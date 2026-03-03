[종합] 완성차 5사, 2월 60만대 판매…내수·수출 감소 속 '전기차 선방'

내수 14.8%↓·해외 2.3%↓…친환경차 비중 확대
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 지난달 국내 완성차 업계가 설 연휴에 따른 영업일수 감소 여파로 내수와 수출 모두 감소세를 기록했다. 다만 친환경차를 중심으로 한 전동화 모델 판매는 오히려 반등 조짐을 보이며 부진 속에서도 가능성을 드러냈다.
3일 국내 완성차 5개사(현대자동차·기아·KG모빌리티·한국지엠·르노코리아)가 발표한 지난달 글로벌 판매량에 따르면 5사는 60만2689대의 실적을 기록했다. 이는 전년 동월 대비 4.56% 감소한 수치다.
기아 특수차를 제외한 내수 판매는 9만5638대로 14.8% 줄었고, 해외 판매도 50만6657대로 2.34% 감소했다. 설 연휴로 영업일수가 줄어든 데다 일부 차종의 물량 조정이 겹치며 전반적인 실적이 위축된 모습이다.
현대자동차는 지난달 국내 4만7008대, 해외 25만9520대 등 총 30만6528대를 판매해 전년 대비 5.1% 감소했다.
국내 판매는 17.8%, 해외는 2.3% 각각 줄었다. 다만 현대차는 하이브리드 등 친환경차 판매 비중을 지속적으로 확대하고 있다는 점을 강조했다. 최근 전기차 수요 둔화 우려 속에서도 하이브리드 중심의 전동화 전략이 완충 역할을 하고 있다는 평가다.
현대차 관계자는 "지난달은 설 연휴로 인해 영업일수가 줄어들어 판매실적이 감소했다"며 "친환경차 판매 비중을 확대하고 하이브리드 라인업 강화 등 최적의 판매 전략을 실행해 나가겠다"고 밝혔다.
기아 역시 국내 4만2002대, 해외 20만5005대, 특수 394대 등 총 24만7401대를 판매해 2.8% 감소했다. 글로벌 최다 판매 모델은 스포티지(4만7081대)였으며 셀토스(2만4305대), K4(1만8434대)가 뒤를 이었다.
특히 기아 전기차는 1만 4488대가 팔리며 최초로 월 1만대 판매 돌파와 함께 역대 월 최다 판매 실적을 기록했다. PV5가 3967대로 가장 많이 팔렸고, EV3가 3469대, EV5가 2524대로 뒤를 이었다. 이전 월간 최다 전기차 판매는 2023년 2월로 7686대를 판매했다.
기아 관계자는 "지난달 설 연휴로 전년 동기 대비 영업일수가 줄어들어 국내 판매가 일시적으로 감소했다"며 "셀토스 하이브리드, PV5, EV5 등 신차와 친환경차를 앞세워 판매를 개선해 나갈 것"이라고 밝혔다.
KGM은 2월 내수 3701대, 수출 4536대 등 총 8237대를 판매해 전년 대비 2.6% 감소했다. 전체 판매는 줄었지만 내수는 지난해 9월 이후 5개월 만에 최대치를 기록했다.
픽업트럭 '무쏘' 판매가 1393대로 증가하며 회복세를 이끌었다. KGM은 향후 신모델 출시와 함께 수출 시장 공략을 강화한다는 방침이다.
KGM 관계자는 "생산 및 영업일수 감소에도 불구하고 무쏘 판매 물량 증대에 힘입어 내수가 전년 대비 증가하며 회복세를 보이고 있다"며 "고객 접점 및 브랜드 소통 강화 등 공격적인 내수 시장 대응과 무쏘 등 신모델 론칭과 수출 시장 공략 강화를 통해 판매를 더욱 늘려 나갈 것이다"라고 말했다.
한국지엠은 내수 927대, 수출 3만5703대 등 총 3만6630대를 판매해 7.6% 감소했다. 내수가 크게 부진했지만 수출이 그나마 선방했다.
특히 쉐보레 트레일블레이저(파생모델 포함)는 1만3004대를 판매하며 7.8% 증가, 글로벌 수요가 견조함을 입증했다. 전략 차종 중심의 수출 구조가 실적 방어에 일정 부분 기여했다는 분석이다.
구스타보 콜로시 한국GM 영업·서비스·마케팅 부사장은 "트랙스 크로스오버, 트레일블레이저 등 쉐보레 브랜드의 전략 모델들에 대한 꾸준한 관심이 글로벌 시장의 높은 수요로 이어지고 있다"고 말했다.
르노코리아는 내수 2000대, 수출 1893대 등 총 3893대를 판매했다. 중형 SUV '그랑 콜레오스'가 1471대로 내수를 견인했으며, 전기 퍼포먼스 SUV '폴스타 4' 500대를 북미로 선적하며 전동화 수출 물량도 확대됐다. 신형 크로스오버 '필랑트'가 누적 계약 7000대를 넘어선 만큼 3월 이후 내수 반등 가능성도 제기된다.
업계 관계자는 "전통 내연기관 중심의 판매는 단기적으로 변동성이 크지만, 전기차와 하이브리드 중심의 믹스 개선이 수익성과 판매 안정성을 동시에 높일 것"이라며 "3월 이후 영업일수 정상화와 신차 효과가 더해지면 반등 여지도 충분하다"고 말했다.
