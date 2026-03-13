우리은행, 사학연금공단과 함께 '우리 원더라이프 은퇴설계 세미나'

계열사 협업 통해 연금·자산관리·건강 정보 종합 제공

퇴직연금·자산관리·주식·보험 1대1 상담, 본 세미나는 강연

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 사립학교교직원연금공단(이하 사학연금공단)과 함께 퇴직 예정 교직원·연금수급자를 위한 '우리 원더라이프 은퇴설계 세미나'를 지난 12일 우리은행 본점에서 개최했다고 13일 밝혔다.

이번 세미나는 은행뿐 아니라 증권·보험 등 계열사 협업을 통해 연금·자산관리·건강 정보를 종합적으로 제공하고 IRP·연금계좌 맞춤형 상담을 연계하기 위해 마련됐다.

행사는 사전 프로그램과 본 세미나로 구성됐다. 사전 프로그램에서는 우리금융그룹 전문인력이 퇴직연금·자산관리·주식·보험 분야 1대1 심층 상담을 진행했다. 이어진 본 세미나에서는 △IRP 운용 전략 △증시 전망과 투자 전략 △은퇴 후 뇌 건강 관리 강연이 펼쳐졌다. 강연에는 우리은행 김수빈 연금전문가, 우리투자증권 정나영 애널리스트, 한양대학교병원 김희진 교수가 참여했다.

이번 행사는 우리금융그룹 시니어 특화 브랜드 '우리 원더라이프'의 일환으로, 지난해 12월 사학연금공단과 맺은 복지 증진 업무협약을 실질적 서비스로 구현한 것이다.

세미나 종료 후에는 우리은행·우리투자증권·동양생명·ABL생명 등 주요 계열사가 참여해 연금·투자·보장 전반을 아우르는 통합 상담 부스를 운영해 큰 호응을 얻었다. 현장 설문조사와 이벤트로 수렴한 참가자 의견은 향후 프로그램 개선에 적극 반영할 방침이다.

우리은행 개인상품마케팅부 임학규 부부장은 "이번 세미나는 사학연금공단과 함께 연금수급자의 안정적인 노후 준비를 실질적으로 지원하는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 시니어 고객을 위한 맞춤형 금융·비금융 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.

·dedanhi@newspim.com