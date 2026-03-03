뉴욕증시 개장 전 특징주...타겟·플러그파워·데이브↑ VS 크레도·몽고DB·크레도↓

[서울=뉴스핌] 고인원 기자=3일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 선물 시장에서는 중동 군사 충돌 여파와 기업별 실적 발표가 맞물리며 종목별 주가 흐름이 크게 엇갈렸다.
지정학적 긴장이 이어지는 가운데, 실적 호조 종목은 강세를 보인 반면 실적 전망이 시장 기대에 못 미친 기업들은 급락했다.
▷ 상승 종목
◆ 타겟(TGT)
대형 유통업체 타겟은 4분기 실적이 예상치를 웃돌면서 3% 이상 상승했다. 조정 주당순이익(EPS)은 2.44달러로 LSEG가 집계한 시장 예상치 2.16달러를 상회했다. 매출은 304억5000만달러로 컨센서스를 소폭 밑돌았다.
◆ 베스트바이(BBY)
전자제품 소매업체 베스트바이는 4분기 조정 주당순이익 2.61달러를 기록해 시장 예상치 2.47달러를 웃돌면서 9% 넘게 급등했다. 다만 매출은 138억1000만달러로 예상치 138억8000만달러를 하회했다.
◆ 플러그파워(PLUG)
수소·연료전지 업체 플러그파워는 4분기 매출이 기대를 웃돌면서 10% 이상 상승했다. 조정 주당순손실은 6센트로, 예상 손실 10센트보다 양호했다. 매출은 2억2500만달러로 예상치 2억1800만달러를 상회했다.
◆ 데이브(DAVE)
핀테크 기업 데이브는 연간 가이던스가 시장 기대를 웃돌면서 6% 넘게 올랐다. 조정 EBITDA는 2억9000만~3억500만달러로, 팩트셋 집계 예상치 2억5270만달러를 웃돌 것으로 제시했다. 연간 매출 전망도 6억9000만~7억1000만달러로, 예상치 6억3760만달러를 크게 상회했다.
◆ 타이드워터(TDW)
해양 에너지 서비스 업체 타이드워터는 연간 매출 가이던스를 상향 조정하면서 1.3% 상승했다. 연매출을 14억3000만~14억8000만달러로 제시해 기존 전망치와 시장 예상치를 모두 웃돌았다.
▷ 하락 종목
◆ 온홀딩(ONON)
스위스 스포츠화 브랜드 온홀딩은 2026년 가이던스가 기대에 못 미치면서 약 10% 하락했다. 회사는 최소 34억4000만 스위스프랑의 매출을 제시했으나, 시장 예상치 37억프랑에는 못 미쳤다.
◆ 몽고DB(MDB)
데이터베이스 소프트웨어 업체 몽고DB는 26% 넘게 급락했다. 회사는 1분기 조정 주당순이익을 1.15~1.19달러, 매출을 6억5900만~6억6400만달러로 제시했는데, 이는 시장 예상치를 밑도는 수준이다.
◆ 크레도 테크놀로지(CRDO)
이더넷 연결 솔루션 업체 크레도 테크놀로지는 4분기 비GAAP 기준 매출총이익률 전망을 64~66%로 제시하면서 10% 넘게 하락했다. 이는 시장 예상치 65.1%에 못 미치는 수준이다.
◆ 아처 에비에이션(ACHR)
전기 수직이착륙기(eVTOL) 개발업체 아처 에비에이션은 1분기 조정 EBITDA 손실 전망이 시장 예상보다 확대되면서 4.5% 하락했다.
