서울시, 디지털동행플라자 동대문센터 개관…5번째 거점 조성

올해 도심권에 디지털동행플라자 1개소 추가



[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 동대문구 휘경동 휘경이문누리종합사회복지관 3층에 위치한 '서울디지털동행플라자 동대문센터'를 개관했다고 12일 밝혔다.

전날 열린 개관식에는 김병민 서울시 정무부시장과 이필형 동대문 구청장을 비롯해 100여명의 시민이 함께해 개관을 축하했다.

서울시가 동대문구 휘경동 휘경이문누리종합사회복지관 3층에 위치한 '서울디지털동행플라자 동대문센터'를 개관했다. [사진=서울시]

김병민 서울시 정무부시장은 "동대문센터는 AI 로봇 체험과 지역 협력 프로그램을 결합한 새로운 형태의 디지털동행플라자 모델"이라며 "어르신을 비롯한 시민 누구나 AI와 디지털 기술을 자연스럽게 경험하고 활용할 수 있도록 디지털 포용 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

디지털동행플라자는 디지털 교육·체험·상담을 한 곳에서 제공하는 서울시 대표 디지털 포용 플랫폼이다. 어르신 등 디지털 취약계층이 생활 속에서 디지털 기술을 쉽게 배우고 활용할 수 있도록 지원한다. 이번 센터는 서울시가 조성하는 다섯 번째 디지털동행플라자 거점이다.

동대문센터는 AI 기술을 접목한 체험형 공간으로 조성돼 시민들이 AI와 자연스럽게 소통하며 디지털 기술을 경험할 수 있도록 했다.

센터 입구에는 로봇 도슨트가 방문객을 맞이해 시설 안내와 프로그램 정보를 제공하며 시민들이 자연스럽게 AI 기술을 체험할 수 있도록 했다.

로봇바둑과 로봇커피 체험 프로그램을 통해 시민들이 AI 기술을 보다 친숙하게 접할 수 있도록 했으며, 증강현실(AR) 기반 신체활동 기기와 스크린 파크골프 등 디지털 체험형 운동 공간도 마련했다. 특히 스크린 파크골프는 실제 필드와 유사한 환경에서 즐길 수 있다.

아울러 삼성에스원과 협력해 강동센터에 이어 두 번째로 'SSDA 상설체험존'을 조성했다. 체험존에는 패스트푸드 주문, 은행 업무, 지하철 물품보관함 이용, 기차표 예매 등 실제 생활에서 자주 접하는 서비스와 동일한 형태로 구성된 키오스크 기기가 설치돼 있다.

동대문센터에서는 스마트폰 기초 활용부터 키오스크 실습, 생성형 AI 체험까지 시민 눈높이에 맞춘 생활 밀착형 교육 프로그램을 운영할 방침이다. 센터가 위치한 지역이 경희대·외대·시립대 등 대학가와 장·노년층 주거지가 공존하는 특성을 고려해 '세대 간 디지털 교류 거점' 역할도 수행한다.

한편 서울디지털동행플라자는 2023년 은평·영등포 센터 개관을 시작으로 2025년 강동·도봉 센터까지 권역별 거점을 확대해 왔다. 이번 동대문센터까지 총 5개 거점이 운영되며, 누적 방문객 20만명 및 교육 참여 7만여 명을 기록했다. 서울시는 올해 도심권 센터 1개소를 추가 조성해 서울 전역을 아우르는 6대 권역 디지털 포용 거점 체계를 마련한다.

