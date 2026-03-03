[美, 이란 공격] 기후부 이호현 2차관 "에너지 공급망 엄중…선제적 조치 강구"

"글로벌 에너지 공급망 불확실성 엄중"
"에너지시장 안정화 글로벌 공조 논의"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 이호현 기후에너지부 2차관은 3일 중동사태와 관련 "글로벌 에너지 공급망의 불확실성이 엄중한 상황"이라며 "비상 상황에 대비한 선제적 조치를 다각도로 강구하고 있다"고 밝혔다.
이호현 차관은 이날 저녁 파티 비롤(Fatih Birol) 국제에너지기구(IEA) 사무총장과 긴급 화상통화를 가졌다.
양측은 최근 중동 지역의 긴장 고조가 글로벌 에너지 시장에 미치는 영향과 IEA 차원의 비상 대응 방안을 심도 있게 논의했다.
이날 통화에서 IEA는 호르무즈 해협을 통과하는 유조선에 대한 잇따른 공격으로 해당 지역의 해운 교통량이 급감하는 등 글로벌 석유 및 가스 공급망이 큰 타격을 입고 있는 현황을 공유했다.
호르무즈 해협은 전 세계 해상 석유 무역의 25%에 달하는 하루 약 2000만 배럴의 원유와 대규모 LNG가 통과하는 핵심적인 해상 수송로다. 이번 사태로 인해 브렌트유·디젤·천연가스 등 주요 에너지 가격이 단기 급등하는 등 시장 변동성이 크게 확대된 상황이다.
양측은 사태가 장기화될 경우 글로벌 에너지 공급에 심각한 차질이 빚어질 수 있다는 우려를 공유하고, 이러한 위기 상황에 대응하기 위해 시장 안정화 비상 대응 방안을 면밀히 점검하고, 글로벌 공조 방안을 논의했다.
한편, 비롤 사무총장은 이번 사태와 관련해 주요 생산국들과 연락을 취하며 공급 안정화를 위한 협력 방안을 모색하고 있다고 밝혔다.
이호현 차관은 "중동 지정학적 리스크로 인한 글로벌 에너지 공급망의 불확실성이 엄중한 상황"이라며 "우리 정부는 글로벌 에너지 시장의 급변 상황이 조속히 안정화될 수 있도록 IEA 등 국제사회와 실시간으로 정보를 공유하고 있다"고 밝혔다.
이어 "국내외 에너지 수급 동향을 철저히 모니터링하는 한편, 비상 상황에 대비한 선제적 조치를 다각도로 강구하고 있다"면서 "IEA를 비롯한 국제기구와 굳건히 공조하고 지속적으로 소통하며 협의해 나갈 것"이라고 강조했다.
