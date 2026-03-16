[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 16일

◆국회의장
09:00 국회의장 주재 기관장 업무보고 / 국회접견실
15:00 「얀차렉」주한체코대사 접견 / 의장집무실
◆상임위원회
10:00 재정경제기획위원회 조세소위원회 / 본관 431호
10:00 행정안전위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 445호
13:30 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
◆의원실 세미나
10:00 이재관 의원실 등, CCUS를 통한 국가 기간산업의 패러다임 전환과 성장을 위한 정책토론회 / 의원회관 신관 제1세미나실
12:00 최형두 의원실, WMC 2026 'The IQ Era'가 온다 Debrief AI G3 도약 국회 브라운백 미팅 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 김주영 의원실, 2030 NDC 목표 달성과 월성 원전 계속운전 토론회 / 국회도서관 소강당
14:00 박해철 의원실, 기후위기 시대, 국민 생명 보호를 위한 폭염중대경보 및 열대야주의보 신설 정책토론회 / 의원회관 신관 제3세미나실
14:00 서왕진 의원실 등, 산업부문 탈탄소화 전기화 전략과 제도 설계 / 의원회관 제5간담회의실
15:30 김재원 의원실, 무형유산 지속가능성을 위한 피지컬 AI 전략과 과제 / 의원회관 제1소회의실
◆소통관 기자회견
09:40 강경숙 의원, [영유 레벨테스트 금지법 통과 및 시행령 마련 촉구 기자회견]
10:20 전진숙 의원, [개헌 필요성 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [3월 3주차 국회 정례브리핑]
11:20 이건태 의원, [정치 현안 기자회견]
13:20 서명옥 의원, [코로나19 백신 규탄성명 발표 기자회견]
14:20 전종덕 의원, [진보당 개헌 입장 발표 기자회견]
16:00 양부남 의원, [광주시의원 증원 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
*정청래 당대표
11:00 시·도당위원장협의회 회의 / 국회 본관 당대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
◆조국혁신당
*조국 당대표·서왕진 원내대표
09:30 최고위원회 회의 / 정치개혁 광장(국회 본관 앞 농성장)
10:00 대전 지역 소상공인 단체 입당환영식 / 국회 본관 당회의실(224호)
*조국 당대표
11:20 KBC <여의도 초대석> 출연
*서왕진 원내대표
14:00 산업부문 탈탄소화 전기화 전략과 제도 설계 토론회 / 국회의원회관 5간담회의실
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상 업무
*천하람 원내대표
통상 업무
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