[종합] 李 "급변하는 경제·안보 환경 함께 대응"…마르코스 "전략적 동반자 관계 강화"

조선·원전·공급망·AI 등 신성장 분야 협력 확대"
마르코스 "국제적 이슈 논의…국제법 원칙 수호"
소인수·확대 정상회담 거치며 MOU 10건 체결
[마닐라=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령이 양국 수교 77주년을 맞이한 3일(현지시간) 정상회담을 통해 10건의 양해각서(MOU)를 체결했다.
양국은 그동안 노력해 오던 통상·인프라·방산 등 분야에서 실질적인 협력을 더욱 공고히 하고 조선·원전·인공지능(AI) 신성장 전략 분야의 협력도 확대하기로 뜻을 모았다.
이 대통령은 이날 마르코스 대통령과 공식 환영식·소인수 회담·확대 정상회담·MOU 서명식 이후 말라카냥궁에서 마르코스 대통령과 공동 언론발표를 진행했다.
이 대통령은 "급변하는 경제·안보 환경에 함께 대응하며 공동 번영의 길을 모색해 나갈 것"이라며 "교역·투자가 한-필리핀 자유무역협정(FTA)에 기초해 더욱 확대될 수 있도록 하고 기업들의 애로 사항을 획기적으로 해소했다"고 밝혔다.
이 대통령은 "오늘 체결된 지식재산과 농업 분야 협력 MOU가 각 분야별 기업의 진출을 더욱 촉진할 것"이라며 "역내 교역과 투자를 활성화하며 FTA의 활용도를 제고하는 데 크게 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
이 대통령은 "인프라와 방산 전략적 산업 분야에서 협력을 더욱 강화하기로 했다"며 "마르코스 대통령이 역점을 두고 추진 중인 인프라 산업 관련 정책을 적극 지지한다. 한국도 긴밀히 동참하겠다"고 말했다.
특히 이 대통령은 "조선과 원전, 공급망, AI, 디지털 등 신성장 분야에서 협력을 더욱 확대하기로 했다"며 "선박 건조량 기준 각각 세계 2위와 4위인 조선 강국으로서 조선 협력의 잠재력은 무궁무진하다"며 "힘을 모을수록 조선 산업의 경쟁력은 강화되고 공동 성장의 시너지 효과를 창출할 것"이라고 기대했다.
이 대통령은 "디지털 협력 MOU를 기초로 과학기술 협력을 AI·차세대 통신 인프라 등 분야로 확대한다"며 "이는 필리핀의 디지털 전환을 가속화하고 대한민국의 'AI 3대 강국' 비전을 실현할 든든한 주춧돌이 될 것"이라고 강조했다.
이 대통령은 "필리핀 경찰서 내 '코리안 헬프 데스크'를 설치하는 등 한국 국민을 보호하기 위한 필리핀 정부의 노력에 다시 한번 감사의 말씀을 드린다"며 "경찰 협력 MOU에 기초해 한국과 필리핀이 초국가 범죄 대응과 근절을 위해 더욱 긴밀히 협력할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.
이 대통령은 "한국은 필리핀의 올해 아세안 의장국 활동을 적극적으로 지원할 것"이라며 "우리 두 정상은 올해 의장국 주제인 ▲평화·안보 ▲번영의 회랑 ▲역량 강화와 함께 한-아세안 CSP 비전인 ▲꿈과 희망을 이루는 조력자(Contributor) ▲성장과 혁신의 도약대(Springboard) ▲평화와 안정의 파트너(Partner)를 연계해 시너지 효과를 창출하도록 노력하기로 했다"고 설명했다.
마르코스 대통령은 "오늘 포괄적인 회담을 통해 여러 분야에 대해 논의가 있었다"며 "양국 관계에 있어서 중요한 현안들을 논의했고 이는 국방·안보·해양 협력, 경제개발협력, 인적교류를 포함한다"고 설명했다. 마르코스 대통령은 "상호 이익이 되는 목표를 달성하기 위해 양자협력을 발전시켜 왔음에 공감했다"며 "이를 더욱 확대해 나가자는 데 뜻을 같이했다"고 밝혔다.
마르코스 대통령은 "여러 분야에서의 MOU를 체결했다"며 "방산물자 조달과 보훈, 농업, 투자, 교역, 경제, 지식재산권, 디지털, 필리핀 학교 내 한국어 교육, 문화, 경찰 협력에 이르기까지 전략적 동반자 관계가 강화될 것으로 기대된다"고 강조했다.
마르코스 대통령은 "이 대통령과 남중국해와 같은 지역적·국제적 이슈, 한반도 정세에 대해서도 논의했다"며 "국제 정세의 불확실성이 심화되는 상황에서 규칙 기반의 국제 질서를 단호하고 지속적으로 수호해 나가는 것이 중요하다는 데 의견을 같이했다"고 밝혔다. 마르코스 대통령은 "특히 해양 분야를 포함한 여러 국제법 분야의 원칙을 수호해 나가는 것도 필요하다는 데 공감했다"고 말했다.
pcjay@newspim.com