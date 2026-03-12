상선 잇단 피격에도… 트럼프 "석유 기업들, 호르무즈 통행해야"

이란 기뢰 능력 "궤멸" 주장 속 미군, 유조선 호위 요청 거절

IEA 4억 배럴 비축유 방출에도 유가·민간 피해 우려는 확산

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 해상 봉쇄 능력을 무력화했다며 글로벌 석유 기업들을 향해 호르무즈 해협 통행 재개를 공개적으로 주문했다. 하지만 상선 피격이 잇따르고 유가가 고공행진을 이어가면서 트럼프 대통령의 상황 인식이 지나치게 안이하다는 지적이 나온다.

◆ "기뢰 궤멸" 주장하지만… 미군, 유조선 호위 요청은 거절

트럼프 대통령은 11일(현지시간) 백악관에서 오하이오주로 떠나기에 앞서 기자들과 만나 이란의 기뢰 부설 능력을 제거했다고 주장하며 석유 기업들이 호르무즈 해협을 이용해야 한다고 밝혔다. 그는 "하룻밤 사이에 이란의 기뢰 부설함을 대부분 제거했다. 그들의 거의 모든 함정과 해군은 거의 사라졌다"고 말하면서 이같이 강조했다.

트럼프 대통령은 석유 회사들과 호르무즈 해협 운항 재개를 논의 중인지 묻자 "석유 회사들이 호르무즈 해협을 이용해야 한다고 생각한다"고 답했다. 기뢰가 남아 있느냐는 거듭된 질문에는 "남아 있지 않다고 본다"고 덧붙였다. 앞서 미 중부사령부는 전날 이란의 기뢰 부설함 16척과 기타 선박들을 격침했다고 발표했다.​

반면 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 걸프 산유국들은 호르무즈 해협을 지나는 유조선과 화물선 보호를 위해 미군에 호위를 요청했지만, 미 국방부가 거부한 것으로 전해졌다. 국방부는 이란이 좁은 해협 안에서 여전히 선박을 공격할 능력을 갖추고 있다며, 위협이 완화될 때까지는 선박 호위 작전이 불가능하다는 입장인 것으로 알려졌다.

이런 가운데 트럼프 대통령의 장담과 달리 이날 하루에만 호르무즈 해협에서는 벌크선 등 최소 3척이 피격당하는 등 일촉즉발의 위기가 계속되고 있다. 영국과 일본 등은 자국 선박에 항로 변경과 항해 자제를 강력히 권고했으며, 해협 운항은 사실상 마비 상태에 가깝다는 평가가 나온다. 여기다 미 중부사령부(CENTCOM)가 군사적 목적으로 전용되는 이란 내 민간 항구에 대해 대피령을 내리면서, 향후 미군의 직접 타격 범위가 민간 시설까지 확대될 것이라는 긴장감마저 감돌고 있다.

◆ 사상 최대 비축유 방출에도 요동치는 에너지 시장

에너지 시장의 불안감도 가시지 않고 있다. 국제에너지기구(IEA)가 역사상 최대 규모인 4억 배럴의 비축유 방출에 합의하며 불끄기에 나섰지만 브렌트유 가격은 이번 주 초반 한 때 배럴당 120달러 선까지 치솟았다가 현재 90달러 안팎을 유지 중이다. 이는 전쟁 전보다 20% 이상 높은 수준이다.

미국 내 상황도 심각하다. 휘발유 평균 가격은 갤런당 3달러50센트를 돌파하며 2024년 이후 최고치를 경신했다. 불과 한 달 만에 20% 넘게 뛴 수치다. 현지 언론은 "지정학적 충격이 며칠 만에 소비자 지갑을 직격하고 있다"며 대통령의 호르무즈 해협 안전 선언이 기업과 소비자의 체감 경기와 동떨어져 있음을 지적하고 있다.

◆ 민간인 피해 외면·동맹 위협… '힘의 논리'만 앞세워

전쟁 수행 과정에서의 도덕성과 외교적 태도 역시 도마 위에 올랐다. 개전 초기 최소 175명의 사망자를 낸 이란 여자 초등학교 공습이 미군 소행이라는 조사 결과에 대해 트럼프 대통령은 이날 "잘 모르겠다"며 책임을 부인했다. 또한 이란 최고지도자의 아들 모즈타바 하메네이가 후계자로 급부상하며 전쟁 장기화 우려가 커지는 상황에 대해서도 언급을 피했다.​

동맹국인 스페인과의 갈등은 여전하다. 이란 공격에 미군 기지 사용 협조를 거부한 스페인을 향해 트럼프 대통령은 "전혀 협력하지 않는다"며 "무역을 끊을 수도 있다"고 재차 으름장을 놓았다. 국제사회에서는 트럼프 행정부가 국제 여론이나 동맹 관리보다는 오로지 힘의 과시에만 집착하면서 외교적 고립을 자초하고 있다는 우려의 목소리가 커지고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 3월 11일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관에서 오하이오주와 켄터키주로 향하는 '마린원'에 탑승하기 위해 이동하면서 취재진의 질문에 답하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

