[금/유가] 혁명수비대, 호르무즈 해협 통과선박 '소각' 위협에 유가 급등…금도 상승

라스타누라·라스라판 가동 중단에 천연가스 가격 급등

에너지 공급 쇼크 우려 속 안전자산 선호 강화...금 5300달러 돌파

[AI 일러스트=권지언 기자]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 이스라엘과 미국의 공습에 이란이 보복 공격에 나서면서 중동 전역의 석유·가스 시설이 가동 중단되고 핵심 해상로인 호르무즈 해협의 운송 차질이 현실화되면서 2일(현지시각) 유가가 6% 넘게 뛰었다. 지정학 위기에 안전자산 선호가 강화되며 금값도 상승했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 4.21달러(6.3%) 오른 배럴당 71.23달러에 마감했다. 장중 한때 12% 이상 상승해 75.33달러로 6월 이후 최고치를 기록하기도 했다.

런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 5월물은 장중 최대 13% 급등해 배럴당 82.37달러(2025년 1월 이후 최고치)를 기록한 뒤, 4.87달러(6.7%) 오른 77.74달러에 마감했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란에 대한 공격이 4~5주 정도 계속될 수 있으며 필요하다면 더 오랫동안 수행할 가능성을 제기했다. 피트 헤그세스 미 국방장관은 "필요하다면 지상군 투입도 배제하지 않는다"고 했고, 댄 케인 합참의장은 "중동 지역에 추가 전력을 투입 중"이라고 밝혔다.

이날 이스라엘은 헤즈볼라의 공격에 대응해 레바논을 타격했고, 이란의 보복은 미군 기지와 이스라엘을 넘어 무차별적으로 확대되고 있다. 미군 부대가 있다는 명목으로 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 카타르, 바레인, 쿠웨이트, 오만, 이라크, 요르단 등이 이란의 탄도미사일과 공격 드론의 표적이 되고 있다.

특히 이날 세계 최대 정유소 중 하나인 사우디아라비아의 라스타누라와 역시 세계 최대 규모인 카타르의 액화천연가스(LNG) 생산·수출기지인 라스라판 산업단지가 이란 드론 공격의 여파로 가동을 전면 중단했다. 이 여파로 천연가스 가격이 급등했다.

유럽 천연가스 가격인 네덜란드 TTF 허브의 근월물 가스 계약은 인터컨티넨털거래소(ICE)에서 MWh당 44.51유로로 약 40% 급등 마감했다. 아시아 LNG 벤치마크로 널리 쓰이는 S&P글로벌 에너지의 JKM은 MMBtu당 15.068달러를 기록해 약 39% 뛰었다.

미국 천연가스 선물은 10.1센트(3.5%) 상승해 MMBtu당 2.96달러를 기록하며 상대적으로 제한된 반응을 보였다.

장 후반 이란 매체들은 이란 혁명수비대 사령관이 호르무즈 해협이 폐쇄됐으며, 통과를 시도하는 모든 선박을 불태울 것이라고 밝혔다고 보도해 긴장감을 키웠다. 해당 보도에 유가는 장 마감 후 거래에서도 급등했다.

평소 하루 기준으로 전 세계 원유 수요의 약 5분의 1에 해당하는 물량을 실은 선박들이 호르무즈 해협을 통과한다. 디젤, 휘발유 등 각종 연료를 중국·인도 등 아시아 주요 시장으로 운송하는 유조선도 이 수로를 이용한다. 또한 전 세계 액화천연가스의 약 20%가 이 해협을 통해 이동한다.

JP모간체이스는 호르무즈 해협 통행이 3~4주간 압박을 받을 경우 걸프 지역 생산국들이 생산을 중단해야 할 수 있으며, 브렌트유 가격이 100달러를 넘어설 수 있다고 전망했다.

S&P글로벌 부회장은 다니엘 예르긴은 "얼마나 많은 공급이, 얼마나 오랫동안 사라질 것인지, 그리고 주요 강대국들이 어떻게 대응할지가 핵심 질문"이라고 말했다.

금값은 중동 분쟁이 장기화할 수 있다는 우려가 커지면서 안전자산 인기가 높아진 덕분에 상승했다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 4월 인도분 금 선물은 1.2% 오른 5,311.60달러에 마감했다. 금 현물 가격은 한국시간 기준 3일 오전 3시 31분 온스당 5,297.31달러로 0.4% 상승했다. 장 초반에는 2% 이상 급등했지만, 차익실현 매물이 나오면서 상승폭을 일부 반납했다.

주요 통화대비 달러가치를 보여주는 달러지수는 1% 상승해, 달러로 가격이 매겨지는 금은 다른 통화 보유자들에게 더 비싸졌다.

하이리지 퓨처스의 금속 트레이딩 책임자 데이비드 메거는 "지금 시장은 이번 공격이 향후 몇 주 동안 추가로 이어질지 판단하려고 하는 상황"이라며 "이 같은 불확실성이 금 가격을 지지하는 요인이 될 가능성이 크다"고 말했다.

