[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당- 3월 12일

◆국회의장
08:00 MBC 김종배의 시선집중 전화인터뷰
09:00 장윤선의 취재편의점 출연
14:00 본회의 / 본회의장
◆본회의 및 상임위원회
09:00 기후위기특별위원회 전체회의 / 본관 622호
10:00 교육위원회 법안심사소위원회 / 본관 522호
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 / 본관 534호
10:00 보건복지위원회 법안심사제2소위원회 / 본관 601호
14:00 본회의 / 본회의장
◆의원실 세미나
07:30 민병덕 의원실, 더불어민주당 제29차 을지로위원회 운영위원회의 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 정연욱 의원실 등, K-푸드, Global-푸드의 중심에 서다: 2026 음식관광 활성화 정책토론회 / 의원회관 제2간담회의실
10:00 황정아 의원실, 더불어민주당 과학기술혁신특별위원회 발대식 및 토론회: 과학기술 5대 강국 대한민국을 위한 역할과 방향 / 의원회관 신관 제3세미나실
11:00 김영배 의원실, 시간평등서울 정책토크: 시간평등과 민주주의·산업 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:00 박상혁 의원실 등, 상조업 사업건전성 강화 방안 모색 국회토론회 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 김예지 의원실 등, 재활의 틀을 넘어 건강권으로: 제6차 장애인 건강정책 개선 릴레이 간담회 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 김한규 의원실 등, 제주 2035 탄소중립 실현, 가스 발전의 역할 점검 토론회 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 손솔 의원실 등, 학교폭력예방법 일부 개정을 위한 입법토론회 / 의원회관 제1간담회의실
15:00 임오경 의원실, K-콘텐츠 산업 근로환경 개선을 위한 정책 토론회 / 의원회관 신관 제1세미나실
15:00 김정호 의원실, 재생e 대전환을 위한 보급제도 개편 방향 입법 토론회 / 의원회관 제2소회의실
16:00 김영배 의원실 등, 세계석학초청 특별 강연 / 의원회관 제10간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 추미애 의원, [경기도지사 출마선언 기자회견]
09:40 노서영 대변인, [서울시의회 비례대표의원·은평구의원 출마선언 기자회견]
10:00 윤종오 의원, [대미투자특별법 입장 발표 기자회견]
10:40 손솔 의원, [고위공직자 혐오표현 대응법 개정운동 및 공동행동단 출범 기자회견]
11:00 주철현 의원, [여수국가산단 위기 관련 기자회견]
11:20 김선민 의원, [생명의 울타리 3법 발의 기자회견]
11:40 박태우 부대변인, [진보당 모두를위한서울특별위원회 정례브리핑]
13:00 신미연 대변인, [코로나19 방역 부당처벌, 노동 시민사회 대표자 명예회복 촉구 기자회견]
13:20 권칠승 의원, [한국재도전중소기업협회, 권칠승 경기도지사 후보 지지선언 기자회견]
13:40 김상욱 의원, [현안 기자회견]
14:20 김용민 의원, [정치 현안 기자회견]
14:40 이용우 의원, [인노회 조작사건 피해자들의 조희대 대법원장 사퇴 촉구 기자회견]
15:00 최혁진 의원, [조희대 대법원장 탄핵소추 추진 기자회견]
15:20 강경숙 의원, [경기도교육청 음서제 장학사 추진 규탄 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
13:30 의원총회 / 국회 본관 예결위회의장
14:00 본회의 / 국회 본관 본회의장
16:30 2차종합특검대응특별위원회 출범식 및 제1차 회의 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 / 국회 본관 534호
13:30 의원총회
14:00 본회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
13:30 의원총회 / 국회 본관 246호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
*송언석 원내대표
10:30 국회의장 주재 여야 원내대표 회동 / 국회의장 집무실
◆조국혁신당
*조국 당대표
09:30 최고위원회 회의 / 정치개혁 광장(본청 앞 농성장)
10:00 6.3 지방선거 혁신 인재 1호 영입식 / 국회 본관 당회의실(224호)
18:00 유튜브 방송 '새날' 출연
*서왕진 원내대표
09:00 기후위기특별위원회 전체회의 / 국회 본관 622호
09:30 최고위원회의 / 정치개혁 광장(본청 앞 농성장)
13:50 개혁진보 4당 합동의원총회 / 본청 로텐더홀
14:00 본회의 / 국회 본회의장
◆개혁신당
*이준석 당대표
08:40 채널A <정치시그널> 출연
09:30 최고위원회의 / 대회의실(국회 본관 170호)
14:00 본회의 / 국회 본회의장
14:35 SBS 주영진의 뉴스브리핑 출연
*천하람 원내대표
07:30 KBS-R 전격시사 출연
09:30 최고위원회의 / 대회의실(국회 본관 170호)
14:00 본회의 / 국회 본회의장
