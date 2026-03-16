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2026.03.16 (월)
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[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 16일

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◆국회의장

09:00 국회의장 주재 기관장 업무보고 / 국회접견실
15:00 「얀차렉」주한체코대사 접견 / 의장집무실

◆상임위원회

10:00 재정경제기획위원회 조세소위원회 / 본관 431호
10:00 행정안전위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 445호
13:30 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호

◆의원실 세미나

10:00 이재관 의원실 등, CCUS를 통한 국가 기간산업의 패러다임 전환과 성장을 위한 정책토론회 / 의원회관 신관 제1세미나실
12:00 최형두 의원실, WMC 2026 'The IQ Era'가 온다 Debrief AI G3 도약 국회 브라운백 미팅 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 김주영 의원실, 2030 NDC 목표 달성과 월성 원전 계속운전 토론회 / 국회도서관 소강당
14:00 박해철 의원실, 기후위기 시대, 국민 생명 보호를 위한 폭염중대경보 및 열대야주의보 신설 정책토론회 / 의원회관 신관 제3세미나실
14:00 서왕진 의원실 등, 산업부문 탈탄소화 전기화 전략과 제도 설계 / 의원회관 제5간담회의실
15:30 김재원 의원실, 무형유산 지속가능성을 위한 피지컬 AI 전략과 과제 / 의원회관 제1소회의실

◆소통관 기자회견

09:40 강경숙 의원, [영유 레벨테스트 금지법 통과 및 시행령 마련 촉구 기자회견]
10:20 전진숙 의원, [개헌 필요성 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [3월 3주차 국회 정례브리핑]
11:20 이건태 의원, [정치 현안 기자회견]
13:20 서명옥 의원, [코로나19 백신 규탄성명 발표 기자회견]
14:20 전종덕 의원, [진보당 개헌 입장 발표 기자회견]
16:00 양부남 의원, [광주시의원 증원 촉구 기자회견]

◆더불어민주당

*정청래 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실

*정청래 당대표
11:00 시·도당위원장협의회 회의 / 국회 본관 당대표회의실

◆국민의힘

*장동혁 당대표·송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호

◆조국혁신당

*조국 당대표·서왕진 원내대표
09:30 최고위원회 회의 / 정치개혁 광장(국회 본관 앞 농성장)
10:00 대전 지역 소상공인 단체 입당환영식 / 국회 본관 당회의실(224호)

*조국 당대표
11:20 KBC <여의도 초대석> 출연

*서왕진 원내대표
14:00 산업부문 탈탄소화 전기화 전략과 제도 설계 토론회 / 국회의원회관 5간담회의실

◆개혁신당

*이준석 당대표
통상 업무

*천하람 원내대표
통상 업무

oneway@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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