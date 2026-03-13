李대통령, 오늘 충북 타운홀미팅…국정 운영 설명·지역 현안 청취

지난해 광주, 대전 등 이어 11번째
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 13일 국정 운영에 대해 설명하고 지역 현안에 지역 주민 의견을 듣는 타운홀미팅을 충청북도에서 갖는다.
이날 행사에는 충북도민 약 200명이 참석한다. 이 대통령 외에도 청와대 참모 및 정부 부처 관계자도 다수 참석할 예정이다. 타운홀미팅 전체 내용은 KTV 등을 통해 생중계된다.
이날 타운홀미팅에서는 중동 상황에 따른 민생경제의 어려움과 부동산 시장 안정화 문제는 물론, 청주국제공항 민간 전용 활주로 건설, 현 정부의 국정과제인 수도권 과밀화 해소 등이 언급될 것으로 보인다.
이 대통령은 지난 6일 타운홀미팅 참가자를 모집하며 "(충북은) 탄탄한 인프라 위에 첨단 산업이 뿌리내리며 미래 먹거리를 책임질 핵심 거점으로 성장하고 있다"며 "첨단 산업의 과실이 지역경제의 활력과 도민 삶의 질 향상으로 이어지는 선순환을 만들어야 할 때"라고 밝힌 바 있다.
이 대통령이 취임 후 지역에서 타운홀미팅을 여는 것은 이번이 11번째다. 지난해부터 광주, 대전, 부산, 강원, 대구, 경기 북부, 충남, 울산, 경남, 전북에서 타운홀미팅을 가졌다.
