젝시믹스, 지난해 매출 2741억…신제품·글로벌 사업 성장 견인

올해 맨즈 카테고리 강화, 짐웨어 NX 론칭
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 애슬레저 전문 기업 젝시믹스(XEXYMIX)가 국내외 시장 둔화 속에서도 지난해 양호한 외형적 성장세를 이어갔다.
젝시믹스는 3일 공시를 통해 지난해 4분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 6.8% 증가한 789억원, 영업이익은 전년 동기 대비 32% 감소한 29억원을 기록했다고 밝혔다.
지난해 연간 매출은 2741억원으로 전년 2716억원보다 1% 내외 상승했다. 영업이익은 마케팅과 신규 매장 오픈 등 판관비 증가의 영향으로 전년 대비 30% 감소한 173억원을 기록했다.
젝시믹스는 지난해 신제품 확대와 글로벌 수주 증가 등이 외형 성장을 견인했다고 분석한다. 러닝 트렌드 확산에 힘입어 애슬레저 업계의 전통적 비수기인 3분기에도 매출 안정성을 이어갔으며 러닝웨어 매출은 2024년 대비 117% 상승한 196억원으로 집계됐다.
지난해 4월에 론칭한 멜로우데이도 이너웨어 시장에 성공적으로 안착했다. 이너웨어 전체 카테고리 매출은 106억원가량으로, 2024년에 비해 186% 이상 성장했다.
수익 파이프라인 구축에 집중하고 있는 일본, 대만, 중국 등 3개 법인의 매출도 전년 대비 29.3% 증가한 320억원을 기록했다. 전체 글로벌 수출액 비중도 2024년보다 3%p 증가한 10%대로 안정적인 증가 추이를 보이고 있다.
젝시믹스는 지난해 사명 변경을 통해 애슬레저 전문기업으로의 정체성 확립에 집중했다. 특히 아시아 지역을 거점으로 글로벌 브랜드로 도약하기 위한 장기적 성장 모멘텀 구축에 나섰다.
일본에서는 정규매장 4곳과 단·장기 팝업 6곳을 운영했으며, 대만 역시 지난해 정규매장 3곳을 오픈하고 단·장기팝업 5곳을 비롯해 브랜드 인지도 확보를 위한 대대적인 마케팅 투자를 진행했다.
공격적인 매장 확장에 집중했던 중국은 유통채널 재정비를 진행하며 애슬레저 수요가 급성장 중인 본토 공략을 위해 전방위적인 온·오프라인 채널 구축에 힘쓰고 있다.
올해 젝시믹스는 기존 진출 국가에서의 이익실현을 본격화하면서 제품 카테고리 강화와 신규 시장 공략에도 적극적으로 나설 계획이다.
먼저 국내외 수요가 크게 증가하는 남성 제품에 선제적으로 대응하기 위해 맨즈 카테고리를 강화할 예정이다. 올해 1월 모델로 발탁한 덱스를 통해 남성 타깃 커뮤니케이션 강화와 다양한 제품들을 선보인다.
또 신규 짐웨어 NX라인을 론칭해 피트니스 및 트레이닝 전문성 확대를 통한 브랜드 경쟁력 제고에 나선다. 일상에서도 입을 수 있는 범용성 있는 캐주얼 웨어지만 퍼포먼스와 전문성, 디자인 차별화를 통해 짐웨어 시장에서의 우위를 다져가겠다는 계획이다.
차기 신시장으로 부상 중인 동남아 국가로의 확장도 가속화한다. 태국은 현지 유통 대기업과의 파트너 계약을 진행 중이며, 인도네시아 역시 정식매장 오픈과 판로 확대에 적극적으로 나서 시장 선점과 중장기 성장기반을 마련할 방침이다.
젝시믹스 관계자는 "글로벌 고객을 대상으로 하는 다양한 현지화 제품들의 확대도 본격화되는 만큼 수익성 개선 폭이 점차 확대될 것으로 보고 있다"며 "올해는 외형 확장을 넘어 비용 구조 개선과 체질 정비를 통해 견고한 수익구조를 만들 것"이라고 말했다.
