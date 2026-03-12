유럽증시, 전략비축유 방출에도 유가 오르자 일제히 하락… 이란 "기름값 200달러" 위협

전체기사 최신뉴스 GAM
[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 11일(현지 시간) 유럽 주요국 증시가 일제히 하락했다. 

국제사회가 전략비축유 방출에 나섰지만 국제유가는 오히려 오름세를 보이면서 시장이 느끼는 불안감이 그대로 표출됐다. 전략비축유 방출이 근본적 대안이 될 수 없고, 수량도 글로벌 수요를 충족할 수 없다는 평가가 나왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 "이란과의 전쟁이 곧 끝날 것"이라고 했고, 미군은 이란의 육·해·공 목표를 향해 대대적인 공습을 쏟아붓고 있지만 이란은 오히려 "유가가 200 달러까지 오를 수 있다"고 위협했다. 

미국 소비자물가는 예상치에 부합했지만 전쟁 영향으로 향후 더 크게 오를 수 있다는 우려가 나왔다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 3.58포인트(0.59%) 내린 602.54로 장을 마쳤다. 

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 328.60포인트(1.37%) 떨어진 2만3640.03에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 58.47포인트(0.56%) 하락한 1만353.77로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 15.55포인트(0.19%) 물러난 8041.81에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 428.73포인트(0.95%) 후퇴한 4만4772.96으로 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 93.10포인트(0.53%) 내린 1만7351.90으로 마감했다.

지난 7일(현지 시간) 오만 무스카트 항 인근 해역에 유조선들이 정박해 있는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

이날 국제에너지기구(IEA)는 긴급 이사회가 제안한 총 4억 배럴 규모의 비축유 방출에 대한 회원국의 공동 행동(Collective Action)을 결의했다. 회원국은 우리나라를 비롯해 미국과 영국, 프랑스, 독일 등 전 세계 32개국이다. 방출 물량은 회원국 전체 보유량 12억 배럴의 3분의 1 수준이다.

트럼프 대통령은 이날 악시오스와의 인터뷰에서 "전쟁이 곧 끝날 것이다. 내가 끝내고 싶을 때 언제든 끝낼 것"이라고 했다 그는 "(이란에) 타격할 표적이 거의 남아있지 않는다. 자잘한 것들이 조금 있을 뿐"이라고 했다. 

브래드 쿠퍼 미 중부사령관은 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 지금까지 60척 이상의 함정과 탄도미사일 시설 등 모두 5500개 이상의 이란 표적을 성공적으로 타격했다고 밝혔다. 

이에 대해 이란 군은 "유가가 배럴당 200 달러까지 오를 것에 대비하라"고 말했다. 호르무즈 해협 봉쇄와 주변 산유국에 대한 무차별 공격을 계속하겠다는 뜻을 명백히 한 것이다. 

실제로 이날 호르무즈 해협과 걸프만 일대에서 벌크선 2척과 컨테이너선 1척 등 민간 상선 3척이 공격을 받아 피해를 입었다. 

미국 자산운용사 누빈(Nuveen)의 글로벌 투자 전략가이자 매크로 신용 책임자인 로라 쿠퍼는 "비축유 방출은 단기적 유가 인하 효과는 있을 수 있다"면서 "하지만 유가의 안정적 정상화는 호르무즈 해협의 선박 운항이 안전하게 재개될 수 있는지에 대한 신뢰가 핵심"이라고 했다. 그는 "실제 물리적 공급 흐름이 신뢰할 수 있게 회복되지 않는다면 정책적 조치만으로는 충분하지 않을 수 있다"고 했다.

바클레이즈는 만약 유가가 배럴당 100 달러 수준에서 계속 머문다면 유럽의 벤치마크 지수인 STOXX 600 지수가 550 수준까지 떨어질 수 있다고 전망했다. 

이날 발표된 미국의 2월 소비자물가지수(CPI)는 작년 동기 대비 2.4% 올랐다. 시장 전망치와 일치했다. 다만 전쟁 영향으로 향후 물가 수준이 다시 뜀박질할 수 있다는 우려도 제기됐다.

주요 섹터 중에서 방산주가 1.8% 떨어져 하락폭이 가장 컸다. 독일 최대 방산업체이자 유럽 최대 탄약생산업체인 라인메탈(Rheinmetall)이 내놓은 2026년도 이익률과 자유현금흐름 전망이 일부 애널리스트 기대에 못 미치면서 8% 급락한 영향을 받았다. 

산업 섹터와 은행 섹터도 각각 1.2%, 0.6% 내렸다. 

영국 보험사 리걸앤제너럴(Legal & General)은 연간 실적이 기대에 미치지 못하면서 6.8% 하락했고, 건설·인프라 업체인 밸푸어 비티(Balfour Beatty)는 올해 영업이익이 한 자리대 후반 상승을 전망한다고 밝히면서 9% 올랐다. 

자라 브랜드의 소유주 인디텍스는 견조한 1분기 실적 덕분에 0.53% 올랐다. 올해 2월 1일부터 3월 8일까지의 온·오프라인 매출이 전년 동기 대비 9% 늘어 지난해 연간 성장률 7%를 상회했다. 

영국 자산관리·투자 플랫폼 업체인 퀼터(Quilter)의 소비재 애널리스트 맘타 발레차는 "오늘 발표된 인디텍스의 실적은 이 회사 사업 모델의 강점을 그대로 보여줬다"고 말했다. 

ihjang67@newspim.com

 

[단독] "반차 쓰면 30분 일찍 퇴근" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 반차를 사용해 하루 4시간 근무할 경우 휴게시간을 사용하지 않고 퇴근할 수 있도록 보장하는 내용의 근로기준법 개정안이 국회에서 발의된다. 근로시간 단축, 연차 휴가 분할 사용, 육아·돌봄 등으로 반일 근무 형태가 확대된 가운데 현행 법체계는 4시간 근무한 근로자에게 법정 휴게시간 30분을 부여하고 있다. 개정안은 휴게시간 때문에 퇴근이 늦어지는 불편을 해소한다는 취지에서 마련됐다. 12일 국회에 따르면 박홍배 더불어민주당 의원은 이 같은 내용을 담은 근로기준법 개정안을 이르면 이번 주 대표 발의할 예정이다. 현행 근로기준법은 4시간 근로한 경우 30분 이상, 8시간 근로한 경우 1시간 이상의 휴게시간을 부여한다. 휴식은 근로시간 도중에 부여하도록 규정됐다. 통상 8시간 근로자에게 부여되는 점심시간 1시간이 법정 휴게시간에 해당한다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 박홍배 더불어민주당 의원이 지난해 10월 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회의 고용노동부 국정감사에서 스마트 안전고리 시연을 하고 있다. 2025.10.15 pangbin@newspim.com 문제는 4시간 근로한 근로자가 퇴근을 희망해도 휴게시간 30분을 채우기 위해 사업장에 더 머물러 있어야 하는 어려움이 현장에서 이어지고 있다는 점이다. 시간 단위 연차 사용에 대한 명확한 법적 근거가 없어 사업장별 운영 기준이 상이하고, 육아·돌봄·자기계발 등 다양한 생활 수요에 현행 제도가 대응하지 못한다는 지적도 제기됐다. 개정안의 골자는 근로자가 4시간 근무 후 바로 퇴근할 것을 명시적으로 요청한 경우, 30분 휴게시간 없이 퇴근할 수 있도록 근로시간 유연성을 높인다는 것이다. 연차는 근로자의 의지에 따라 시간 단위 등으로 분할 사용할 수 있도록 보장하는 내용도 담고 있다. 반차 법제화 및 반일 근무 시 휴게시간 미적용 명문화는 지난해 12월 실노동시간 단축 로드맵 추진단의 논의 결과에도 포함됐다. 당시 추진단은 반차 사용의 경우 올해 법제화할 것을 목표로 제시한 바 있다. 박홍배 의원은 "반일 근무가 늘어나는 현실에서 4시간 근무 후 바로 퇴근하려는 노동자에게 휴게시간 때문에 추가로 사업장에 머물도록 하는 것은 제도와 현장의 괴리를 보여주는 사례"라며 "근로시간 제도도 변화하는 노동 현실에 맞게 합리적으로 정비할 필요가 있다"고 강조했다. sheep@newspim.com 2026-03-12 10:07
사진
삼성 '갤럭시 S26' 글로벌 출시 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 3세대 인공지능(AI) 스마트폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 글로벌 시장에 출시하며 프리미엄 스마트폰 경쟁에 속도를 낸다. 삼성전자는 '갤럭시 S26 시리즈'와 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'를 11일부터 세계 주요 국가에서 판매한다고 밝혔다. 한국·미국·영국·인도 등을 시작으로 약 120개국에 순차 출시한다. 미국·영국·인도·베트남 등에서 진행된 갤럭시 S26 시리즈 글로벌 사전판매는 주요 시장에서 전작 대비 두 자릿수 증가를 기록했다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] ◆프라이버시 디스플레이 탑재…카메라 기능도 업그레이드갤럭시 S26 시리즈는 하드웨어 성능을 높이고 갤럭시 AI 기능을 강화했다. 카메라 경험도 한층 개선했다. 최상위 모델 '갤럭시 S26 울트라'에는 '프라이버시 디스플레이'가 처음 적용됐다. 측면에서 화면 내용을 확인하기 어렵게 설계한 기능이다. 스마트폰 사생활 보호 기능을 강화했다. AI 기반 통화 기능도 추가했다. 모르는 번호로 걸려온 전화를 AI가 대신 받고 발신자 정보와 통화 내용을 요약한다. '통화 스크리닝(Call Screening)' 기능이다. 카메라 기능도 대폭 개선했다. 저조도 촬영 '나이토그래피', 영상 흔들림을 줄이는 '슈퍼 스테디', 텍스트 입력 기반 편집 기능 '포토 어시스트'를 지원한다. 이미지·스케치·텍스트 입력으로 창작물을 만드는 '크리에이티브 스튜디오'도 포함했다. 삼성전자는 3월 구매 고객 대상 프로모션도 진행한다. 갤럭시 버즈4 10% 할인 쿠폰과 정품 케이스·액세서리 30% 할인 쿠폰을 제공한다. 60W 충전기 할인 쿠폰도 지급한다. 콘텐츠 혜택으로 '윌라' 3개월 구독권과 갤럭시 스토어 게임 테마 8종도 제공한다. 마그넷 기반 신규 액세서리도 선보인다. 마그넷 무선 충전기와 카드 월렛, 링홀더, 미러 그립 스탠드 등이다. 마그넷 무선 충전 배터리팩은 스마트폰 후면 부착 시 카메라 간섭 없이 충전할 수 있다. 삼성전자 모델이 '갤럭시 S26 시리즈'의 '수평 고정 슈퍼 스테디' 기능을 체험하는 모습 [사진=삼성전자] ◆하이파이 사운드 '버즈4' 출시…AI 기능·케이스 라인업 확대삼성전자는 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'도 함께 출시했다. '버즈4 프로'와 '버즈4' 두 모델이다. 하이파이 사운드와 인체공학 설계를 적용했다. '헤드 제스처' 기능도 새로 넣었다. 사용자가 고개를 움직여 전화 수신과 빅스비 제어를 할 수 있다. 다른 갤럭시 기기와 연결하면 AI 음성 호출과 실시간 통역 기능도 활용할 수 있다. 버즈4 시리즈는 화이트와 블랙 두 색상으로 출시된다. 버즈4 프로는 삼성닷컴과 삼성 강남에서 핑크 골드 색상도 판매한다. 사전 구매 고객 약 90%는 버즈4 프로를 선택했다.케이스 제품도 확대했다. 전통 문양·통조림·레트로 게임기 디자인 케이스를 출시한다. 헬리녹스 러기드, 초코송이 협업 제품도 선보인다. 전통 문양 시리즈는 꽃과 호랑이 문양을 자개 디자인으로 구현했다. 버즈4 케이스 중 판매 비중이 가장 높았다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] 정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "'갤럭시 S26 시리즈'는 AI폰을 안심하고 사용할 수 있는 기능부터 갤럭시 AI, 카메라까지 완성도를 크게 끌어올린 제품"이라며 "풍성한 사운드의 '갤럭시 버즈4 시리즈'와 함께 갤럭시 생태계를 경험해 보길 바란다"고 말했다. syu@newspim.com 2026-03-11 08:49

