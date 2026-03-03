[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 3일

◆상임위원회
10:00 과학기술정보방송통신위원회 정보통신방송법안심사소위원회 / 본관 628호
◆의원실 세미나
09:30 북한인권법 제정 10주년 국민보고대회 / 의원회관 제2소회의실
14:00 AI 대전환 시대, 새로운 사회계약을 묻는다 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 K-반도체 트라이앵글 국회 연속토론회 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 KTCS(한국형열차제어시스템) 전국철도망 구축과 해외시장 진출 정책토론회 / 의원회관 제1소회의실
14:00 학교석면철거 안전제도개선 국회토론회 / 의원회관 신관 제3세미나실
14:30 K-POP 다음 단계를 이야기하다! / 의원회관 제1간담회의실
15:00 첨단산업도시 경기도 미래대토론회 / 의원회관 대회의실
◆소통관 기자회견
09:40 [김병주 리스트 등 계엄준비 정황 기자회견]
10:20 [현안 기자회견]
10:40 [우크라이나 북한군 포로 한국 송환 기자회견]
11:00 [3월 1주차 국회 정례브리핑]
11:20 [건설산업기본법 개정안 통과 촉구 기자회견]
13:40 [교제폭력 법제화를 위한 가정폭력처벌법 전면개정 촉구 기자회견]
14:00 [공직선거법 공동대표발의 기자회견]
14:40 [현안 기자회견]
15:00 [현안 기자회견]
15:20 [언론중재위원회 제소 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
10:00 증권시장 개장 70주년 기념식 / 서울 롯데호텔 2층 크리스탈볼룸
*한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
13:30 사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회 / 국회 본관 계단 앞
14:00 사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 도보행진 / 국회 본관 계단 앞
*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
13:30 사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회 / 국회 본관 계단 앞
14:00 사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 도보행진 / 국회 본관 계단 앞
◆조국혁신당
*조국 당대표
08:25 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장> 출연
*서왕진 원내대표
14:00 학교석면철거 안전제도개선 토론회 / 국회 의원회관 제3세미나실
14:00 K-반도체 트라이앵글 연속 토론회(2회차) / 국회 의원회관 제6간담회의실
18:00 김재연 진보당 대표 북콘서트 / 국회 의원회관 제1소회의실
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:30 북한인권법 제정 10주년 국민보고대회 / 국회의원회관 제2소회의실
*천하람 원내대표
14:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 국회 본관 430호
