[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 18일

◆국회의장
10:00 국회입법조사처 설립 19주년 기념식 / 국회도서관 대강당
◆상임위원회
10:00 행정안전위원회 전체회의 / 본관 445호
10:00 연금개혁특별위원회 전체회의 / 본관 601호
15:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
◆의원실 세미나
08:00 손솔 의원실, 코스피 5000시대 진보적 접근 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 이해민 의원실 등, 법률정보기술산업진흥 및 법률소비자 편익 증진에 관한 법률안 공청회 / 의원회관 제6간담회의실
10:00 박민규 의원실 등, 스타트업 경영권 보호 및 합리적 규제 체계 모색 간담회 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 어기구 의원실, 우리나라 해양강국 도약을 위한 전략 수립 / 의원회관 신관 제1세미나실
10:00 박상혁 의원실 등, 전기차 충전기 사용자 경험 개선을 위한 토론회 / 의원회관 제7간담회의실
10:00 서영석 의원실 등, 지역사회 통합돌봄의 성공을 위한 재원 마련 방안 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 한준호 의원실 등, 경기도 소상공인친화도시 육성사업 발전을 위한 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 서왕진 의원실 등, 기후위기대응 물관리 정책 개편 방안 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 손명수 의원실 등, 웹툰 IP K-콘텐츠의 출발점이 되다 / 의원회관 제1소회의실
15:00 박홍배 의원실 등, 바이오플라스틱 사용해도 될까요? / 의원회관 제4간담회의실
15:00 박균택 의원실 등, 필수의료 현장, 어떻게 살릴 것인가? / 국회도서관 대강당
16:00 한지아 의원실 등, 요양보호사 처우개선, 후속조치를 묻다 / 의원회관 제6간담회의실
16:00 백선희 의원실 등, 조국혁신당 복지국가특별위원회 발대식 및 정책 간담회 / 의원회관 제2간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 염태영 의원, [정책 현안 기자회견]
09:40 한기호 의원, [강원특별법 3차 개정안 기자회견]
10:00 김장겸 의원, [구제역 재판소원 관련 쯔양 변호인 입장 발표 기자회견]
10:20 서범수 의원, [행정안전위 국민의힘 위원 일동 기자회견]
10:40 신장식 의원, [광장시민후보 운동 제안 기자회견]
11:00 정혜경 의원, [한국발전공사법 발의 기자회견]
11:20 남인순 의원, [2027년 돌봄 재정 확대 촉구 기자회견]
11:40 이광희 의원, [혁신회의 협력의원단 개헌 촉구 기자회견]
13:20 전종덕 의원, [여수산단 추가 감산 요구 철회 촉구 기자회견]
13:40 김영배 의원, [서울시 문화·글로벌 공약 발표 기자회견]
14:20 이기헌 의원, [호르무즈 군함 파견 반대 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
11:00 경남 하동군 민생현장 방문 / 진교공설시장 입구
13:00 경남 진주시 민생 현장 최고위원회의 / MBC컨벤션진주 대연회장 1
15:00 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경남 진주시 수곡딸기 선별 현장 체험
*한병도 원내대표
- 공개일정 없음
◆국민의힘
통상업무
◆조국혁신당
*조국 당대표
- 공개일정 없음
*서왕진 원내대표
14:00 기후위기 대응 물관리 정책 개편 방안 토론회 / 의원회관 제5간담회의실
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
통상업무
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