[오늘의 정치일정] 3월 12일(목)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
14:00 수석보좌관회의 (청와대)
<통일부>
-장관
18:30 '성 패트릭 기념일' 리셉션 축사 (콘래드호텔 그랜드볼룸)
-차관
14:00 장대현 중·고등학교 스마트 교실 및 체육관 개소식 영상 축사 (부산 장대현 중·고등학교)
15:00 민족화해협력범국민협의회 '제28차 정기대의원회' 축사 및 표창 전수 (종로구 YMCA 2층 강당)
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
생존 애국지사(강태선) 위문 (제주 일원)
국립제주호국원 참배 및 현장점검 (제주 일원)
제주 위탁병원 점검 (제주 일원)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
13:30 의원총회(국회 본관 예결위회의장)
14:00 본회의(국회 본관 본회의장)
16:30 2차종합특검대응특별위원회 출범식 및 제1차 회의(국회 본관 당대표회의실)
-한병도 원내대표
09:30 정책조정회의(국회 본관 원내대표회의실)
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의(국회 본관 534호)
13:30 의원총회
14:00 본회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
13:30 의원총회(국회 본관 246호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-송언석 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:30 국회의장 주재 여야 원내대표 회동(국회의장 집무실)
13:30 의원총회(국회 본관 246호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-정점식 정책위의장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
13:30 의원총회(국회 본관 246호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
13:30 의원총회(국회 본관 246호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
<개혁신당>
-이준석 당대표
08:40 채널A <정치시그널> 출연
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실 국회 본관 170호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
14:35 SBS 주영진의 뉴스브리핑 출연
-천하람 원내대표
07:30 KBS-R 전격시사 출연
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실 국회 본관 170호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실 국회 본관 170호)
10:00 보건복지위원회 법안 2소위(국회 본관 601호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
<조국혁신당>
-조국 당대표
09:30 최고위원회 회의(정치개혁 광장 본청 앞 농성장)
10:00 6.3 지방선거 혁신 인재 1호 영입식(국회 본관 당회의실 224호)
18:00 유튜브 방송 '새날' 출연
-서왕진 원내대표
09:00 기후위기특별위원회 전체회의(국회 본관 622호)
09:30 최고위원회의(정치개혁 광장 본청 앞 농성장)
13:50 개혁진보 4당 합동의원총회(본청 로텐더홀)
14:00 본회의(국회 본회의장)