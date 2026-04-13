[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 13일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장 14일 14시 본회의 주재하고 15시10분 폴란드 총리 접견한다.
- 국토위·기후위기특위 10시 전체회의 열고 의원실에서 AI·국민연금 등 8개 세미나 진행한다.
- 민주·국힘 최고위 후 14시 대정부질문하고 각당 기자회견·특위 참석한다.
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◆국회의장
14:00 본회의 / 본회의장
15:10 도날드 투스크 폴란드 총리 접견 / 국회접견실
◆본회의 및 상임위원회
10:00 국토교통위원회 전체회의 / 본관 529호
10:00 기후위기특별위원회 전체회의 / 본관 622호
14:00 본회의 / 본회의장
◆의원실 세미나
09:30 아동사망검토제도 도입 입법 토론회 / 의원회관 제3세미나실
10:00 행정수도 특별법 국토균형발전의 초석 긴급 토론회 / 의원회관 제6간담회의실
10:00 AI 전환과 노동의 미래 포럼 / 의원회관 제1소회의실
10:30 취득세 성실신고확인제 도입 토론회 / 의원회관 제1세미나실
11:50 AI·SW 정책 및 산업 현안 브라운백 4차 포럼 / 의원회관 제7간담회의실
13:30 AI 시대의 인격권과 복지국가의 과제 정책 세미나 / 의원회관 제1소회의실
14:00 친환경 선거운동 입법 토론회 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 SW산업의 새로운 미래와 가능성 세미나 / 의원회관 제2소회의실
14:00 국민연금의 사회투자 토론회 / 의원회관 제5간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 [행정수도특별법 신속 통과 촉구 기자회견]
10:00 [교육 현안 기자회견]
10:20 [네이버의 선거기간 나무위키 노출 제한 촉구 기자회견]
10:40 [장애인 차별금지법 조항 신설 촉구 기자회견]
11:00 [부산시장 후보 확정 관련 기자회견]
11:20 [재외한국학교 지원 확대 및 무상 교육 입법 촉구 기자회견]
11:40 [개혁신당 경기도내 기초단체장 출마 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
11:00 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 중간 보고회 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 대정부질문 / 국회 본관 본회의장
◆국민의힘
*장동혁 당대표
방미 일정
*송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:00 노란봉투법 권익보호신고센터 현판식 / 국회 본관 236호 노동국 앞
14:00 대정부질문(교육·사회·문화) / 국회 본회의장
◆조국혁신당
*조국 당대표·서왕진 원내대표
09:30 최고위원회의 / 정치개혁 광장(국회 본관 앞 농성장)
*서왕진 원내대표
10:00 기후위기특별위원회 전체회의 / 국회 본관 622호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
14:00 정치개혁 관련 기자회견 / 정치개혁 광장(본청 앞 농성장)
15:00 최고위원회-시도당위원장연석회의 / 본관 224호
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
14:00 본회의 / 국회 본회의장
*천하람 원내대표
11:40 개혁신당 수원시장 출마자 기자회견 / 소통관 기자회견장
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