[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 18일

◆국회의장
14:30 본회의 / 본회의장
◆본회의 및 상임위원회
10:00 농림축산식품해양수산위원회 해양수산법안심사소위원회 / 본관 501호
10:00 정치개혁특별위원회 전체회의 / 본관 445호
10:00 기후위기특별위원회 탄소중립기본법심사소위원회 / 본관 622호
14:30 본회의 / 본회의장
전체회의 산회 후 정치개혁특별위원회 공직선거법및지방선거구제개편심사소위원회 / 본관 445호
◆의원실 세미나
09:00 유용원 의원실, 우크라이나·이란 전장에서 확인된 드론 전쟁의 확산과 국제 안보환경 변화 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 김태선 의원실 등, 일하는 사람 권리 보장 법률과 정책 논의 현주소 / 의원회관 제11간담회의실
10:00 윤후덕 의원실 등, 2026 국회 모빌리티포럼 제1차 세미나: 미래모빌리티 경쟁력 강화 / 의원회관 제2소회의실
10:00 김종민 의원실 등, K-반도체 트라이앵글 국회 연속토론회 / 의원회관 제5간담회의실
10:00 서영석 의원실, 도뇨관 돌봄의 현실과 사회적 책임 정책토론회 / 의원회관 신관 제3세미나실
10:00 박정현 의원실 등, 소셜미디어 시대 우리는 행복한가? / 의원회관 제2간담회의실
10:00 강경숙 의원실 등, 수학포기자, 언제까지 방치할 것인가 / 의원회관 신관 제1세미나실
10:00 이해민 의원실, 해킹 은폐 제로: 고의적 해킹 은폐 구조 개선 토론회 / 의원회관 제7간담회의실
11:00 정진욱 의원실 등, 나프타 납품 석유화학 대기업 공개 간담회 / 의원회관 306호
12:00 최형두 의원실 등, 새로운 교육의 미래 / 의원회관 제10간담회의실
13:00 임미애 의원실 등, 농지제도 전환 대사회 토론회 / 의원회관 제1소회의실
13:30 김태선 의원실 등, 2026 국가기후예측시스템 기후재난대응 서비스 토론회 / 의원회관 신관 제1세미나실
14:00 진종오 의원실, 건전한 도시민박 조성을 위한 민원 대응 및 주민 상생방안 간담회 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 신장식 의원실, TBS 공영방송 혁신을 위한 정책토론회 2 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 이주영 의원실, 중증난치성 피부질환 현황과 환자 치료 접근성 개선을 위한 정책세미나 / 의원회관 제10간담회의실
14:30 민병덕 의원실 등, 2026 가치금융 국제포럼 / 의원회관 신관 제3세미나실
15:00 김윤 의원실 등, 지역 중소병의원 보건의료 노동문제, 어떻게 개선할 것인가? / 의원회관 제5간담회의실
◆소통관 기자회견
09:40 용혜인 의원, [지역난방안전 단체협약 위반 규탄 기자회견]
10:00 이준석 의원, [서울시장 출마선언 기자회견]
10:20 박태우 부대변인, [진보당 모두를위한서울특별위원회 정례브리핑]
10:40 성일종 의원, [정치 현안 기자회견]
11:00 이상휘 의원, [철강산업 대책 마련 촉구 공동 기자회견]
11:20 손솔 의원, [넥슨 사회적 책임 경영 실천 촉구 기자회견]
11:40 김영배 의원, [한강버스 감사원 지적 관련 기자회견]
13:00 박정현 의원, [세계행복의날 기념 국민총행복증진법 제정 촉구 기자회견]
13:40 서영교 의원, [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
10:00 2026 서울특별시 환경공무관 한마음축제/서울특별시교육청 잠실학생체육관(서울 송파구 올림픽로 25)
14:00 의원총회 / 국회 본관 246호
14:30 본회의 / 국회 본관 본회의장
*한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
14:00 의원총회
14:30 본회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
11:00 의원총회 / 국회 예결위회의장
14:30 본회의 / 국회 본회의장
*송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:00 중동사태 관련 정유업계 대표와의 정책간담회 / 국회 본관 316호
11:00 의원총회 / 국회 예결위회의장
14:30 본회의 / 국회 본회의장
◆조국혁신당
*조국 당대표·서왕진 원내대표
09:00 정치개혁 농성단 농성 11일차 결의대회 / 정치개혁 광장(국회 본관 앞 농성장)
09:30 최고위원회 회의 / 정치개혁 광장(국회 본관 앞 농성장)
10:00 시민사회-제정당 정치개혁 관련 기자회견 / 국회 본관 앞 계단
*조국 당대표
10:30 6.3 지방선거 혁신 인재 2,3호 영입식 / 국회 본관 당회의실(224호)
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
10:00 김정철 서울시장 예비후보 출마 선언 / 소통관 기자회견장
14:00 중증난치성 피부질환 현황과 환자 치료 접근성 개선을 위한 정책 세미나 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 본회의 / 국회본회의장
*천하람 원내대표
08:30 순천KBS-R <시사초점 전남동부입니다> 전화인터뷰
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
14:00 중증난치성 피부질환 현황과 환자 치료 접근성 개선을 위한 정책 세미나 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 본회의 / 국회본회의장
chogiza@newspim.com