지 완성도를 크게 끌어올린 제품"이라며 "풍성한 사운드의 '갤럭시 버즈4 시리즈'와 함께 갤럭시 생태계를 경험해 보길 바란다"고 말했다. syu@newspim.com 2026-03-11 08:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동