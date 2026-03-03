[美, 이란 공격] 이란 드론 對 걸프국 패트리엇… 누가 먼저 재고량 바닥날까

미 WSJ "걸프국들, 강력한 방공망 구축했지만 수량이 문제… 시간과의 싸움"



[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 이란으로부터 무차별 공격 타깃이 된 중동의 왕정국가들이 지금처럼 요격미사일을 소모한다면 조만간 재고량이 바닥을 드러낼 수 있다고 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 2일(현지 시간) 보도했다.

페르시아만 국가들은 미국 무기 체계와 연동해 최첨단 레이더와 요격시스템을 갖춰 세계에서 가장 강력하고 발전된 방공망을 구축했지만 이란의 미사일·드론이 고갈되기 전 먼저 요격미사일이 떨어진다면 역내 안보 상황과 글로벌 에너지 위기는 더욱 심각해질 가능성을 배제할 수 없는 상황이다.

특히 이란도 탄도미사일은 수량에 제한이 있을 수 있지만 가격이 저렴한 드론의 경우 생산과 재고량이 충분해 주변 걸프국들에게 더욱 치명적인 무기가 될 수 있다는 진단이 나오고 있다.

지난 1일(현지 시간) 미 해군의 알레이버크급 유도미사일 구축함 토머스허드너함이 이란을 향해 토마호크 순항미사일을 발사하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

■ "걸프국들, 지금 같은 소진 속도라면 일주일 내 재고 바닥"

WSJ은 "이 전쟁에서 중요한 변수는 이란 정권이 공격 무기를 소진하기 전에 이들 군주국들의 요격미사일이 고갈되기 시작하는지 여부"라면서 "지금같은 속도라면 머지 않아 그렇게 될 수도 있다"고 진단했다.

노르웨이 오슬로 대학의 미사일 전문가인 파비안 호프만은 "지난 며칠 동안 걸프국들이 실행한 요격미사일 사용 강도는 앞으로 일주일 이상 지속되기 어렵다"며 "그들은 곧 요격미사일 부족의 고통을 느끼게 될 것"이라고 했다.

걸프국들은 현재까지는 이란의 탄도미사일과 드론 공격을 그런대로 잘 막아내고 있는 상황이다.

미 CNN에 따르면 쿠웨이트 국영 통신사 쿠웨이트뉴스통신(KNA)은 쿠웨이트 군이 이란의 탄도미사일 178발과 드론 384대를 요격했다고 발표했다.

아랍에미리트(UAE)는 탐지된 미사일 182발 중 169발을 격추했으며 나머지는 해상에 떨어졌다고 밝혔다. 또한 드론 645대를 요격했지만 44대가 자국 영토에 떨어졌다고 했다.

바레인은 미사일 70발과 드론 76대를 요격했다고 했다.

카타르 국영 통신사는 "탐지된 미사일 104발 중 101발을 요격했고, 드론 39대 중 24대를 격추했다"며 "이란의 SU-24 폭격기 2대도 격추했다"고 말했다.

전쟁 전 이란은 총 2000발 정도의 탄도미사일을 보유하고 있는 것으로 추정됐다. 보통 패트리엇이나 사드 방공망의 요격미사일은 두세 발 정도를 쏘면 적 미사일 한 발을 격추할 수 있는 것으로 알려졌다.

걸프국들은 방공망에 문제가 없을 것이라고 주장하고 있다.

UAE 외무부는 성명을 통해 "우리는 다양한 공중 위협에 높은 효율성으로 대응할 수 있는 다층적이고 통합된 방공망을 보유하고 있다"고 했다. 그러면서 "장기간에 걸쳐 지속적인 요격 및 대응 능력을 보장할 수 있도록 강력한 전략 탄약 비축을 유지하고 있다"고 했다.

카타르 정부도 "패트리엇 요격미사일 재고가 소진되지 않았으며 충분히 비축돼 있는 상태"라고 말했다.

3일(현지 시간) 이스라엘을 향해 발사된 이란의 탄도미사일이 서안지구 상공에서 목격됐다. [사진=로이터 뉴스핌]

■ 이란 샤헤드 드론이 더 큰 문제… 공격 거리 짧고 에너지 시설에 큰 타격 가능

문제는 이란의 드론이다. 이란이 설계·생산한 샤헤드 계열의 공격 드론은 지난 4년 동안 우크라이나 전쟁에서 강력한 공격력과 효과를 입증했다.

이란은 탄도미사일과는 비교가 되지 않을 정도의 많은 드론을 보유하고 있는 것으로 추정되고 있다.

1000㎞ 정도 떨어진 이스라엘과 달리 중동의 걸프국들은 불과 몇 분이면 이란이 쏜 드론에 피격될 수 있고, 특히 정유소와 가스시설 등 에너지 인프라는 상대적으로 파괴력이 약한 드론 공격에도 큰 타격을 받을 수 있다.

또 미사일과 발사대는 탐지가 쉬운 반면 드론은 이란 전역에서 발사가 가능해 탐지와 추적, 요격이 쉽지 않다.

WSJ은 "샤헤드 드론의 탄두는 탄도미사일보다 훨씬 작지만 러시아와 우크라이나 전쟁에서 드러났듯이 정유시설과 펌프장, 석유터미널 같은 가연성 에너지 시설에는 치명적인 피해를 가할 수 있다"고 했다.

실제로 사우디아라비아와 카타르는 이란 드론 공격을 받은 이후 세계 최대 규모의 정유소와 액화천연가스(LNG) 생산·수출 기지의 가동을 전면 중지했다. 이들 에너지 시설을 공격한 것은 이란의 드론 각 2대였다.

이스라엘의 안보 분석가 마이클 호로위츠는 "에너지 시설은 드론 공격으로부터 방어하기가 매우 어렵다"며 "지정학적 차원에서 볼 때 드론은 미사일보다 훨씬 더 큰 파급 효과를 가져올 수 있다"고 했다. 그러면서 "이란은 아주 오랫동안 드론 공격을 계속할 수 있다"고 했다.

미 카네기 국제평화재단 수석연구원인 다라 마시코트는 "걸프국들은 우크라이나와 달리 기관총과 같은 저비용 무기로 주요 시설을 보호하는 전담 드론 요격팀 등을 갖추지 못했다"고 했다.

ihjang67@newspim.com