LS일렉트릭 "AI로 공장 바꾼다"...제조 AX 전면에

AW 2026서 AI 팩토리 모델 공개

고성능 PLC·AI 안전 플랫폼 첫선

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LS일렉트릭이 인공지능(AI) 기반 통합 자동화 솔루션을 공개한다.

LS일렉트릭은 오는 4일부터 6일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)'에 참가한다고 3일 밝혔다. 참관 기업 중 최대 규모인 270㎡ 전시 공간을 마련했다.

전시 주제는 'AI로 공장은 더 똑똑하게, 산업은 더 안전하게'다. 한국형 차세대 AI 팩토리 모델을 전면에 배치했다. 글로벌 데이터 표준 기반 'AI 팩토리 패키지 모델'이다.

LS일렉트릭 AW 2026 전시장 조감도 [사진=LS일렉트릭]

AI 팩토리는 설비 데이터를 표준화·통합해 분석하는 공장 모델이다. 설비 이상 신호를 조기 감지하고 고장 가능성을 예측한다. 불량률과 에너지 사용량, 탄소 배출 저감도 겨냥했다. 디지털 트윈 기술로 실시간 감시·관제 기능을 구현했다.

대구 달성군 엘앤에프 구지 공장에 실증을 마쳤다. 대구 'ABB(AI·Big Data·Block Chain) 실증팩토리' 사업의 일환이다.

고성능 PLC(Programmable Logic Controller) 신제품 'SU-CM70'도 처음 공개한다. 처리 속도를 높여 한 대로 다수 기기를 제어할 수 있다. 소프트웨어 중심 구조로 설계해 기능 확장이 가능하다.

AI 기반 산업 자동화 플랫폼도 선보인다. 'LS SHE with AI'는 산업 현장 위험을 감지한다. 'LS 팩토리 블랙박스'는 공정 이상을 기록·분석한다. 대형언어모델(LLM) 기반 대화형 설비 진단 솔루션도 공개한다.

정부는 제조업 AI 전환 지원을 확대하고 있다. 산업통상자원부는 '제조 AX 얼라이언스'를 출범시켰다. 2030년까지 AI 팩토리 500개 보급을 목표로 제시했다. 제조업 AI 활용률 70% 달성을 추진한다.

LS일렉트릭 관계자는 "AI 기술에 기반한 제조업 혁신은 향후 산업 패러다임을 전환시키는 핵심 요소가 될 것"이라며 "이번 전시를 통해 국내 제조업의 디지털 전환을 이끄는 혁신 솔루션을 제시하고 국내 기업의 제조 경쟁력 강화를 위한 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.

