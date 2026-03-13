李대통령 "2차 공공기관 이전, 필요한 지역 집중…흩뿌릴 수 있는 문제 아냐"

"나라가 살려면 지역에 중심 생겨야

중심에서 에너지 모아 주변으로 확산"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 13일 "1차 공공기관 이전은 여기저기에 했는데, 2차 공공기관 이전은 필요한 지역에 집중을 해야겠다"고 밝혔다. 지방 소멸을 막고 수도권 일극체제 돌파를 위해서는 공공기관을 필요한 지역에 전략적으로 집중해야 한다는 구상이다.

이 대통령은 이날 오후 충청북도 청주 오송에서 '충북 타운홀 미팅'을 주재하며 2차 공공기관 이전 계획 방향에 대한 지역민 질의에 "공공기관 이전 문제를 포함해서 대한민국의 국토 재배치 문제, 균형 발전 문제는 국가 생존의 문제라서 그렇게 흩뿌리듯 할 수 있는 상황은 아니다"라며 이같이 답했다.

이재명 대통령이 13일 충북 청주 오스코에서 '충북 타운홀미팅'을 주재하며 발언하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "지역 균형 발전 측면에서 보면, 지역 성장의 활력을 만들 만한 에너지를 모닥불처럼 모아야만 한다"며 "그런데 (공공기관을) 마치 장작처럼 해서 장작 1개는 여기, 1개는 저기 공평하게 나누면 쓸 수가 없다"고 설명했다.

이 대통령은 "(1차 공공기관 이전 결과를 보면) 너무 많이 분산돼서 지방에 가면 덩그러니 공공기관 1개만 따로 놀고 있다"며 "해당 지역과 섞이지도 못하는 상태다. 그래서 2차 공공기관 이전은 가급적 집중하려는 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 "나라가 살려면 지역에 중심이 생겨야 하고, 거기에서도 근근이 살아가는 게 아니라 에너지를 모아 자발적인 성장을 해서 주변으로 확산해야 한다"며 "그러면 지방에 집중을 해야 하는데, 공공기관 이전도 그렇게 해야 하지 않을까"라고 밝혔다.

그러면서 이 대통령은 "정치적인 요소를 고려하면 (공공기관을 여기저기) 많이 나누면 표는 된다. 여기에 주고 저기에 주면 표가 된다는 것"이라며 "문제는 결과적으로 성과를 별로 내지 못한다. 평소 소신인데, (정책의 결과가) 국민들에게 체감되는 변화를 만들어내지 못하면 그건 일종의 실패"라고 짚었다.

이 대통령은 "지금 국회에서 올린 지역 통합 입법안에 2차 공공기관 이전에 대한 우선권을 주는 내용이 들어 있을 것"이라며 "그래서 경쟁이 된 측면이 있는데 지금 1개가 통과됐다. 그렇다고 그 지역에 완전히 올인은 하지 않을 것"이라며 우려를 일축했다.

이 대통령은 "그런 측면에서 충북에도 혁신 도시가 있다. 그래서 이곳을 중심으로 에너지를 집중해 주변으로 퍼지게 할 것인지, 아니면 군청 단위로 하나씩 줄 것인지 상상해 보면 (군청 단위로) 그렇게 할 수는 없을 것 같다"며 "국가 정책은 사실 길게 보고 효율을 중심으로 배치해야 하기에 2차 공공기관 이전에 대해선 이런 기본적 컨셉이 있다는 것을 이해해 주시길 바란다"고 당부했다.

