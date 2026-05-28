이브이첨단소재 "프롤로지움, 美 나스닥 상장 추진"

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프롤로지움, TDAC와 합병 계약

"기업가치 약 38억달러 평가 받아"



[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이브이첨단소재가 투자한 차세대 고체 배터리 기업 ProLogium이 미국 나스닥 상장을 추진한다고 28일 밝혔다. 프롤로지움은 기업가치 약 38억달러를 인정받으며 글로벌 고체 배터리 시장 확대에 속도를 낸다는 계획이다.

회사에 따르면 프롤로지움은 미국 나스닥 상장 스팩(SPAC) 기업 Translational Development Acquisition Corp.(TDAC)과 사업 결합을 위한 최종 합병 계약을 체결했다고 전했다.

합병이 완료되면 통합 법인은 '프로로지움 테크놀로지(ProLogium Technology)'라는 사명으로 나스닥 시장에 상장될 예정이다. 상장 예정 티커는 'PRLG'다. 이번 거래에서 프롤로지움의 기업가치는 약 38억달러(약 6조원)로 평가됐다.

이브이첨단소재. [사진=이브이첨단소재]

프롤로지움은 차세대 고체 배터리 기술 기업으로, 전기차와 AI 데이터센터, 로봇, 항공우주 등 고성능 에너지 수요 시장 확대를 추진하고 있다. 회사는 프랑스 정부로부터 최대 14억유로 규모의 보조금 지원도 확보했다. 지원금은 프랑스 덩케르크 지역에 건설 중인 GWh급 기가팩토리 생산능력 확대에 활용될 예정이다.

덩케르크 공장은 프롤로지움의 첫 해외 기가팩토리다. 회사는 올해 착공을 시작해 오는 2029년 2분기부터 대량 생산과 공급을 진행한다는 계획이다.

Vincent Yang CEO는 "이번 상장은 글로벌 시장에서 고체 배터리 상용화를 가속화할 중요한 전환점"이라며 "확보한 자금을 기반으로 프랑스 기가팩토리 건설을 추진하고, 전기차를 넘어 AI 데이터센터와 항공우주, 로봇, 방산 등 고성능 에너지 시장으로 사업을 확대할 계획"이라고 말했다.

Michael B. Hoffman CEO는 "프롤로지움의 4세대 배터리 기술과 양산 역량은 글로벌 에너지 산업 변화의 핵심 요소가 될 수 있다"며 "미래 에너지 시장에서 경쟁력을 확보할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

국내 시장에서는 프롤로지움 투자 및 지분 관계를 보유한 기업들에도 관심이 쏠리고 있다. 업계에서는 POSCO Holdings와 이브이첨단소재 등이 관련 수혜 가능 기업으로 거론되고 있다. 또 넥스턴앤롤코리아는 이브이첨단소재 최대주주로, 지분 17.3%를 보유하고 있다.

한편 이번 합병 거래는 양사 이사회 승인을 완료했으며, 향후 주주총회 및 규제 당국 승인 절차 등을 거쳐 2026년 하반기 마무리될 예정이다.

nylee54@newspim.com