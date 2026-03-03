갤럭시S26에 엑시노스 재탑재…삼성전자, 2나노 성적표 받는다

울트라 여전히 퀄컴…2700이 분수령
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 갤럭시 S26 시리즈에 엑시노스 2600이 다시 이름을 올리면서 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문의 2나노 전략이 본격 시험대에 올랐다. 일반·플러스 모델에 제한적으로 탑재되며 첫 관문은 넘었지만, 상징성 있는 울트라 모델은 여전히 퀄컴 칩이 적용됐다. 이 때문에 이번 2600은 전면 확대가 아닌 '단계적 복귀'라는 의미를 갖는다. 2나노 1세대 공정의 첫 상용 적용 사례인 만큼, 성능과 안정성에 대한 시장의 평가가 향후 2나노 2세대 공정 확대와 울트라 모델 적용 여부를 가를 전망이다.
3일 업계에 따르면 이번 갤럭시 S26 시리즈 가운데 엑시노스 2600이 적용된 물량 비중은 전체의 약 30~40% 수준으로 추정된다. 엑시노스 2600은 국내·유럽향 갤럭시 S26 일반형과 플러스 모델에 적용됐으며, 울트라 모델은 전 지역에서 퀄컴의 스냅드래곤 8 엘리트 5세대가 탑재됐다. 북미·중국 시장에서는 일반형과 플러스 모델 역시 스냅드래곤이 적용됐다.
엑시노스는 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문 내 시스템LSI사업부가 설계하고 파운드리사업부가 제조하는 수직계열화 구조의 상징적인 제품이다. 내부 고객인 모바일경험(MX)사업부가 다시 채택했다는 것은 최소한 2나노 1세대 공정의 양산 안정성과 성능 개선이 일정 수준에 도달했음을 의미한다.
◆ 2나노 1세대, '복귀' 이상의 의미
엑시노스 2600의 중앙처리장치(CPU) 성능은 전 세대 대비 39% 향상됐고, 생성형 인공지능(AI) 연산을 담당하는 신경망처리장치(NPU) 성능은 113% 개선됐다.
발열 제어를 위한 설계 변경도 이뤄졌다. 모바일 시스템온칩(SoC) 최초로 구리 소재 방열판인 '히트 패스 블록(HPB)'을 적용해 내부 열 저항을 16% 낮췄다. 고부하 연산 과정에서 발생하는 열을 보다 효율적으로 분산시키기 위한 구조다. 회사 측은 이를 통해 발열을 전 세대 대비 30% 낮췄다고 밝혔다.
과거 엑시노스 2200 당시 제기됐던 발열과 전력 효율 논란을 의식한 듯, 이번 세대에서는 성능 수치뿐 아니라 안정성을 강조하는 모습이다.
노태문 삼성전자 DX부문장 사장은 지난달 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 '갤럭시 언팩 2026' 기자간담회에서 "애플리케이션프로세서(AP) 전략은 갤럭시 플래그십 스마트폰에 굉장히 중요한 부분 중 하나"라며 "최적의 솔루션을 적용하기 위해 칩셋 제조사와 오래 협의하고 선행 개발 및 공동 검증, 소프트웨어 최적화까지 거쳐 칩셋을 확정하게 되는데 그 과정에서 공급, 성능 측면, 안정성 측면, 지역별 사용 시나리오 등을 감안해서 결정한다. 이번에 엑시노스가 충분히 기대 목표를 달성했다"고 설명했다.
향후 울트라 모델 적용 가능성도 열어뒀다. 문성훈 MX사업부 하드웨어 담당 부사장은 지난달 26일 '갤럭시 언팩 2026' 현지 브리핑에서 "중장기 전략을 세울 때 울트라 모델에서도 엑시노스와 퀄컴이 모두 들어가길 희망한다. 엑시노스의 장점이 있고 삼성과 협력하기에도 좋지만 안타깝게도 몇 년간 이를 이루지 못했다"고 말했다. 이어 "울트라 모델이 회사에서 가진 상징성이 있는데, 이에 걸맞은 AP가 무엇일지 고민하다 보니 몇 차례 퀄컴만 적용된 상태였다. 이는 우리도 원치 않는 방향"이라며 "중장기 AP 로드맵과 공급 안정성을 위해서라도 엑시노스가 탑재될 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.
◆ 진짜 승부는 엑시노스 2700
시장 관심은 이미 차세대 엑시노스 2700으로 이동하고 있다. 삼성전자는 2나노 2세대(SF2P) 공정을 기반으로 올 하반기 양산을 목표로 개발을 진행 중이다. 2세대 공정에서는 수율과 전력 효율이 한층 개선될 것으로 기대된다. 엑시노스 2700이 내년 출시될 갤럭시 S27 시리즈에서 점유율을 확대하거나, 나아가 울트라 모델에까지 적용될 경우 DS부문의 2나노 전략은 본궤도에 올랐다는 평가를 받을 수 있다. 반대로 확대 적용이 지연될 경우 2나노 경쟁력에 대한 시장의 의구심이 재부각될 가능성도 배제할 수 없다.
업계 관계자는 "엑시노스 2600은 복귀 자체보다 안정적으로 물량을 소화할 수 있느냐가 더 중요하다"며 "초기 판매 데이터와 실제 사용자 경험이 축적돼야 2700의 적용 범위도 자연스럽게 결정될 것"이라고 말했다.
