李대통령, 청주 특수학교 깜짝 방문…"무거운 삶의 무게 알아" 학부모 고충 공감

공립 발달장애 특수학교 '이은학교' 방문

"장애 유형 따라 유·초등 과정 분리 운영"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 13일 충청북도 청주의 공립 발달장애 특수학교에서 학교 관계자들과 학부모들을 만나 현장의 목소리를 청취했다.

전은수 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "이 대통령이 오늘 오전 청주 소재의 '이은학교'를 방문했다"고 알렸다. 2023년에 개교한 이은학교는 전국 최초로 유치원과 초등 과정을 중등 과정과 분리해 운영하는 발달장애 특수학교다.

이 대통령과 만난 학부모들은 유·초등 과정이 분리된 전문적인 교육 환경에 대해 높은 만족감을 표했다. 이 대통령은 "장애 유형에 따라 유·초등 과정을 분리 운영하는 것이 교육적 측면에서 더욱 효과적일 수 있다"고 짚었다.

특히 이 대통령은 교사 1인당 담당 학생 수와 학교 운영 현황, 만족도를 물었다. 또 최근 일반 학교의 통폐합 사례가 늘고 있는 상황을 언급하며 특수학교로 전환해 활용할 수 있는 방안이 있는지 등에 대해서도 질문했다.

이은학교 교장은 "특수학교를 직접 방문해 주신 대통령은 처음으로 알고 있다"며 "대통령의 방문 그 자체가 현장의 교사들과 학부모들에게는 큰 위로이자 희망이 된다"고 밝혔다.

이 대통령은 "장애 아동뿐만 아니라 그 가족들이 짊어진 삶의 무게가 얼마나 무거운지 잘 알고 있다"며 학부모들의 고충에 공감했다. 이어 특수교사들에게 "특별한 사명감을 가지고 이 길을 선택한 여러분의 훌륭한 마음이 아이들에게 잘 전달될 수 있도록, 그 사랑의 마음을 영원히 잘 가꿔 나가 달라"고 말했다.

간담회 이후 이 대통령은 상상 놀이터, 심리 안정실, 감각 통합실 등 학생들을 위한 맞춤형 시설들을 둘러봤다. 이 대통령은 또 직접 교실을 찾아 수업을 참관하며 학생 곁에 나란히 앉기도 했다. 신문지 모자에 함께 동물 그림을 붙여 머리에 씌워주고, 수업에 사용할 악기를 골라 연주 연습을 도우며 소통했다.

