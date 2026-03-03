李대통령 "AI·에너지·조선 협력 확대"…마르코스 "FTA 성과·인프라 참여 기대"

"77년간 파트너십 기반, 잠재력 극대화"
마르코스 "안보 협력·PGN 대교 시작 요청"
[마닐라=뉴스핌] 박찬제 기자 = 필리핀을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 3일(현지시간) "양국은 지난 77년간 쌓아온 파트너십을 기반으로 협력의 지평을 더욱 넓히는 문턱에 서 있다"며 양국 간 협력과 교류가 성장할 것이라는 기대감을 표했다.
이 대통령은 이날 오후 필리핀 마닐라 말라카냐궁에서 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 정상회담을 했다.
이 대통령은 확대 정상회담에서 "양국은 1949년 수교한 이후 교역과 투자, 방위산업, 인프라, 개발 협력 등 다양한 분야에서 협력 관계를 발전시켜 왔다"고 평가했다.
이 대통령은 "인공지능(AI)과 디지털, 친환경 에너지, 조선, 문화산업 등 양국이 함께할 미래 유망 분야가 활짝 펼쳐지고 있다"고 말했다.
이 대통령은 "이 과정에서 두 나라 국민은 더 자주 만나면서 협력의 잠재력을 극대화해야 한다"며 "앞으로 양국 국민이 더욱 활발하게 교류하고 더 안전하게 체류할 수 있도록 양국 정부가 제도적인 뒷받침을 강화해 나가면 좋겠다"고 희망했다.
이 대통령은 "양국 관계 발전은 한국과 아세안(ASEAN) 관계의 발전도 견인해 나가게 될 것"이라며 '마르코스 대통령은 아세안 의장국 정상으로서 함께하는 미래를 향해 '미래 항해'라는 비전을 제시했다. 대한민국은 이 항해를 같이할 준비가 돼 있다"고 강조했다.
이 대통령은 "오늘은 정말로 특별한 날로 77년 전에 대한민국과 필리핀이 정식으로 수교했다"며 "정말로 기념할 만한 소중한 날에 마르코스 대통령을 만나고 필리핀을 방문하게 돼 다시 한번 감회가 새롭고 감사하다"고 말했다.
이 대통령은 "(1949년 수교) 그 다음해에 한국전쟁이 벌어졌는데 그 전쟁에서도 아시아 국가 중에서는 처음으로 필리핀의 젊은 군인들이 파병해 대한민국을 지켜주기 위해 피흘리면서 싸웠다"며 "대한민국의 자유와 평화를 위해서 목숨을 바쳐 함께 싸우신 필리핀 참전용사들에게 존경과 감사의 마음을 전한다"고 고마움을 표했다.
마르코스 대통령은 "급변하는 국제 정세 속에서 해양 안보와 국방 협력과 같은 상호 신뢰를 기반으로 한 파트너십을 더욱 강화해 나가고 있다"며 "자유무역협정(FTA)과 같은 여러 가지 투자 기회를 통해 바나나를 수출하는 협력도 이루고 있고, 이를 통해 고용 창출도 하고 있다"고 설명했다.
마르코스 대통령은 "공항과 도로, 특히 라구나 호수 도로 네트워크와 같이 필리핀의 중요한 인프라에는 늘 한국 도움의 손길이 있었다"며 "2024년 9월 운영을 시작한 팡일만 교량 또한 한국의 도움으로 지어진 것이고, 현재 PGN 대교에 대한 한국의 조속한 참여와 시작을 기대한다"고 요청했다.
마르코스 대통령은 "필리핀은 한국의 문화를 매우 소중하게 생각하고 있는데 K-팝, K-드라마와 같이 공통의 가치에 기반한 문화적 교류가 진행되고 있다"며 "필리핀 사람들은 대한민국 국민에 대해 많은 감사와 호감을 갖고 있는데, 우리의 망고뿐 아니라 아름다운 관광지에 대해서도 그러할 것"이라고 말했다.
