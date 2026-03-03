국기연, '천마' 핵심부품 9종 국산화 성공… 향후 국내 매출 1630억 전망

실사격 시험서 전량 명중 확인
국방 규격화 거쳐 실전 체계 적용 추진
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청 산하 국방기술진흥연구소(국기연)는 단거리 지대공유도무기 '천마'의 핵심부품 9개 품목 국산화에 성공했다고 3일 밝혔다.
국기연에 따르면, 이번 국산화 사업에는 2021년부터 총 416억 원이 투입됐다. 사격통제장치·전력공급장치·전파차단장치 등 체계 주요부품 8종과 훈련용 부품 1종이 개발 완료됐다.
2024년부터 지난해까지 서해안 공군사격장에서 진행된 실사격 시험에서도 국산 부품을 적용한 천마 미사일이 표적기를 전량 명중·격추했다. 국기연은 "개발된 부품의 신뢰성과 성능을 실사격으로 검증했다"고 밝혔다.
국기연은 개발을 마친 부품을 국방 규격화 절차를 거쳐 천마 체계에 순차 적용할 계획이다. 핵심부품의 국산화로 향후 약 1630억 원 규모의 국내 기업 매출이 발생할 것으로 예상했다.
천마는 대한민국 최초의 단거리 지대공유도무기 체계로 1999년부터 실전 배치됐다. 20㎞ 밖 목표를 탐지·추적할 수 있으며, 유도탄 유효사거리는 10㎞다. 고도 5㎞ 이하 저고도 방공 임무를 맡아 주요 군 시설과 기동부대를 방어하는 핵심 전력으로 운용 중이다.
