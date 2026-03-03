17차 한일 고위경제협의회 서울서 개최… 공급망 및 핵심기술 협력 강화

저출생·고령화 등 양국 공통 사회문제 해결 방안 구체화
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한일 양국이 글로벌 공급망 위기 등 급변하는 국제 정세에 대응하기 위해 포괄적인 경제협력 방안을 논의했다.
3일 외교부에 따르면 이날 서울 외교부 청사에서 열린 '제17차 한일 고위경제협의회'에는 박종한 외교부 경제외교조정관과 아카호리 다케시 일본 외무성 외무심의관이 양측 수석대표로 참석했다. 양측은 경제안보 외교 정책의 추진 방향에 대한 의견을 나누는 한편 핵심 산업 전반에 걸친 긴밀한 협력 체계를 구축하기로 뜻을 모았다.
인공지능(AI), 우주, 바이오 등 미래 핵심·신흥 기술을 비롯해 환경·에너지, 농축수산, 지식재산 보호 등 다양한 분야의 협력 현황을 점검하고 구체적인 발전 방안을 모색했다. 또 세계무역기구(WTO), 주요 20개국(G20), 아시아태평양경제협력체(APEC) 등 다자 협의체에서도 자유무역 질서 유지를 위해 양국 간 공조를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.
이번 협의회에서는 지난해 양국 정상 간 합의로 출범한 '한일 공통 사회문제 협의체'의 후속 조치도 심도 있게 다뤄졌다. 에이지테크(Age-tech)를 활용한 저출생·고령화 대응, 수도권 집중 관리 방안 벤치마킹을 통한 국토 균형 발전, 식량안보 정책 등 양국이 직면한 공통 과제에 대한 실질적인 협력 상황을 평가하고 향후 계획을 점검했다.
박종한 경제외교조정관은 "국제 정세의 불확실성이 지속되는 가운데 셔틀 외교의 복원으로 조성된 우호적인 분위기를 활용해 보다 깊이 있는 논의가 진행됐다"며 "이번 회의를 통해 양국의 경제협력 관계를 한층 포괄적으로 넓혔다는 점에서 큰 의의가 있다"고 평가했다.
한편 한일 고위경제협의회는 1998년 양국 정상이 서명한 '21세기의 새로운 한일 파트너십을 위한 행동계획'에 따라 이듬해 신설된 대화체다. 양국은 매년 교대로 회의를 개최하며 경제 분야의 핵심 소통 창구로 활용해 오고 있다.
