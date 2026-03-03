李대통령 "정부에 맞서지 말라"…吳시장 "정부가 시장 못이겨, 공급확대가 답"

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 오세훈 서울시장이 정부의 부동산 정책과 관련해 "정부가 시장을 못 이긴다"고 비판했다. 이는 최근 SNS 등을 활용해 다주택자에 대한 압박을 강화하고 있는 이재명 대통령이 "정부정책에 맞서지 말라"로 언급한데 대한 반론으로 꼽힌다.
3일 오세훈 시장은 이날 오전 유튜브채널 '황현희의 불편한 여의도'에 나와 "단기적으로는 (정부가) 세금이나 금융 등 여러 제재 수단을 갖고 있기 때문에 2~3개월 정도는 시장에 영향을 미칠 수 있다"면서도 "7월이 되면 지금 하는 조치들이 한계점에 봉착할 것"이라고 내다봤다.
이어 오 시장은 "다주택자 물량을 팔라고 하는 것은 민간임대를 옥죄는 것"이라며 "사업계획을 세웠던 사람들이 포기하기 시작했고 3년, 5년, 10년 뒤에는 대란이 벌어질 수 있다"고 지적했다.
오 시장은 "문재인 정권 때처럼 이재명 대통령이 지방선거를 앞두고 부동산 정치를 하고 계신다고 생각한다"며 "정공법은 공급 확대"라고 강조했다.
성수동 개발과 관련해 더불어민주당 서울시장 후보 경선에 나서는 정원오 성동구청장을 겨냥한 발언에도 나섰다. 오 시장은 "정 구청장이 낸 책 '성수동'에 서울시에 대한 언급이 단 한 줄도 없다"며 "서울시가 레일을 깔아 놓고 성동구가 그 위를 신바람 나게 달린 것"이라고 꼬집었다.
이어 그는 "도시계획 권한은 서울시에 있고, 2006년 취임했을 때 제일 큰 숙제 거리가 준공업 지역 쇠락이었다"며 "그래서 성수동에 IT 유통개발지구 지정을 했고, 2007년 발전 계획을 세우고 2008년과 2009년 매년 준공업 지역을 살리는 조치가 서울시발로 나왔다"고 설명했다.
오 시장은 "성수동에 지식산업센터 20~30개가 들어서게 됐다"며 "구매력 있는 젊은 층과 주중 출근하는 사람이 대폭 늘었고, 주말에는 가족 단위나 공원을 방문하는 사람이 늘면서 힙한 카페가 성공할 수 있는 바탕이 마련됐다"고 덧붙였다.
