[美, 이란 공격] UAE서 국산 요격체계 '천궁-II' 첫 실전 요격 성공…이란 탄도미사일 격추

4조1000억달러 계약물량 중 2개 포대 현지 운용
국제시장 "실전 입증 효과"…수출 신뢰도 급상승
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 아랍에미리트(UAE)에 수출된 국산 중거리 요격체계 '천궁-II(M-SAM)'가 최근 중동 분쟁 과정에서 이란이 발사한 탄도미사일을 요격하는 데 성공한 것으로 알려졌다. 국산 방공무기가 해외 실전에서 적 미사일을 격추한 것은 이번이 처음이다. 국제 방산 시장에서 한국 무기체계의 신뢰도를 높이는 전환점이 될 것으로 보인다.
정부 소식통에 따르면, 지난달 28일(현지시각) 이란이 미국·이스라엘의 공습에 대응해 UAE 내 미군기지 등을 향해 탄도미사일과 드론 공격을 감행하자, UAE군은 즉각 방공망을 가동했다. 실전 배치된 천궁-II 포대는 날아오는 이란 미사일을 포착·추적해 요격에 성공한 것으로 전해졌다.
현재 UAE에는 2022년 체결된 35억달러(약 4조1000억원) 규모의 천궁-II 계약 물량 중 2개 포대가 우선 운용 중이다. 이번 교전에서 UAE군은 미국제 패트리엇(PAC-3), 이스라엘제 애로우(Arrow)와 함께 천궁-II를 복합 운용했다. UAE 방공망의 초기 요격률은 90%를 넘었으며, 천궁-II 역시 이에 상응하는 성능을 보인 것으로 알려졌다.
'한국형 패트리엇'으로 불리는 천궁-II는 국방과학연구소(ADD)가 주도하고 LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스가 참여해 개발한 중거리 지대공유도미사일 체계다. 1개 포대는 발사대 4기, 다기능 레이더, 교전통제소로 구성되며, 요격 고도는 최대 15㎞ 이상이다.
현재 천궁-II는 UAE 외에 사우디아라비아(4조2000억원), 이라크(3조7000억원) 등과 추가 계약을 추진 중이다. 핵심 경쟁력은 '가격 대비 성능'이다. 유도탄 1발당 가격은 약 15억원 수준으로, 미국산 패트리엇 PAC-3(50억~60억원)의 3분의 1 이하다. 포대 단위 도입비도 훨씬 저렴해, 대규모 방공망 구축이 필요한 중동 국가들에 적합하다는 평가다.
납기 이행 능력도 강점으로 꼽힌다. 미국제 패트리엇은 세계적 수요 급증으로 인도까지 수년이 걸리지만, 국내 방산업계는 정밀 제조능력과 일정 준수로 '신뢰 납기' 이미지를 확립했다. 천궁-II의 UAE 실전 배치는 계약 체결(2022년) 후 4년 만에 완료됐고, 첫 실전 성과까지 이어졌다.
국제 방산시장에서 천궁-II는 미국의 패트리엇, 러시아의 S-400, 이스라엘의 바락(Barak)-8과 경쟁 중이다. 패트리엇은 실전 기록이 가장 풍부하지만 가격과 미국의 수출 통제 요건이 걸림돌이다. 러시아 S-400은 장거리 성능에도 불구하고 우크라이나 전쟁 이후 서방 제재 리스크로 수요가 줄었다. 이스라엘 바락-8은 성능은 준수하나, 국교 관계가 없는 중동국가로의 판매에 제약이 있다.
반면, 천궁-II는 서방 무기체계와 완전 호환되면서도 정치적 리스크가 낮고, 탄도탄·항공기·드론을 동시에 요격할 수 있는 다기능 레이더를 갖춰 '범용형 방공체계'로 주목받고 있다. 방산업계 관계자는 "이번 실전 요격 성공으로 천궁-II가 패트리엇의 대안으로 확실히 자리 잡을 것"이라며 "향후 중동·동남아 시장 확장이 가속될 것"이라고 했다.
