한-필리핀 정상회담, MOU 10건 체결…AI·방산·무역·경찰 협력 강화

필리핀 내 통합 ODA 강화…무상원조 회복
무역 MOU, 조선·전기·전자 등으로 확대
[마닐라=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령이 3일(현지시간) 정상회담을 하고 인공지능(AI)과 방위산업, 무역 등 10개 분야에 걸친 양해각서(MOU)를 맺었다.
필리핀 국빈 방문 첫날인 이날 오후 이 대통령은 마닐라 말라카냐궁에서 마르코스 대통령과 정상회담을 계기로 10건의 MOU를 체결했다.
먼저 양국은 디지털 협력에 관한 MOU를 통해 AI(연구개발·안전성·산업)와 차세대 통신 인프라, 사이버 보안, 디지털 지속가능성 분야에서 협력하기로 했다. 디지털 분야의 한국 기술과 인프라 수출 기반을 마련하고 기술 사업화의 경제적 성과 창출 기회를 모색하기로 했다.
기술·디지털·혁신 개발협력 관련 MOU를 통해서는 필리핀 내 통합 공적개발협력(ODA) 수행 강화와 중점사업 발굴·기획 지침 제시에 합의했다. 이를 통해 필리핀 내 무상원조 전략성을 회복한다는 계획이다.
보훈 관련 상호 협력 MOU도 맺었다. 참전용사와 유가족 대상 국제보훈사업 참여 등 교육·예술·문화 분야에서의 참전용사 후손 교류 지원이 핵심이다. 한국전쟁에 참전한 필리핀 참전용사 예우를 강화하고 참전용사 단체·후손 간 교류 증진이 추진된다.
문화협력에 관한 MOU는 영화와 게임, 음악 등 창조산업 협업을 권장하고 문화예술 분야 인적 교류를 확대한다. 필리핀 학교 내 외국어 특별 프로그램 협력에 관한 MOU는 필리핀 중등학교의 한국어 과정 신규 교사 양성과 재교육을 한다.
양국은 그간 이어오던 일부 MOU도 개정했다. 무역·투자·경제협력에 관한 MOU는 양국 협력 범위를 조선과 전기, 전자로 확대했다. 상설협의체 신설로 기존 장관급 경제협력위원회를 보완해 현안을 상시 관리하기로 했다.
특정 방산물자 조달을 위한 시행약정 MOU는 수의계약 가능 업체 목록을 확대하기로 했다. 무기체계 유지보수와 후속군수지원 관련 내용을 추가해 양국 간 협력 범위를 확장했다. 이번 MOU를 통해 금융지원 기반도 마련했다.
농업협력에 관한 MOU 개정을 통해 농기계와 종자, 비료 등 한국 농산업의 아세안(ASEAN) 진출 기회와 K-푸드 수출 확대를 모색한다.
경찰협력을 위한 MOU는 범죄 수사에만 국한된 기존 협력 범위를 경찰교육과 교통통제·도로안전, 도피사범 검거 분야로 확대한다. 공동 조사와 합동작전 수행 내용 명시 등 국제 공조 내용도 구체화하기로 했다. 양국 기관 간 핫라인을 구축키로 했다. 이를 통해 초국가범죄 대응과 치안 협력을 강화한다는 계획이다.
