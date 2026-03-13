이억원, SC그룹 빌 윈터스 회장에 "국내 혁신기업에 금융지원 강화해달라"

윈터스 회장 "한국 증시 견고한 성장세와 향후 발전 가능성 높이 평가"



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 이억원 금융위원장이 13일 정부서울청사에서 영국 스탠다드차타드그룹(SC그룹) 회장 빌 윈터스와 면담한 자리에서 국내 혁신기업에 대한 기업금융 지원 강화를 요청했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =이억원 금융위원장이 13일 정부서울청사에서 영국 스탠다드차타드그룹(SC그룹) 회장 빌 윈터스와 면담했다. [사진=금융위원회] 2026.03.13 dedanhi@newspim.com

빌 윈터스 회장은 이날 면담에서 "한국은 SC그룹 글로벌 사업의 핵심 국가 중 하나로 한국 증시의 견고한 성장세와 향후 발전 가능성을 높이 평가한다"며 "SC그룹은 앞으로도 한국 시장에 관심과 투자를 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

이억원 위원장은 이에 대해 "생산적 금융 대전환 등 정부가 추진 중인 금융정책 방향성을 공유함과 동시에 SC제일은행이 국내 혁신기업에 대한 기업금융 지원을 강화해달라"며 "SC그룹 차원에서도 지속적인 지지와 관심을 가져달라"고 당부했다.

이 위원장과 윈터스 회장은 중동 지역의 지정학적 충돌 등 최근 고조되고 있는 글로벌 위기 상황에 대해 논의했다.

윈터스 회장은 "중동사태 장기화 가능성 및 원유 수급변동 등 향후 전개양상의 높은 불확실성을 감안해 정부 차원의 종합적인 점검과 대응이 중요한 시점"이라며 최근 한국 정부의 기민한 대응체계에 높은 관심을 표명했고, 이 위원장은 "한국은 '중동상황 관련 관계기관 합동 금융시장반'을 구성해 24시간 모니터링 체계를 운영 중이며, 100조원+α 시장안정프로그램을 적극 가동하는 등 금융시장 안정과 실물경제 영향 최소화를 위해 만전을 기하고 있다"고 설명했다.

