정부 "이상징후 발생 시 100조 규모 안정화 조치 가동"…중동發 리스크 대응

불공정거래 '무관용' 엄단
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동 지역에서의 군사적 긴장감이 극도로 고조되자 정부가 국내 금융시장 안정을 위해 100조원 규모의 시장 안정 프로그램을 즉각 시행하기로 했다.
3일 이형일 재정경제부 1차관은 중동 상황 점검 긴급 관계부처 회의 브리핑에서 "관계기관 합동 비상대응반을 통해 실물경제 영향과 대응 태세를 종합적으로 점검했다"며 "시장 이상징후 발생 시 준비된 시장 안정 조치를 즉시 가동하겠다"고 말했다.
정부의 이번 조치는 중동발 리스크로 국제 유가가 급등하고 국내 금융시장의 변동성이 극도로 확대된 데 따른 것이다. 이날 오후 5시 30분 기준 서부텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 73.7달러, 브렌트유는 80.6달러까지 올랐다. 국내 증시는 코스피가 7.24%, 코스닥이 4.62% 급락했으며 달러·원 환율은 전일 대비 26.4원 급등한 1466원으로 장을 마쳤다.
이 차관은 "위험회피 심리 확산과 외국인의 차익실현 매도로 주가가 하락하고 환율과 금리가 상승한 것으로 보인다"며 "24시간 모니터링을 통해 시장 불안 심리에 편승한 가짜뉴스 유포나 시세 조정 등 불공정 행위는 무관용 원칙으로 엄단하겠다"고 강조했다.
정부는 수출 중소·중견기업을 위한 지원책도 마련했다. 수출입은행의 위기 대응 프로그램을 통해 최대 2.2%p의 우대금리를 적용하고, 산은·기은·신보 등을 통해 총 20조 3000억원 규모의 금융 지원을 제공할 계획이다. 또한 15개 수출지원센터를 통해 중동 수출 기업에 대한 '1대1 전담관제'를 도입한다.
한편 에너지 수급과 관련해 문신학 산업통상자원부 차관은 "정부와 업계가 확보한 즉시 가용 비축유는 1억 5700만 배럴로 추가 확보 물량을 포함하면 총 208일분의 비축량을 확보하고 있다"고 설명하며 수급 불안 해소에 나섰다.
